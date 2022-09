COLUMNA El rincón de los miércoles #7Sep

- Publicidad -

Si alguien entiende a este país nuestro, habrá que felicitarlo efusivamente. Resulta muy difícil traducir en palabras sus particularidades porque cada día que pasa suceden unos acontecimientos que van poniendo un acento en nuestras vidas muy a pesar de nuestro. Como venga viniendo, vamos viendo; una frase que se hizo muy popular entre los venezolanos justifica de una manera humorística su comportamiento. Un día, por ejemplo, amanecemos alegres y el siguiente con una gran depresión sin que sepamos exactamente cómo definir, o el por qué de esos cambios tan singulares. Hace pocos días, por ejemplo, el gobierno tomó la decisión de cerrar los casinos y bingos que funcionaban en el país bajo la falsa premisa de ser una ruina para los venezolanos de poca monta económica, y recintos muy apetecidos por la delincuencia. Después de colocar candados en cada sala de juego, un día cualquiera se hizo público un decreto autorizando en algunas capitales y en lugares donde pueden ir a gastar los reales sin ningún problema, contradiciendo de esa manera el decreto anterior de los casinos y los bingos, estos últimos donde los jugadores hacen módicas apuestas. No estoy seguro si esos establecimientos son culpables del problema nacional, donde nos hemos quedado más pobres que talón de lavandera, como decía mi abuela, una jugadora incorregible de Bingo, estoy seguro que ella no sufrió de ludopatía ni gastó ninguna fortuna en los casinos, porque tampoco tenía mucho efectivo, como tampoco pienso que los venezolanos se vayan a gastar una fortuna en esos sitios, porque de acuerdo a los economistas, no se gana hoy para esos gastos. En fin, creo que sobreviviremos ante la presencia de los casinos, si de verdad no tengo ni la menor idea de donde vamos a sacar plata en este quebrado país para divertirnos en estos sitios.

NO VA MÁS.

II

Otra estrella del espectáculo está siendo requerida por Hacienda para que pague lo que le debe. Se trata de la inextinguible Susana Giménez, quien puede ser condenada a prisión si no paga 300 millones de pesos por presunta evasión fiscal. La rubia ocultó ganancias por 50 millones, fácil de pagar, pero eso como el delito ya se cometió la justicia argentina la llevará a los Tribunales… LOS VOTANTES de Gustavo Petro comienzan a preocuparse por algunas decisiones del nuevo presidente de Colombia. Por ejemplo, dio instrucciones para no votar en la OEA para sancionar al impresentable Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Anunció, por otra parte, que no extraditará a los narcotraficantes y designó como jefe de la Inteligencia colombiana a un exguerrillero. Igualmente ha convocado a varios presidentes a conversar sobre cambiar la política sobre tráfico y consumo de estupefacientes… esté…

III

Recientemente se cumplieron 103 años del nacimiento del músico y cantante cubano Benny Moré, a quien en vida calificaron como el Bárbaro del ritmo. Había nacido en Santa Isabel de las Lajas. También lo conocían como el Sonero mayor de Cuba. Falleció víctima de una cirrosis hepática que lo aquejaba desde hacía algún tiempo… GLORIA STEFAN, se ha transformado en una Barbie gracias a la empresa creadora de la muñeca rubia. Su presentación se hizo en Miami con motivo del mes de la herencia hispana. Es tan bonita como la original… Hace algunos días anunciaron la celebración de la Feria de Barquisimeto, pero sin especificar mucho cuáles serán sus atractivos, aparte de la elección de una reina. En años anteriores el festejo tenía un motivo, a saber, el Festival de la Voz de Oro y de Diamante, y la participación de artistas nacionales y locales de mucho cartel, como también muestras de nuestra riqueza folklórica.

LRM