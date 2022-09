OPINIÓN Periodismo para la democracia en el ideario de Rómulo Betancourt #9Sep

- Publicidad -

Cuando al expresidente Rómulo Betancourt (21-2-1908 – 28-9-1981) le preguntaban cuál era su profesión respondía tajantemente: ¡periodista! Ése más el de político a tiempo completo fueron los quehaceres que coparon su existencia a lo largo de 73 años. Periodismo y política forman una llave inseparable en su fructífera vida.

Betancourt es consciente de la importancia del estudio en el desarrollo del hombre y los pueblos. En ese sentido consideraba que la pobreza no era impedimento para la superación en alusión a su persona visto que sus estudios de bachillerato se los costeó con su trabajo al tiempo que asistía a clases, teniendo entre uno de sus profesores a Rómulo Gallegos.

Con todo, se sentía orgulloso de su pobreza, pero capaz de superarla sin anclarse a su inútil apología, propio de un resentido social. En ese sentido expresa: “Vivimos para el trabajo, para el estudio, para la meditación, para las actividades nobles.” Alguien así se desarrolla plenamente sin traumas ni complejos de inferioridad.

De esa forma se prepara para el ejercicio del poder político y el periodismo mediante estudios informales o por cuenta propia, dado que por razones políticas no pudo concluir sus estudios de derecho en la UCV. Mientras que durante su exilio en Costa Rica asistía en calidad de oyente a las clases en la Facultad de Derecho. Es un cultivador apasionado de las ciencias sociales, entre éstas: política, historia, economía, sociología e idiomas, entre estos el inglés y francés.

Así también se empapa de las teorías del marxismo positivismo y liberalismo para decidirse por ésta última en lo político e ideológico. Betancourt primero profesa la ideología del marxismo-leninismo para romper con la misma al asumir el liberalismo y convertirse en un convencido socialdemócrata.

Es ajeno al petrificante dogma. Se trata de un hombre profundamente antidogmático poseído por un espíritu abierto al cambio. Lo demuestra tras la publicación del Plan de Barranquilla teñido de marxismo en sus análisis de la realidad venezolana con propuestas para el cambio luego del gomecismo. Entonces plantea la creación de un partido policlasista en lugar del partido del proletariado esgrimido por el PCV. Es primero un comunista y luego un liberal por medio de la socialdemocracia.

Como consecuencia de la mezquindad, prejuicios y sectarismo político no se ha valorado objetivamente su condición de investigador de las ciencias sociales. Una labor que asume con seriedad al materializar su obra dedicada al tópico del petróleo tratado de manera sistemática y metódica sin ser un académico.

El periodismo es un oficio humanístico que le atrae y cultiva con fruición y vehemencia para el cual posee unas condiciones innatas. Sin duda, tenía talento para la escritura periodística y literaria. No es un improvisado para la actividad del periodismo dado su condición de voraz lector e investigador organizado.

El periodista vocacional que palpitaba en su persona no es una casualidad. No podía ser de otra manera pues entonces legalmente no existía dicha profesión en el país. Es en 1946 cuando fundan la Escuela de Periodismo de la UCV. En esos tiempos los periodistas se forjaban en las salas de redacción e imprentas de los periódicos en aquellas tertulias en las cuales se difundían y compartían diversos conocimientos y saberes.

El periodismo apuntalado en la creación y práctica como decía Gabriel García Márquez. Los autodidactos verdaderos del oficio que se labraban con abundantes y buenas lecturas que los hacían intelectuales orgánicos capacitados en distintos saberes, todo lo contrario al empirismo negador del estudio. En esa escuela periodística se levanta Rómulo Betancourt.

Los primeros escarceos en el oficio se registran en los periódicos juveniles. Luego cuando AD es legalizada en 1941 está presente como el adalid de los periódicos Acción Democrática y El País. Ambos los concibe como voceros comunicacionales de la revolución democrática que entonces estaba planteado en el país tras el fin del gomezalato. En esos tiempos eran prioridad gubernamental la erradicación del latifundismo y el analfabetismo de lo cual era consciente Betancourt.

Un hombre cobijado en ese democrático y libertario ideario es el que piensa, proyecta y organiza un periódico como El País. Un demócrata a carta cabal. Pero sin duda El País es su mayor obra periodística donde escribía diariamente artículos, crónicas, ensayos y comentarios. Se sabe que los oficiales participantes en el golpe de octubre de 1945 lo leían con interés y admiración. Ese periódico circula entre 1944 y 1948 cuando lo clausura la dictadura perezjimenista junto a otras 3 docenas de medios impresos.

Es el trabajador de la palabra empeñado en impulsar la revolución democrática para la construcción de la nueva nación a tono con el desarrollo del capitalismo mundial que percibía lucidamente.

No se anda por las ramas pues escribe constantemente siendo el autor de 23 libros y folletos. Entre estos tres dedicados al tema petrolero que lo hacen el único presidente latinoamericano con una obra sobre ese tema.

Su castellano es el clásico con oraciones largas y subordinadas con que escribía sus textos. Por lo que es ocasional la recurrencia a la oración corta generalmente al principio de los mismos que funciona como un relámpago. Su estilo periodístico y literario es barroco sin por ello ser desordenado o anárquico, pues guarda una rigurosa sintaxis. Con todo, su prosa es amena e interesante propio del hombre que conoce el valor de la palabra escrita y hablada.

Es el periodista y escritor Rómulo Betancourt, con la palabra como instrumento de lucha para el logro de la democracia y libertad del hombre en Venezuela.

Freddy Torrealba Z.

Twitter: @freddytorreal11