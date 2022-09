¿Qué pasó con los 339 millones de dólares del Proyecto Termozulia III? #9Sep

- Publicidad -

Para el Proyecto Termoeléctrico de Termozulia III se aprobaron 339 millones de dólares que hoy no se ven invertidos en la obra. Lo que se observa es una región sufriendo de apagones prolongados y constantes.

El abogado, Ángel Machado, quien es miembro de Voluntad Popular y exconcejal de Maracaibo, habló sobre la investigación que realizó sobre los recursos aprobados para mejorar el Sistema Eléctrico del estado Zulia durante una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias para el programa De Primera Mano este jueves 8 de septiembre.

Machado evidenció que el nivel de colapso actual del sistema se origina porque Corpoelec no invirtió en la sustitución de equipos y porque la corrupción se hizo presente.

Cientos de millones de dólares fueron aprobados para levantar el Parque Eólico La Guajira, las subestaciones encapsuladas en gas y para Termozulia, pero ninguno de esos proyectos están operando.

“La emergencia eléctrica en el Zulia tiene data desde hace más de 14 años. En 2010 se estipula un informe que habla del colapso del sistema eléctrico en el Zulia y la necesidad de fuertes inversiones y recursos para todo lo que es la sustitución de cableado, las subestaciones, cambio de transformadores eléctricos para que el sistema eléctrico no colapse”. Aunque ese informe llegó a manos de Corpoelec Central y del Ministerio para la Energía Eléctrica, el régimen no hizo nada. “Evidentemente, han hecho caso omiso a este llamado”.

Prestamos para mejorar el sistema eléctrico

En 2009, el Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF) firmó un contrato de préstamo por 339 millones de dólares, destinado a financiar el Proyecto Termoeléctrico Termozulia III, a ser ejecutado por en ese momento la empresa Enelven. Este contrato formaba parte de los 600 millones de dólares aprobados por la CAF a favor de este proyecto el pasado mes de agosto.

Posteriormente, en 2010, el CAF aprobó un préstamo para Venezuela por $126 millones, para el financiamiento parcial del proyecto de Construcción de Subestaciones Encapsuladas en SF6 en la zona urbana de Maracaibo.

“¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué aquí no hay una investigación aperturada? ¿Por qué no está compareciendo el ministro Jesse Chacón. ¿Por qué no hay una investigación sobre el Parque Eólico de la Guajira? ¿Por qué no hay una investigación sobre Termozulia? ¿Por qué aquí no hay nadie preso?”, se preguntó Machado. “Aquí nadie responde por estos recursos, pero si sufre el zuliano racionamiento de 8 y más horas”.

“A esas empresas a las que se le asignaron recursos, construyeron hasta donde podían construir y los demás recursos que tenía que desembolsillar el Estado no lo desembolsilló”, apuntó.

El abogado manifestó que se ha pedido que se investigue la corrupción que dejó estas obras inconclusas.

“Hay toda una red de corrupción que estamos pidiendo que se investigue. Estamos pidiendo que las instituciones se apeguen al derecho e investiguen. Hay 3 millones de dólares que faltan al Sistema Eléctrico del Zulia y nosotros vivimos la consecuencia”, sentenció.

