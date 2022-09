RETACITOS #11Sep

- Publicidad -

Venezuela nuevamente aparece en esos índices internacionales, en los cuales ningún país quisiera estar, de acuerdo con la información que acaba de dar a conocer el Índice Internacional de Propiedad 2022, donde la última posición la ocupa la ocupa la Patria de Bolívar, descendiendo una posición respecto al año pasado, ubicándose incluso por debajo de Haití y volviendo a convertirse en el país que menos respeta la propiedad privada en una muestra de 129 países que abarca más de 90% de la población mundial, lo que genera una gran vergüenza para todos los venezolanos en general, sin importar cuál sea la posición política que tenga. Dicha evaluación parte de un baremo que examina tres componentes: entorno legal y político de los países, respeto a la propiedad física y respeto a la propiedad intelectual. La data recopilada es analizada y presentada anualmente en un informe, que es elaborado por la Dra. Sary Levy-Carciente, miembro del Comité Académico de Cedice Libertad y fellow Hernando de Soto para la elaboración del Índice. En la edición 2022 del IPRI, la puntuación más baja obtenida por Venezuela corresponde al entorno legal y político, ante la falta de independencia judicial y la existencia de un marco regulatorio que atenta contra la propiedad privada en el país, como ha sido denunciado por el Observatorio de Derechos de Propiedad. El primer puesto del IPRI 2022 a nivel mundial correspondió este año a Finlandia, mientras en la región de América Latina y el Caribe, chile fue el país con más garantías y respeto al derecho de propiedad (puesto 33 del índice global). Lo único cierto es que en Venezuela las autoridades no respetan la propiedad privada.

Este martes 13 de septiembre, el partido Acción Democrática estará arribando a los 81 años de su fundación, período durante el cual ha estado en el gobierno en varias oportunidades, convirtiéndose a lo largo del tiempo en el partido del pueblo, organización por la cual han pasado lo más grandes defensores de la democracia, entre otros Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni, Rómulo Betancourt, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Alberto Carnevali, Gonzalo Barrios, Juan Oropeza Riera, Leonardo Ruiz Pineda, Jesús Ángel Paz Galarraga, Virgilio Cayama, Tirso Salaverria y más recientemente Carlos Andrés Pérez, Luis Alfaro Ucero, Luis Piñerúa Ordáz, Eligio Anzola y Jaime Lusinchi, entre otros, siendo todos verdaderos dirigentes políticos, con una formación orientada a la defensa de la democracia y a los intereses de la Venezuela de entonces. En Lara destacan como Secretarios Generales, Guillermo Luna, Miguel Romero Antoni, Dori Parra de Orellana, José Felipe D´ Apollo, José Mariano Navarro, Erkin Arcila, Miguel Parra, Juan Pedro del Moral, Gonzalo Arévalo, Ludín Gómez, Filiberto Peña Canelón, Edgar Zambrano y Sobella Mejias. A lo largo de toda su historia ha sido un partido al cual han tenido acceso tanto a los obreros y los campesinos como también a los estudiantes, a los profesionales, a los comerciantes, a los pequeños y medianos productores, en fin a todas las fuerzas explotadas y progresistas del país, de allí que fuera reconocido siempre como el Partido del Pueblo. Hoy las cosas en la organización son otras, los escenarios distintos, arriban a este nuevo aniversario divididos, lo cual no es el mejor ejemplo para el país, pero las partes se sienten dueños de la verdad absoluta, nadie quiere ceder en sus posiciones, lo que no beneficia a nadie, sino que la atomización ha venido deteriorando progresivamente el enorme poder político que en algún momento llegó a tener la organización, cuya opinión era solicitada y respetada a la hora de tomar decisiones que tuvieran alguna incidencia en el acontecer nacional, lo que no ocurre en estos momentos, por el resquebrajamiento interno que existe. Sería un gran acontecimiento que con motivo de este aniversario, se enterraran las lanzas de guerra y se retornara a lo que siempre fue el glorioso partido del pueblo.

Un veterano profesor adeco al que les alargaron los pantalones dentro de su partido, expresó en una reciente asamblea de calle de carácter reivindicativo que le haría llegar éste mensaje a las autoridades legítimas de «AD-En Resistencia», la auténtica dice, la que se reúne en la Pochocha, no la «AD-Alacranizada» que se reúne en un Volkswagen; para que vuelvan a sus orígenes, a ser ése poderoso partido que tanta alegría dio al pueblo venezolano. Su comunicación homenajea en el 81 aniversario: «Esto que tanto nos cuesta, hay que fortalecerlo!, hay que salvarlo!, no se puede jugar a la intriga!, a la maniobra hasta límites peligrosos!. Esto no se puede dejar que sucumba ante las tentaciones que la riqueza fácil ha derrochado sobre Venezuela. La experiencia política del partido Acción Democrática se sitúa en la historia del esfuerzo de realizar la modernización del país a través de una plataforma movilizadora de masas, de los distintos sectores de la sociedad venezolana y gobernar el Estado como representantes de ésos sectores que la escogieron por voluntad popular”. El espíritu de unidad franca y honesta debe prevalecer hasta lograr encauzar los supremos intereses del venezolano en todas sus expresiones. El pueblo los espera porque somos la fuerza de la esperanza.».

De acuerdo con las informaciones que se produjeron en los últimos días de esta semana que acaba de concluir, las dudas que existían en relación con la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, el reinicio de los vuelos entre las dos nacionales y el inicio del transporte pesado en el ámbito bilateral, los mandatarios de los dos países se pusieron de acuerdo y en lugar de emitir un pronunciamiento por escrito, en cadena nacional, anunciando estas medidas, decidieron hacerlo a través de las redes sociales, noticia que ha sido muy bien recibida por las implicaciones que tiene y por lo que representa para el futuro, desde el punto de vista económico, político, social y cultural. Por supuesto que aún va a pasar mucho tiempo, antes de que el intercambio comercial alcance los niveles de US$ 7.200 millones de hace unas décadas atrás, además los escenarios que existen en Venezuela, con una industria que apenas comienza a recuperar y solo está operando a un 30% de su capacidad instalada; con carencias evidentes en cuanto a la prestación de servicios básicos como agua, luz, telecomunicaciones, variables con las cuales no han tenido que vivir las empresas de la nación neogranadina, son todas variables que hay que tomar en consideración a la hora de sacar las cuentas. Los empresarios venezolanos saben que les toca ponerse los patines y revisar muchos de los acuerdos de complementariedad si quieren mantener una competencia medianamente equilibrada, de allí que estiman que en un primer año las cifras de intercambio no serán muy alentadora, sobre todo, porque son más los rubros que Colombia puede enviar a Venezuela que los que podemos exportar desde nuestro país, donde empresas como la petroquímica, las industrias básicas de Ciudad Guayana, no están atravesando su mejor momento. En todo caso, a partir del 26 de septiembre se reiniciará el intercambio comercial, los vehículos de transporte pesado de ambos países rodarán por las carreteras con sus mercancías y los aviones volverán a surcar los cielos de las dos naciones, confiando en que todo sea para beneficio de los pueblos hermanos.

Según el análisis del Grupo «Juárez»: «Nunca como en éstos momentos se ha visto una confrontación tan intensa y visceral como la que se observa en el gobierno y su partido. Como ahora, no ha tenido tanta vigencia aquel principio jurídico «a confesión de parte, relevo de pruebas», ó como dice el estribillo tamunanguero tocuyano: «usted es borracho, usted también, usted come chimó, usted también, etc. Las denuncias de corrupción en contra del zar petrolero rojo rojito (graves por demás), por parte del ministro petrolero, no tardaron en tener respuesta (aún más graves). Las instituciones públicas se movieron y asumieron protagonismo. La causante de tantos movimientos con elementos probatorios de corruptelas de ambas partes, fué el anuncio del «refugiado» en Italia de aspirar a ser presidente del país. Como diría un pragmático y típico «lord inglés», «nada que hacer, ya Ramírez está inhabilitado». Punto. Respecto al melodrama del drácula del «río cabriales» con el «ojitos del furrial», habrá que esperar su tiempo; así como también aguardar por el resultado de la gran cantidad de «canarios» y «pavarottis», voluntarios y forzados que en la actualidad se encuentran en escena de los «teatros» del imperio. Debemos presumir que la oposición democrática, no la colaboracionista, debe tener algunas ecuaciones resueltas y por definir otras. Veremos de qué están hechos y cómo reaccionan ante éstas realidades frente a los venezolanos.

No mejora nada el enfermo en el ente recaudador, ratifican que la mayoría del personal calificado y con experticia en materia tributaria se ha marchado, unos fuera del país, otros se han dedicado a otras actividades, pero lo cierto es que la situación ha llegado a extremos tales que aseguran que no aguanta una auditoría externa. Los cuentos y las historias de los pasillos, son para coger palco, afirman que al parecer a un grupo de 20 contribuyentes especiales, los reunieron en un cuarto y les ofrecen sacarlos de ese estatus durante un año, pero supuestamente eso cuenta $1.000; sospechosamente se realizan operativos de fiscalización sin resultados concretos en cuanto a monto. Afirman que Pinocho el bandido es el que maneja la inducción de los nuevos; también en Sucesiones las historias son para coger palco; mientras que Benita la Avanzadora andaba tratando de ocultar el llanto. Aseguran que en estos momentos en la institución, todo el mundo anda pegando carreritas, ya que al parecer el Super desde Caracas dizque dio instrucciones, ante la gran cantidad de denuncias que llegan, de hacer una “depuración” antes de fin de año; cuentan el caso de una directora que del tiro se recluyó en un sanatorio sin tener ningún problema de salud, pero aseguran que el objetivo no era otro que vender la casa de su progenitora, incluso se teme que esta situación se extienda y explote en el ámbito nacional, porque ya no queda nada de la institución creada por José Ignacio Moreno León, manteniéndose durante varios años como uno de los mejores sitios para trabajar dentro de la administración pública; luego llegó José Vielma Mora quien mantuvo la mística laboral durante varios años, pero posteriormente comenzó a incorporarse la politización en el ente recaudador, dejando a un lado la meritocracia y hoy estamos viendo los resultados con una institución que está a punto de desaparecer.

El gobierno sigue empeñado acabar con las universidades y con las emisoras de radio, en una estrategia clara y evidente y que no deja lugar a dudas, y el mejor ejemplo lo estamos viendo estos últimos días cuando un total de 11 emisoras han sido sacadas del aire por la Comisión Inquisidora del Estado Venezolano, el primer día 9 entre las que destacan Sensacional Estereo 88.5 fm, Zulia Mía 91.3 fm – Kp 92.9 fm, Refugio 94.3 fm, Palabra 97.3 fm..High Class 98.1 fm.– Destino 98.3 fm. Radiolandia 103.3 fm, Río stereo 107.7 y el segundo día Suave 102,7 fm y Candela 88,3 fm. Pero como si no fuera suficiente el arrase que hicieron en el Zulia, la Comisión Inquisición se traslado a Lara y allí se llevó en los cachos a la Emisora Kairós, por órdenes de las autoridades regionales, argumentando que los propietarios no tienen los permisos para funcionar y que la señal se estaba metiendo en otras emisoras, recordando que al parecer solo una emisora, Campesina 94.5 FM al parecer tiene sus permisos en ordenen en Urdaneta; sin embargo si existía algún problema, lo sensato era haber hecho la participación para aplicarlos correctivos, pero decidieron cerrar otro medio que se ocupaba de transmitir valores morales y espirituales y llevar un mensaje de esperanza al pueblo de Siquisique. Pero también sacaron el aire al programa de corte social que tenía en la zona durante tanto años, Arbenis Santeliz, de tal manera que están cerrando todos los canales por los cuales los vecinos de Urdaneta pueden reclamar sus derechos. Lo grave de esta situación es que la Comisión mantiene a la mayoría de las emisoras, es una especie de limbo, con las concesiones vencidas y no hay manera que aprueben las renovaciones; si a esto le sumamos una organización gremial a la que se ha visto, convocando a sus agremiados a cumplir con pautas oficiales, no hay mucho de qué hablar.

Han comenzado a arreciar las presiones por parte de diversas organizaciones políticas, en contra de las autoridades de la Plataforma Unitaria, con la finalidad de lograr que se acelere el proceso de elecciones primarias, de manera que se realice en el primer trimestre del 2023 y no a finales como lo han propuesto otros, en una desatinada acción que le estaría brindando mayores oportunidades al régimen, que ya se encuentra en campaña, sin ninguna clase de disimulo y han dicho que su candidato será el actual inquilino temporal de Miraflores. Ciertamente, han comenzado surgir signos de inquietud y preocupación ante la ante la posición lenta y poco efectiva como ha venido actuando la PU, incluso llama la atención como el personaje que está al frente de la organización, ni se ve ni se oye, mientras que el tiempo avanza de manera inexorable, mientras ya han estado apareciendo en los medios de comunicación numerosos nombres que han anunciado su participación como aspirantes a ser candidatos presidenciales y su disposición de participar en las primarias, entre otros Nicmer Evans, Carlos Prosperi, César Pérez Vivas. Tomas Guanipa, carlos Ocariz, Bernabe Gutiérrez, José Brito, Leopoldo López, Enrique Capriles, Manuel Rosales, entre otros, de tal manera que se estima que no se puede continuar perdiendo el tiempo, hay que ponerse los patines y ponerle fecha entre enero y marzo de 2022, ya que camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

CORTICOS

El sábado 22 de octubre arrancará en todo el país la temporada de béisbol profesional 2022-2023, con la participación de los equipos tradicionales Cardenales, Caracas, Magallanes, Águilas del Zulia, Tigres de Aragua, La Guaira, Caribes de Oriente y Bravos de Margarita, así que ya nos estamos preparando para escuchar de nuevo a la voz del Cardenales, El Narrador, Alfonso Saer y su equipo de comentaristas como Roger Soto (Comerciales), Fernando Guedez, Edgar Pacheco González y Alfonso Saer Gómez y Emilio Carrasquel, a través de Radio Minuto la Barquisimetana, la emisora de Freddy Andrade Alvarado que este 14 de septiembre estará celebrando un nuevo aniversario de su fundación, y que en los últimos años ha tenido la exclusividad como radio matriz del equipo crepuscular, el cual año tras año hemos estado siguiendo, tanto en las buenas como en las malas, pero hoy podemos decir que es uno de los “Machos” del torneo que está por comenzar.

Aseguran por los predios de Acción Democrática, que el próximo 13 de septiembre, durante el acto central aniversario a celebrarse en la Capital de la República, con la participación de la militancia que sido fiel a la organización, se hará el anuncio formal de la candidatura del dirigente Carlos Prosperi para las primarias de oposición; mientras que en Lara el acto central estaría pautado para el 15 de septiembre, en La Pochocha y existen muchas expectativas por cuanto se espera que haya una masiva participación de aquellos adecos fieles a la identidad del partidos, aquellos adecos “Romuleros” que como decía el máximo líder adeco de todos los tiempos, “adeco es adeco hasta la muerte”. Se conoció de un rotundo rechazo a uno de los invitados impuestos desde arriba, pero al parecer se impuso la sindéresis, la lógica, el deber ser y no la prepotencia y el ego.

Por cierto el Comandante del Cuerpo de Bomberos del Municipio Torres, fue defenestrado por el burgomaestre, luego de que se cumplieran todos los requisitos, incluso se presentaron todos los recaudos probatorios de actuaciones poco idóneas, y desde la capital autorizaron su remoción, sin ningún tipo de atenuantes. Nos hicieron llegar un audio del personaje donde decía que lo habían destituido sin darle su derecho a la defensa, e incluso acusó al alcalde haberlo raspado “porque no me perdona que lo senté debajo de un retrato del Comandante Chávez”, señalando que el único que lo podía salvar era el general Ceballos. Por cierto que la destitución la acompañan con copia de un documento, donde el personaje destituido aparece firmando como “Coronel de Bomberos”, rango que no tiene, por lo que estaba usurpando un cargo, y esta es la razón principal, entre otras cosillas, de su defenestración, así que lo del retrato es puro cuento.

Vino y retomó el control interno del partido la Bella Soo. Las expresiones y comentarios de dirigentes, directivos y de base fueron positivos y de agrado, lo que constituye un gesto de reconocimiento a su labor interna. Llegó para estar presente en los actos del 81 aniversario de «AD-En Resistencia» acompañada del Comité Organizador, del CES, los CEM y CEP y continuar la tarea de impulsar la presencia de la organización política en la seccional. Pero también puso algunos puntos en orden a lo interno y a lo más interno también. La cartilla fué leída y cese a la novela epopéyica de paseos a orillas del río Nilo de traviesos personajes; con lo que quedó claro que ya basta de saboteos. O cogen el «ilan chester» o ciao, acotando no querer ver más fantasmas en la sombra ni a los lados. Le sugirieron a la jefa que ponga a tono el oído con la realidad y evitar cantos de sirenas que pudieran enturbiar su gestión. Nuevamente aconsejada y de gratis.

El Gobernador usa los medios de comunicación, con recursos del estado para promocionar las pasadas elecciones de su partido político. Un verdadero abuso y mal uso del poder que tiene circunstancialmente, ojalá en su famoso Golpe de Timón, que tanto promulga se le ocurra mirar al sector salud y pueda dotar a los hospitales de insumos médicos, en especial los laboratorios, ambulancias, salas de RX, Tomógrafos y que las vacunas como las BCG sean constante y no algo excepcional e intermitente. Insistimos en la invitación pública para que visitemos un hospital seleccionado por nosotros de cualquier municipio de nuestro estado Lara y desmentirnos desde el mismo lugar de los acontecimientos, pero eso sí, con la sociedad civil organizada y los medios de comunicación independientes presentes, para que queden las pruebas de esta realidad que está a la vista de todo el mundo, asegura Alberto Domínguez al ratificar el reto hecho ya varias veces.

Juan B. Salas