César Pérez Vivas propone Pacto de Gobernabilidad por la democracia para definir la Venezuela de los próximos 50 años #12Sep 

DImplementar un Pacto de Gobernabilidad por la Democracia fue la propuesta presentada en una asamblea de ciudadanos celebrada en la ciudad de Los Teques, estado Miranda, por el precandidato a las primarias de la oposición venezolana, César Pérez Vivas.

Sobre esto, el dirigente político destacó la necesidad de acordar el modelo de país que debe ofrecerse a los ciudadanos para los próximos 50 años.

«Vengo a convocarlos a todos a participar como ciudadanos que somos. No se trata de un compromiso de militantes, es de ciudadanos que debemos entender que lo que pasa en nuestro país nos afecta a todos: Cuando se va la luz, nos afecta a todos; cuando abrimos el chorro y no hay agua, nos afecta a todos; cuando me meto la mano en el bolsillo y no me alcanza, nos afecta a todos… No hay distinción, incluso los del PSUV están llevando del bulto», precisó el dirigente socialcristiano.

En este sentido, Pérez Vivas reafirmó que su planteamiento permitirá que vengan los gobiernos con un objetivo claro, enrumbar a Venezuela al progreso, el bienestar, la democracia y la justicia. Reiteró que no son tiempos de mesías ni caudillismos, sino de consolidar instituciones que saquen a la nación caribeña del foso en que hoy lo han sumergido.

«Los hombres pasan, las instituciones quedan (…) Vamos a crear un acuerdo, todos los candidatos, todos los partidos, con el aval de todos los ciudadanos, para que esos ciudadanos puedan elegir cuál es la mejor propuesta para su país», dijo el promotor de la Concertación Ciudadana.