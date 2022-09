En 81 aniversario de AD, Ramos Allup dice que cuando ganen primarias no habrá persecución #13Sep

- Publicidad -

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Acción Democrática (AD) celebró sus 81 años, este martes 13 de septiembre, con el acto, «Unidos por el rescate de la democracia». El secretario general, Henry Ramos Allup, dijo que, cuando ganen las primarias, no habrá persecuciones. Llamó a los adecos a partirse el alma para que Carlos Prosperi sea el triunfador en las primarias

- Publicidad -

Acción Democrática (AD) celebró sus 81 años, este martes 13 de septiembre, con el acto, «Unidos por el rescate de la democracia», en el estadio de béisbol Vidal López, del Municipio Baruta, del estado Miranda.

En la actividad, convocada para las 10:00 am, participó la dirigencia de estados como Miranda, Falcón, Aragua, Vargas, Zulia, Barinas, entre otros.

El acto aniversario de la organización opositora inició, a las 11:40 am, con la presencia del secretario general de la llamada AD en resistencia, Henry Ramos Allup, y el secretario nacional de organización y precandidato presidencial, Carlos Prosperi.

- Publicidad -

Durante su intervención, el secretario general, Henry Ramos Allup, saludó a las organizaciones políticas que asistieron. «Gracias a las organizaciones que vinieron aún sabiendo que tendremos candidato presidencial», dijo.

El dirigente refirió que AD ha sido gobierno de facto, oposición y alternativa en la historia del país.

En ese sentido, llamó a convencer a la gente de que son partidarios y defensores de la unidad, «que vamos a ganar para gobernar juntos y que no vamos a perseguir a nadie porque ninguna transición se produce cuando el que sale sabe que el que llegará le va a cortar la cabeza. Nosotros, compañeros, cuando ganemos las primarias no vamos a perseguir, vamos a instaurar un régimen democrático para que, los que dejan el poder, hasta tengan capacidad para participar de nuevos».

Añadió que AD encabezará el gobierno de la Unidad en el que no habrá presos políticos. «El próximo gobierno de abocarse a crear políticas de desarrollo para que los que se fueron regresen», señaló Henry Ramos Allup.

El dirigente destacó que es necesario hacer primarias. «Es falso que los alacranes quieren participar, los partidos judicializados que dicen que quieren participar tienen como encomienda ver cuántas tarjetas le quitan a la oposición. Si cometemos la estupidez de dejaros inscribir es permitir el bochinche y entramparnos. Vamos a partirnos el alma para que nuestro triunfador en las primarias sea Prosperi», subrayó.

Pidió escoger con sensatez al abanderado opositor que se medirá con el gobernante Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024.

«Al escogido lo debemos llevar a la presidencia de la República, u cuando lo dejemos ahí, no creer que es Mandrake, que se meta en la cabeza que solo nadie puede, que tiene que llamar a los mejores donde se encuentren, que los busquen en las academias mundo civil. Hay un gentío valioso que aún está en Venezuela», afirmó.

Por otra parte, Ramos Allup reiteró que la oposición no ha honrado los compromisos. «La irresponsabilidad de la oposición deja como consecuencia esta catástrofe nacional que ha prolongado el chavismo, luego madurismo- chavismo y ahora al madurismo, un régimen que si acaso cuenta con 30% de respaldo», expresó.

Por su parte, el precandidato adeco, Carlos Prosperi, aseveró que «cuando AD habla de unidad no habla de la boca para fuera, sino con hechos porque tenemos un compromiso con el país».

Asimismo, el dirigente recordó que, hace 34 años, AD no elige un presidente porque el último fue Carlos Andrés Pérez. Destacó que «eso no nos ha detenido. Hay que continuar aceptando a las maquinarias y reagrupándonos porque tenemos un compromiso. Venezuela no nos permite un error más.Por eso luego de 34 años este partido da un paso al frente y vamos a recuperar Venezuela».

«O nos entendemos o nos jodemos»

Durante el acto del 81 aniversario de AD, el gobernador de Barinas y dirigente adeco, Sergio Garrido, señaló: «O nos entendemos o nos jodemos. Tenemos que entender que debemos andar en la unidad para ganar y conquistar la presidencia de la República. Por encima de cualquier cosa, tenemos que tomar el ejemplo que dimos desde Barinas».

Asimismo, José Morales, alcalde de Carrizal, en Miranda, dijo, este martes, que corresponde «a quienes fuimos electos alcaldes avanzar en la reconstrucción del país. Con la demostración que damos en nuestras regiones y municipios se evidencia la calidad y que estamos hechos los afectos para gobernar».

Para Morales, con AD se desarrolló Venezuela. «Hubo educación, industria y una clase media que creció de la mano con AD», expresó.

Al acto aniversario de AD asistieron, entre otros, Biagio Pilieri, del partido Convergencia; el exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Ramón Guillermo Aveledo y Gerardo Ramírez, concejal de Chacao.

Mensajes a AD

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Juan Guaidó, renocido como presidente interino por un grupo de países, señaló, este martes, que conmemorar el aniversario de los partidos políticos es reconocer a las instituciones que resisten a la dictadura.

«Es reconocer la legitimidad de quienes fundaron la democracia y luchan por rescatarla. Saludamos a su legítima dirigencia, líderes y activistas del partido blanco», señaló Guaidó, en Twitter, junto a un video del expresidente Rómulo Betancourt.

Conmemorar el aniversario de los partidos políticos, es reconocer a las instituciones que resisten a la dictadura.



Es reconocer la legitimidad de quienes fundaron la democracia y luchan por rescatarla.



Saludamos a su legítima dirigencia, líderes y activistas del partido blanco pic.twitter.com/rlaIXUPQbl — Juan Guaidó (@jguaido) September 13, 2022

Por su parte, el gobernador del Zulia y fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, señaló que Acción Democrática siempre ha estado servicio de los venezolanos. «Su lucha por la democracia y transformación del país ha sido bandera a lo largo de su trayectoria. Un abrazo para la dirigencia, activistas y simpatizantes «, señaló el dirigente en una publicación en la que etiquetó al ala adeca de Ramos Allup. Rosales inició su carrera política en AD.

Acción Democrática en sus 81 años de aniversario, siempre al servicio de los venezolanos. Su lucha por la democracia y transformación del país ha sido bandera a lo largo de su trayectoria. Un abrazo para la dirigencia, activistas y simpatizantes @ADemocratica #13Septiembre pic.twitter.com/GWD6vVYFgO — Manuel Rosales (@manuelrosalesg) September 13, 2022

Para más información: www.talcualdigital.com