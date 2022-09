Guaidó ofrecerá rendición de cuentas a los venezolanos este 16 de septiembre #13Sep

- Publicidad -

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que este 16 de septiembre realizará un balance y rendición de cuentas a todos los venezolanos.

El mandatario nacional destacó la importancia de mantener la transparencia para derrotar la propaganda de odio y desinformación de la dictadura.

“Nos quieren hacer creer que no hay emergencia humanitaria en Venezuela y que los aportes para la ayuda humanitaria no son necesarios, o se los robaron; o que la lucha por la democracia no rendirá frutos”, dijo Guaidó en una comunicación difundida en sus redes sociales.

El mandatario nacional indicó que muchos venezolanos han sido víctimas de las campañas de odio, por la censura y desinformación de la dictadura de Maduro.

No obstante, consideró que se debe a que Maduro ha bloqueado la información.

“Te invito a conectarte por las redes sociales, el único espacio que tenemos para comunicar, estaremos en vivo por nuestras cuentas. Recibir y difundir información oficial es enfrentar las mentiras del régimen”, concluyó.

Este 16 de septiembre pendiente, haremos balance a los venezolanos.



