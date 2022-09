Puede reactivarse el contrabando de gasolina en la frontera #16Sep

- Publicidad -

“El aumento de la gasolina y la tributaria en Colombia traerá incidencias en la población venezolana”, así lo expresó, Carlos Casanova, director del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) de la ULA-Táchira.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció el pasado domingo que el precio de la gasolina se incrementará en el país debido a un “déficit de estabilización de precios de los combustibles”, ante esto, surge la preocupación en Táchira por el posible regreso del contrabando de combustible.

“Se concretó la eliminación del subsidio a la gasolina, lo cual indica que se aumentó el precio del carburante, aproximadamente, el galón de combustible quedará en 2,26 dólares y en Venezuela ese mismo galón costará 0,8 dólares, esto será el incentivo para que reaparezca el contrabando y su consecuencial desabastecimiento”, explicó Casanova.

Además, mencionó que la reforma tributaria -en Colombia- sobre los alimentos y bienes procesados aumentará los precios desde la producción hasta la venta. “Si consideramos que el destino de buena parte de alimentos y bebidas es Venezuela, pues llegarán con mayores precios, entren por la trocha o por los puentes, lleguen de forma legal o ilegal”, apuntó Casanova.

“Para los habitantes de Norte de Santander, será más barato vivir en San Antonio o Ureña que en su ciudad”, expresó Casanova sobre una posible migración intrafronteriza.

A juicio del director del CEFI, Venezuela debe cambiar las políticas de frontera, para que sus beneficios y costos, puedan estar en orden a una política económica binacional y así fortalecer los municipios limítrofes con Colombia como espacio de crecimiento económico.

“Venezuela no se autoabastece de gasolina siendo productor de petróleo y apela a las compras de gasolina proveniente de Irán y otros países, en el país no es posible otro aumento de combustible, abordar una solución para Norte de Santander y Táchira requiere de patriotismo para que la legalidad no sea sustituida por la ilegalidad”, puntualizó Casanova.

