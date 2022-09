COLUMNA Soliloquios de café: ¿Es la verdad sobre La Marqueseña? (Parte III) #18Sep

- Publicidad -

¿ASÍ SE EXTERMINA UN SISTEMA PRODUCTIVO EXITOSO?

PARTE III.

Viene de: ¿ES LA VERDAD SOBRE LA MARQUESEÑA? ¿ASÍ SE EXTERMINA UN SISTEMA PRODUCTIVO EXITOSO? PARTE II…

La verdad es el objetivo principal de estos análisis y reflexiones, es imperioso emitir sugerencias que, de ser tomadas en cuenta, permitan corregir los errores y/o los oprobios cometidos, es de suponer, que hemos estado sometidos a un sistema político económico demostradamente desfasado y fracasado, en todas las regiones en las que se ha pretendido imponer, motivo por el cual continúo con la cronología de los supuestos sucesos que acabaron con una de las mejores unidades de producción de alimentos que existían en el país…

EL HATO “LA MARQUESEÑA.”

(Cito) 17. El día viernes 23 de septiembre de 2005 por iniciativa del Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Sr. José Vicente Rangel y miembros de la familia Azpurua se reunieron en el despacho de la Vicepresidencia.

18. El día domingo 25 de septiembre de 2005, el Aló Presidente No 234 se transmitió desde Marqueseña. El Presidente firmó el Punto de Cuenta en el cual se crea el Centro Genético Florentino y se aprueba la solicitud de un crédito adicional para su financiamiento por 49 mil 700 millones (Aproximadamente $ 23.116.279) de los cuales 20 millardos deben ser ejecutados en el año 2005. El centro genético ocuparía una extensión de 4 mil 200 hectáreas, de las cuales 2 mil 900 estarían destinadas al área pecuaria, 800 para la producción de semillas certificadas y 500 para rubros agrícolas.

Se le dejaron a los Azpurua 1500 hectáreas.

19. Ese mismo día el ing. Azpurua es convocado por el Presidente Chávez a una reunión que tiene lugar el día lunes 26 de septiembre de 2005 en la sede del INIA en Sabaneta, Barinas. En la reunión el Presidente se compromete con el ing. Azpurua:

1- a reconocer el carácter privado de la propiedad si así se demuestra ante los tribunales 2- que la situación irregular que está ocurriendo en la finca cesara a partir del día siguiente.

El ing. Azpurua se comprometió a entregar una propuesta de negociación. En alocución posterior el Presidente Chávez se refiere al método CHAZ como metodología para solucionar los conflictos.

En los meses siguientes el ing. Azpurua se reunió en varias oportunidades con el Ministro del Interior Jessie Chacón, a quién el Presidente Chávez había designado su negociador dentro del esquema del método CHAZ. En una de las reuniones el ing. Azpurua le entregó al Ministro Chacón su propuesta de negociación a ejecutarse mientras los tribunales decidían sobre la categoría de la propiedad de los terrenos del Fundo.

Presuntamente, hasta el día de hoy no se tiene respuesta escrita a esta propuesta.

20. El ing. Azpurua representado por sus abogados introdujo un Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad del Acto Administrativo del INTI correspondiente al Punto de Cuenta No 211, Sesión No 057 de fecha 17/08/2005 el cual es declarado INADMISIBLE, por razones de forma, el día 10/11/2005 por el Juez Alonso José Valbuena Pérez del Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas expediente 2005-760.

21. En reseña de la Agencia Bolivariana de Noticias 01/10/2005 el Presidente del INTI Richard Vivas en el programa de VTV “Al Momento” que conduce María T Gutiérrez, sobre el caso del Hato La Marqueseña expreso lo siguiente:

“Estamos en franco dialogo, vamos a continuar con los procedimientos. El Sr. Azpurua aspira demostrar que es propiedad privada, pero nosotros seguimos con la tesis de que estas tierras son baldías; en definitiva, que el tribunal determine la titularidad de la propiedad”.

22. El día 14 de diciembre de 2005 Cuenta No 199 la Sala de Casación Social del TSJ admite Recurso de Apelación AA60-S-2005-0001994 designando como ponente al Dr. Alfonso R. Valbuena Cordero. (En fecha 6 de diciembre de 2005 se recibió del Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el expediente del juicio que por nulidad del Acto Administrativo sigue Agropecuaria La Marqueseña, CA y otras contra el INTI).

23. El día 9 de febrero del 2006, Cuenta Diaria de la Sala de Casación Social del TSJ expediente No 05-1994 ocurrió la Audiencia Oral de Informe. Se concedió la palabra al abogado de la parte recurrente (G. Rosito) y posteriormente a la parte demandada (INTI) según consta en dicha Cuenta. Hay que hacer notar que el INTI a esta altura del proceso no puede ser considerado aun parte del mismo por tratarse esta Audiencia de una incidencia sobre la Admisibilidad del Recurso intentado al haber sido negado por el Juez de la causa su Admisión. Es al Juez a quien le corresponde comparecer en la Audiencia de Informe para defender sus argumentos expuestos en el auto y no al INTI, quién de manera irregular asume esta función. El INTI no tiene cualidad para actuar en esta instancia por cuanto ni siquiera ha sido citado ni notificado del Recurso interpuesto, es decir aun no era parte. No obstante, el TSJ le permite informar en defensa del juez…

CONTINUARÁ…

“SIN PRODUCTORES AGROPECUARIOS EXITOSOS … ¡NO HAY COMIDA!

Maximiliano Pérez Apóstol