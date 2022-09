RETACITOS #18Sep

- Publicidad -

El aniversario número 470 de la capital del estado Lara pasó con más penas que glorias. La ciudad sigue abandonada a su suerte con enormes troneras en las principales calles y avenidas, con los hospitales muriéndose de mengua ya que no hay insumos médicos quirúrgicos, ni siquiera sillas de ruedas y camillas para trasladar a los pacientes, con hundimientos y carencias de los principales servicio entre muchos otros males. Por cierto la informalidad y falta de consideración jugó garrote en la sesión especial, con motivo del aniversario de la ciudad crepuscular en la plaza la Justicia, frente al edificio nacional. La cita para invitados especiales y homenajeados la pautaron para las 10 y 30 de la mañana. Muchos llegaron media hora antes pero el acto comenzó pasada la 1 y 05 de la tarde por el retraso del ciudadano alcalde y del gober. Llegaron juntos pero no revueltos, a leguas se notaba las marcadas diferencias que existen entre los dirigentes regionales de la revolución. Esta demora fue una falta de respeto y una desconsideración para los niños que hicieron su presentación, sus familiares y los invitados especiales. En algún momento la dirigencia política del país debe entender que no puede seguir jugando con el tiempo de los demás. Por cierto que el orador de orden, el cantautor del Carota, Yeña y Tajá, Tico Páez, con buen léxico, improvisación e ilación dictó cátedra y pidió la creación del Museo del Tamunangue y la necesidad de impartir en las escuelas y liceos una materia sobre nuestros autóctonos valores. Me aseguran que la invitación al orador llegó apenas horas antes del evento, lo que impidió redactar su mensaje aunque fue muy pertinente, ilustrativo, pedagógico y no político-partidista. Enhorabuena por fin dejaron atrás a los desconocidos militares que nada saben de nuestro arraigo, tradiciones e historia. Resultó triste y lamentablemente que como siempre cerrarán el 14 Septiembre los accesos al casco central e histórico de la ciudad. La gente no pudo darse cuenta del protocolo, acto solemne, ni de la exposición que colocaron, cual feria en los alrededores de la plaza Bolívar. Allí es cuando uno se pregunta quién está asesorando al Cocosette?. Vaya usted a saber.

Confiamos en que la sanción impuesta al par de salvajes con uniforme de policías, quienes arremetieron contra un ciudadano que estaba tirado en el piso, tratando de defenderse de los golpes que con el casco le propinaban en la cabeza, agrediendo además verbalmente contra una dama que se acercó a protestar y a repudiar por la violenta agresión y el abuso de poder de estos sujetos, que deshonran el uniforme. Para su desgracia, parece que los individuos se olvidar que ahora existen nuevas tecnologías y teléfonos inteligentes, que te permiten grabar a distancia y a todo color, cualquier escena sin necesidad de comprometer tu integridad, porque seguros estamos que cualquier persona que se hubiese interpuesto ante el “energúmeno” del casco, también lleva lo suyo, pero no habían terminado de cometer el abuso cuando ya las autoridades del Ministerio Público estaban montadas en el caso y solo pasaron unas tres horas, para que se diera a conocer la decisión donde se indicaba que ya los dos sujetos estaban detenidos por delitos trato cruel y agavillamiento contra un ciudadano en el centro de Barquisimeto. El comandante de la policía dijo que no avala este tipo de actuaciones, por lo que se espera que les apliquen todo el peso de la ley, porque no son policías rasos, nuevos, son supervisores, por lo que deben responder ante la justicia por los abusos cometidos contra la ciudadanía.

Una noticia que circuló por las redes pero que no tuvo mucha trascendencia, pero que llamó poderosamente la atención por las implicaciones que pudiera tener, fue la relativa al intento de asesinato de un funcionario policial, desde un vehículo en marcha, acción que se produce dos días después que dos supervisores de la policía de Lara golpearon salvajemente a un ciudadano en pleno centro de Barquisimeto. No quisiéramos pensar que la acción contra este funcionario policial pudiera ser una especie de vendetta contra la institución, porque como bien dijo el comandante, no es saludable ni conveniente generalizar diciendo que todos los policías son una desalmados que no respetan los derechos de los ciudadanos; pero lo estos sujetos dejaron en evidencia es que o les patina el coco o son unos desadaptados que no merecen vestir el uniforme de un cuerpo de seguridad, ya que sus reacciones de violencia pueden poner en peligro la integridad de cualquier ciudadano. Se estima que los cuerpos de inteligencia deberían realizar una investigación a fondo en relación con este intento de homicidio frustrado, no vaya a ser que pudiéramos estar en presencia de algunos personajes que observaron la salvaje paliza que le dieron al ciudadano en el centro de Barquisimeto y quieren cobrarse la afrenta, pero por supuesto a este tipo de acciones hay que salirles al frente de inmediato, antes que pueda ocurrir una tragedia de impredecibles consecuencias, solo por haber pasado desapercibida o porque no se le dio la lectura debida en su momento.

El gobernador anunció con bombos y platillos que realizaron un mega-mantenimiento a los equipos del embalse de Atarigua, eso fue la semana pasada y aún el agua no llega a todas las comunidades de la parte alta de la ciudad. A solo cuatro días del anuncio de nuevo fueron apagados los equipos sin explicar qué había sucedido, al parecer los «técnicos» desconocen el funcionamiento de los equipos y al parecer la tercera línea está fuera de servicio; Gobernador investigue lo que sucede en Hidrolara, donde cada veintiún días los equipos de Atarigua están fuera de servicio, ¿cuál es el negocio que allí existe?. Investigue si los «técnicos» son en realidad personal especializado, revise las responsabilidades de los jefes, por qué hay tantas fallas, diera la impresión que le han caído a mentiras, investigue cual es el negocio del llenadero, cuando falla Atarigua, envían los cisternas a Calicanto los cuales cobran siete dólares por cada mil litros, la gente se ve obligada a comprar agua ya que pasan hasta un mes sin servicio. Investigue por qué a cada cisternero, la persona responsable del llenadero, le exige un servicio completo el cual vende y cobra para ella; afirman que a diario llenan unos sesenta cisternas, siendo un negocio redondo, investigue quienes se benefician de esta situación, este negocio viene desde la administración del ex alcalde Charrascosa y el jefe operativo de Hidrobarro conoce del caso, todas las emisoras radiales de Carora han denunciado este problema, el pueblo de Carora le exige respuestas reales e inmediatas, corte las cabezas que sean necesarias, no es posible que desde la administración de Carmelina, esta situación siga pasando con los mismos ineptos e incapaces, revise que sucede en la hidrológica, ya que al final del día usted es la cabeza de la administración regional.

Se le comienza a complicar la situación al Director Regional de Salud del Estado Lara, ya que al parecer desde distintos municipios, han comenzado a cuestionar su gestión, resultado lo más inquietante, que no se trata de los usuarios de los servicios de salud de la oposición, sino que se trata de los militantes de las organizaciones del PSUV, quienes se han cansado se solicitar ayudas, de gestionar la obtención de medicamentos o citas para tratamientos de patologías crónicas y para la realización de cirugías, incluso las selectivas, aun cuando los pacientes han tenido que comprar todo lo necesario porque en los centros asistenciales no hay insumos, medicamentos e incluso ni productos de limpieza para mantener el aseo y la limpieza tan necesarios en los centros asistenciales. El municipio Torres, la tierra del Morere, recibimos quejas en contra del funcionario de salud, desde un grupo revolucionario que se identifica como “Eficiencia o Nada” desde donde están pidiendo la destitución inmediata del funcionario, por cuanto hay casos gestionando cirugías desde el pasado mes de diciembre, con todos lo necesario para realizar la operación de un familiar cercano y no ha sido posible obtener una respuesta de la Dirección de Salud, asegurando que no se trata de un solo caso, sino que son varios en el municipio que están en la misma situación, resultado lo más interesante, que los denunciantes han venido recopilando toda la documentación de las veces que han asistido a los centros de salud, cuántas veces los han echado para atrás, por una u otra razón, pero lo cierto es que ya van a cumplir un años y aún no han podido resolver sus problemas, incluso hay señalamientos de cuatro personas que han fallecido porque el funcionario no ha dado la cara. Lo único cierto es que ya estos compañeros revolucionarios están cansados de tanta mamadera de gallo, mientras el familiar se sigue deteriorando, de manera que están pidiendo su inmediata destitución.

Seguimos en la tierra del Morere. En efecto, cuentan que la situación del PSUV Torres cada día se calienta más, muchos luchadores se han apartado del partido debido a la división que existe, tenemos que Julito continua presionando con el muchacho de los Arangues, el cual nadie quiere por ser muy amargo y humillante para obtener poder que perdió hace tiempo, el exburgomaestre CHarrascoso hace lo mismo con seguidores no bien vistos por corruptos, Danla ex prefecto también tiene sus seguidores a pesar de que este no le cae bien a todos debido a su radicalidad y chismoseo, para finalizar ElMén actual prefecto y a quien el gobernador le entrego la responsabilidad del agua no le ha parado mucho a este problema social, no escucha y no se reúne con nadie, solo cree en los que andan guindados de su chaqueta, asegura que supuestamente se ha rodeado de gente conflictiva, señalados por actos no muy claros en la sociedad, en otros términos, Carora a merced de la desgracia y la desesperación, sin soluciones a corto plazo, ya que todos los días sale algo nuevo, se dañan los equipos por falta de mantenimiento, la tubería revienta en todos lados, las promesas de convertir a Carora en una tacita de plata, solo fue una falacia, la convirtieron en una taza de barro rota por todos lados, y aun así los rojitos exigen a su militancia retomar el poder en Torres.

Insólito. De todos es conocido que debido a la crisis económica mundial y a los efectos de la pandemia, muchos venezolanos que estaban en países vecinos buscando un mejor futuro y unos churupos adicionales para subsistir, han decidido retornar a la nación que los vio nacer, al no poder llenar sus expectativas. Lo más patético, injustificable y lamentable es que desde Ecuador o Perú hasta la frontera en Cúcuta todo es coser y cantar, hasta allí todo transcurre en calma y sin ningún tipo de problema, a pesar de las historias que cuentan. El calvario, el robo, la barbarie comienzan desde el momento en que pisas territorio nacional. En el primer tramo por los caminos verdes debes pagar a los uniformados 10 dólares; en la segunda parada 5 dólares per cápita y en cada alcabala subsiguiente, ya sea de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional Bolivariana para que te dejen pasar sin problemas, debes “colaborar” con 5, 10 o 20 dólares si es que quieres seguir tu destino hasta Barquisimeto, Valencia u otra ciudad del centro de Venezuela. La verdad que no hay derecho a tanto maltrato, vejación, humillación, violencia física, verbal y robo a quienes vienen de vivir amargas y aleccionadoras experiencias, para que acá en la Patria, se les vulnere de forma descarada y grotesca sus derechos. Ojalá que uno de los beneficios de la reapertura de la frontera, es que se le ponga fin a este tipo de matraqueo de uniformados corrompidos e irresponsables que agreden de manera implacable a los venezolanos que retornan al país. Por eso es cuando el alto gobierno anuncia medidas rimbombantes como la última, donde se faculta a los ciudadanos a filmar y grabar con los teléfonos los abusos de los uniformados, lo que produce es risa, porque en las alcabalas no les paran ni media bola a estas decisiones.

Las actividades en Lara de la «AD- Legítima En Resistencia», también estuvieron excelentes todas. Desde el marathón, novia blanca, misa, ofrenda y brindis por el 81 aniversario. Es correcto reconocer la labor de la Bella Soo, luego del retorno de su prolongado viaje, para, a decir de muchos, «poner orden» en casa luego de tantos desatinos cometidos por muy puntuales dirigentes. Así que felicitaciones y a poner en marcha el trabajo creador del verdadero activismo que reclaman las bases. ¡Mucho éxito! Sin embargo y para no pasar por debajo de la mesa un «lunarcito» que evita aclarar el horizonte. Recibimos una nueva comunicación del Profesor Adeco (R.C.I), de quien se observa que, de forma unipersonal se ha endosado la prerrogativa de ver, oír y denunciar cuanto evento observe en su partido, que riña y dañe la buena marcha de gestión del mismo, de su jefa y de sus directivos y reclamar acciones drásticas de ser necesario. Así comienza: «Respetada compañera, seré muy breve tal cual lo fuí en mi mensaje la semana pasada. Debe saber usted que los políticos sin excepción están en la mira del escrutinio de todos sus cuadros de militancia y dirigencia. No estoy colocando ninguna sombra a su récord personal que a Dios gracias, por ahora usted ostenta. Por lo tanto, tiene usted el sagrado deber de ser implacable con aquellos que no estén a la altura de sus responsabilidades. Le asiste por desempeño y gran nivel de trabajo el derecho de hacer y hacer cumplir las metas que usted exige. Leí en días pasados en ésta misma sección que le han ofrecido recomendaciones y consejos de gratis, pero por lo que vemos, pretende hacer caso omiso. Si hay algo que hay que cuidar en la vida como algo preciado es la DIGNIDAD. Tenga usted mucho ojo compañera. A lo largo de mis muchos años de militante he visto que a ésta seccional la han masacrado desde Caracas. Asuma su rol y evite el tutelaje malsano. Éste glorioso partido ha contado con miles de damas y lideresas que respetaron y se hicieron respetar (les puedo mencionar unas cien si usted lo desea para empezar).No permita que se sigan mofando a sus espaldas por «jóvenes» que no merecen ni su amistad ni su respeto y al mismo tiempo usted pueda ayudarme para no seguirme mortificando cada vez que mi mujer se le antoja reclamarme, por lo que se entera en ésos corrillos de cada nuevo cuento y que yo no la ayude en nada. Mire compañera, las «cleopatras» siempre existirán, eso no se podrá evitar nunca. Aquí nadie es santo ni lo serán. Ése no es el punto, porque nadie está para cuidar trapos ajenos. Lo que sí se puede evitar es que usted no lo permita dentro de la casa del partido. Le confieso que tiene muy mal sabor lo que se dice «off the récord». No basta «bajar la guardia» por lapsos de tiempo sobre un muy burdo pretexto lastimero. Basta es acabar con el asunto. Sin medias tintas. Habrá gente que la acompañará hasta el final, pero con dignidad”.

Increíble pero cierto, una madre y su hijito de tres añitos fueron detenidos y puestos en un calabozo, debido a un problema familiar y dónde un niño de doce años viene actuando contra el bebé desde hace meses, en esta ocasión le estaba ahorcando con una trenza y la madre intervino empujándolo para que lo soltara, desde allí se generó un problema dónde la madre del niño abusador llamó a unos funcionarios policiales los cuales procedieron a trasladar desde Agua Salada hasta Carora y bajo engaño a la madre y al bebé hasta el comando de la Policía Estadal dónde fue detenida junto a su hijo desde las 11:00 am hasta pasadas las 7 de la noche que «liberaron» al niño el cual sufrió una fuerte crisis nerviosa cuando vio que a su madre le pusieron las esposas, no le suministraron agua ni alimentos, liberaron al pequeñito por medio de la rogativa de un familiar que insistió hasta que se lo entregaron. Según testigos, procedieron a detener a la señora y su bebé, porque al parecer uno de los que actuaron en el procedimiento es familiar del niño agresor. Vecinos de las familias dónde se originó el problema indicaron que el preadolescente, es un niño con conflictos y le gusta abusar de los más pequeños y en esta actitud es apoyado por su madre que dizque se convierte en un monstruo y ataca a quien ose llamar la atención de su hijo. Llama la atención que durante la detención de la madre y el niño víctima de acoso y bullying, el organismo que debe prestar atención y protección al menor no apareció, será que la policía no les aviso, aunque en las redes sociales se hizo viral la foto de los «detenidos» detrás de las rejas en un calabozo, los periodistas caroreños titularon que habían sido detenidos por una «denuncia incorrecta», sin hacer mayor investigación.

CORTICOS

Los funcionarios policiales de Lara están pasados, con el caso de la matraca, el caso que fue denunciado por usuarios señalando que agentes en la alcabala ubicada en la Av. Vargas no perdonan a nadie, detienen aleatoriamente a los vehículos, y cualquiera que tenga la licencia vencida, el certificado médico, los trimestres o alguna otra falta menor, le quitaban 10$ para no sancionarlo con una multa. El caso que se hizo viral fue tan notorio que se observa al policía, con su rostro al descubierto, recibiendo y echándose suponemos que los churupos al bolsillo y despidiéndose como grandes amigos, okey chamo, nos vemos mi pana. Parece que a este personaje también lo va a investigar el MP por querer redondear un salario adicional, matraqueando a los conductores. Señores, esto hay que denunciarlo, sobre todo ahora cuando han facultado a los ciudadanos para que graben los abusos y excesos policiales.

Al parecer hicieron algunas mejoras al complejo ferial de Barquisimeto a propósito del cumpleaños de la llamada capital musical de Venezuela, pero no arreglaron el techo del coliseo que se llama Luis Gallardo, ni repararon los aires acondicionados del coso ferial. Más de uno se pregunta qué pasaría con los chiller y demás equipos que ahora cuestan un dineral.

Desde hace poco tiempo en la morgue del hospital Antonio María Pineda asignaron un personal adscrito al CNE, para verificar y sacar del sistema de pensiones y jubilación a quienes dejan de estar en este mundo. Ya al día siguiente no aparecen en la página digital y no pueden seguir devengando beneficio económico alguno, lo que nos parece lógico y legal, lo que no terminamos de entender, es que sigan apareciendo en el listado del CNE para ejercer su derecho al voto en próximos comicios. Pareciera que allí hay gato encerrado

La quema de par de camiones recolectores de basura y otros bienes en el crematorio o vertedero de Carora, al parecer no fue casual ni accidental. Lo hicieron con premeditación y alevosía quienes creen que le hacen daño a la gestión del alcalde Oropeza. Es triste que sigan alimentando los resentimientos y maldades, que en nada contribuyen a crear condiciones para mejorar la calidad de vida de la población. No es de esa forma que se gobierna.

Usuarios del parque del este se siguen quejando del actual estado de abandono de este lugar de esparcimiento. Solo limpiaron el monte o pasaron la grama en la entrada y a pocos metros del estacionamiento. Lo demás es monte y culebra, lo que representa un riesgo para niños y adultos que acuden a este pulmón vegetal y sitio de recreación y actividad deportiva. Ni siquiera porque está al lado del ministerio del Ambiente, se le hace un cariñito al céntrico espacio.

Hace poco sin mayor resonancia mediática fueron pasados, sin cumplir con el tiempo reglamentario, a jubilaciones Express varios magistrados del TSJ entre ellos, dos larenses radicados en la ciudad crepuscular (YK y DM). La noticia les llegó, pero no están todos los que son ni son sin todos los que están, pero nadie dijo nada por aquello de que con la boca llena no se habla. Ahora se complementan las tribus y caciques que se están haciendo ricos a costa del chantaje y la extorsión. Allí no hay santo por quien rogar, por lo tanto nos atrevemos a retar, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra.

Muy activa tuvo la semana aniversaria para la «AD-Legítima En Resistencia». La concentración en Caracas en el campo deportivo “Vidal López”, en la zona del este, sirvió como referente para que el alto jerarca del partido HRA, dirigiera un claro y puntual mensaje hacia los actores del resto de la representación opositora invitada especialmente a dicho evento, conminando al respeto de las reglas del juego entre los protagonistas llamados a participar en las primarias. Luego decidieron poner en el centro del diamante la candidatura del diputado Carlos Prospéri como su abanderado de cara a las internas. Se ha hablado siempre y ratificado por la historia de la alta capacidad y sagacidad del olfato y pragmatismo de los adecos y con el turco valenciano, aún más. Esperemos los resultados.

Una persona denuncia que acudió a la oficina de Hidrobarro para poner un reporte a mi casa, no llega agua a pesar de estar al día, allí me solicitaron los documentos de la casa, recibo de pago, oficio de solicitud, Rif, copia de la cédula y que hablara con la ingeniera jefe, esta persona me atendió después de insistir un par de veces, indicándome que pasara en los siguientes días, de eso hace unos cuatro meses que acudo los martes y jueves, pero ella no llega, no va y no avisa si hay o no atención. Lo más grave de acudir a la hidrológica en Carora, es que la secretaria que atiende al público dizque lo hace de mala manera, no escucha vive con un audífono, no da información de nada, es mal educada, pedante y maltrata a las personas de la tercera edad, he sido víctima de esa persona, así como otros ancianos que siempre nos encontramos en esa oficina en búsqueda de soluciones a nuestros problemas, ¿hasta cuándo nos maltratan y se burlan de nuestra edad?, solicitamos que se apliquen los correctivos, esta persona es de lo peor, su atención deja mal parada a la hidrológica, coloquen allí a alguien que sepa tratar al público. Todos los agradecerán

Barquisimeto cumplió 470 años, pero los amigos de la Calle Bolívar del barrio Lomas del León al oeste de Barquisimeto, los amigos de la “operación bacheo” al parecer no lo tienen en el mapa y el deterioro de la vialidad es tal, que la ruta 6 dejó de prestar el servicio de transporte público por el deterioro de las calles, así que seguramente tendrán que esperar hasta el mes de septiembre del 2023, para ver si las autoridades llegan a descubrir su existencia como barrio del municipio Iribarren y al Cocosette, da las instrucciones para que vayan a tapar los inmensos cráteres lunares que hay en la calle Bolívar.

Las cloacas de las residencias Taguanes y Gabriela continúan completamente desbordadas, aun cuando están ubicadas frente a EPA en el urbanismo Club Hípico Las Trinitarias, cuya reparación le compete a la gobernación, la Alcaldía y PDVSA. Se recuerda que el gober en plena campaña reunido en la cancha techada de la urbanización Rosaleda se comprometió frente a cientos de testigos a resolver este gravísimo problema-¿ Será que los vecinos tendrán que esperar a las próximas elecciones, para que se vuelva a comprometer, que es lo que hacen siempre los políticos, prometen pero no cumplen, por eso se molestan cuando les dicen que son “puro buche y pluma”.

Una verdadera grosería, la decisión del Consejo Legislativo del estado Lara, cuando este jueves le habrían dado a los diputados , una bolsa con 4 o cinco productos, entre ellos un sobre de café de 100 gramos y nos preguntamos ¿ es con este café que amanecen en la casa de familia de los parlamentarios del CLEL? Otra decisión aberrante, de ser cierta, y es que al parecer le quitaron la jubilación que tenía el periodista fallecido, FCP con lo cual su viuda resolvía algunos pequeños problemas, ya que debemos suponer que es una persona de la tercera edad que a lo mejor solo percibe la pensión del IVSS y la pensión por viudez del CLEL, la verdad que no mejora nada el enfermo.

Imparable la masacre que viene adelantando la Comisión de Inquisición en contra del espectro radial en Venezuela. Desde el pasado 10 de mayo se han llevado en los cachos a 22 emisoras: 9 en el Zulia; 8 en Cojedes, y 5 en Sucre, a las cuales le sumamos otra en Lara para un total de 23. La pregunta que cada día se hacen los propietarios de las emisoras que aún están colgando: ¿Qué está haciendo la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, (CamRadio) ante esta violenta arremetida de la Comisión Inquisidora? . Comentan las lenguas viperinas de la Esquina de los Lamentos, que en el alto mando de la organización gremial, como que les resolvieron el problema de las concesiones y por eso están mirando para los lados ante los cierres masivos. Vaya usted a saber si eso es verdad.

JBS