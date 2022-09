Denuncian en Río Tocuyo a chofer de ambulancia por negligencia en traslado de paciente #19Sep

- Publicidad -

La doctora Emerys Silva, denunció que este sábado el chofer Xavier Agüero, asignado a la ambulancia de la parroquia Camacaro, en Río Tocuyo, se bajó de la ambulancia y no realizó el traslado de un paciente con diagnóstico de obstrucción intestinal quien tendría que ser llevada hasta el hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto.

«La orden fue ayer a las 7:45 pm del traslado, hoy a las 7:00 AM me notifica la enfermera que aún no ha llegado la ambulancia, lo llamé y luego de dar mil excusas absurdas me dijo que a las 9:00 ya estaba saliendo».

La sorpresa no fue grata para la galeno al asegurar que recibió una llamada anónima a las 12:00 pm, a través de la cual le informaban que la unidad se encontraba desde muy temprano en la población, dando vueltas.

«Me dirijo hasta el lugar y encontré al chofer, le hice un llamado de atención y lo escolté hasta el sector La Ceiba dónde tuve que adelantarlo, cerca del Río Tocuyo».

Es allí donde el conductor presuntamente dejó abandonada la ambulancia, sin explicar los motivos porqué lo hizo”.

«Hago un llamado a las autoridades a quien compete, para que se aboquen a aplicar los correctivos sobre esta irregularidad.»