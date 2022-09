VIDEO ¡Sigue la innovación en el fútbol! Mira la nueva herramienta de comunicación de España en sus entrenamientos #21Sep

- Publicidad -

La tecnología cada día se va adentrando más al deporte, específicamente al fútbol, disciplina que durante muchos años estuvo basada en lo tradicional, aunque en el último periodo han adoptado herramientas que ayudan a simplificar el juego, corregir errores y en este caso en particular, mejorar la comunicación.

La última innovación surgió en las prácticas de entrenamientos de la selección de España al implementar pequeños walkie talkies que se enganchan al chaleco que normalmente sostiene el GPS para medir los kilómetros recorridos por los protagonistas.

Esta iniciativa fue propuesta por la selección campeona del mundo en 2010, que bajo las órdenes de su estratega Luis Enrique realizó sus actividades este martes, donde el técnico explicó la modalidad. “Van a escuchar aquí la voz del mister. Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a ver gente de lejos y hablar bajo. Pero para darles órdenes y consignas en cuanto a posibles variaciones sin dejarme la garganta. Lo probamos, espero que nos sirva mucho, que les pueda servir. Incluso alguno lo podés oir, no tienen que hacer nada y aquí saldrá papá por detrás”.

Cabe resaltar que España se prepara para enfrentar a Suiza el próximo 24 de septiembre y a Portugal el 27 del mismo mes para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, torneo donde “La Roja” se mantiene en lo más alto de su grupo y sueña con defender el primer puesto que lo clasifique a las semifinales del certamen.

A continuación, el video mostró un resumen de las indicaciones de Enrique para algunos de los convocados como Koke, Álvaro Morata, Gavi, Rodri, entre otros.

📶 ¡¡La última tecnología al servicio de los nuestros!!



🔊 @LUISENRIQUE21 da indicaciones a través de un walkie y los jugadores de la @SEFutbol las reciben en un pequeño altavoz que llevan inserto en la ropa de entrenamiento.



📳 ¡¡HILO DIRECTO!! #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/BsZVAcBur4 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 20, 2022