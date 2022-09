Luis Izquiel: Difícil normalizar la frontera por el problema del narcotráfico #22Sep

- Publicidad -

Los gobiernos de Colombia y Venezuela han hablado de normalizar administrativa y políticamente las relaciones en la frontera; pero, la del crimen organizado no depende de declaraciones, abrazos y risitas, sino de voluntad de ambas partes.

Asi lo considera, al ser entrevistado por El Impulso, el doctor Luis Izquiel, especialista en Ciencias Penales y Derecho Procesal, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela y autor de varios libros, quien indica que en esa extensa frontera de 2.200 kilómetros de longitud, operan varias organizaciones criminales: Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Tren de Aragua y otras.

Estas organizaciones tienen años actuando a lo largo y ancho de esa zona y manejan economías criminales.

Cree posible vencerlas y establecer paz, pero se necesita una decisión firme y colaboración entre ambos gobiernos, pero no es fácil en estos momentos.

Conviene señalar que el ELN es el grupo más fuerte, pero igualmente están actuando los dos bloques disidentes de las FARC (uno que dirigía Gentil Duarte y el otro denominado Segunda Marquetalia), y las demás agrupaciones irregulares armadas.

Para el doctor Izquiel el problema principal a resolver es el del narcotráfico, porque originariamente, hace décadas, esas organizaciones armadas tenían una ideología y peleaban contra el gobierno colombiano y pasaban al lado venezolano a refugiarse.

Pero, desde hace unos treinta años esos grupos son narcotraficantes y para que sea normalizada la frontera, ellos tienen que dejar los sembradíos de coca, los laboratorios donde procesan la cocaína, las pistas clandestinas de aterrizaje y despeje de aeronaves ubicadas en el área fronteriza y utilizadas para el transporte de la droga, y, por supuesto, el negocio.

Que se lleve a cabo ese proceso me parece sumamente difícil, dice el doctor Izquiel. Ese es el gran obstáculo para la paz cuando se habla del ELN y los bloques de la disidencia de las FARC.

Seguidamente se pregunta: ¿Esas organizaciones van a dejar el narcotráfico como si nada, gratis? Lo dudo. Mientras no se resuelva el problema del narcotráfico no se resolverá la presencia de esos grupos irregulares y no se podrá pensar en la normalización del área fronteriza.

Doctor, pero el ELN no sólo está en la frontera, sino que se tiene entendido que tiene presencia en nuestro país. ¿No es así?

-Si, correcto. De hecho se conoce que ha penetrado al territorio venezolano. Hay organismos internacionales que dicen que el ELN puede estar en la mitad del total de los estados de Venezuela. Por hechos ocurridos se sabe que ha penetrado hasta el estado Monagas. Recordemos el enfrentamiento que hubo por el control del territorio, a principios de este año, entre el ELN y la banda delictiva Sindicato de Barrancas, en Barrancas del Orinoco, el cual queda a más de mil kilómetros de la frontera con Colombia.