Se espera que para el año 2050 haya más de 100 mil millones de pacientes con alzheimer, según especialistas #22Sep

En el marco de la conmemoración del mes del Alzheimer, este jueves 22 de septiembre se realizó el conversatorio “El Alzheimer: Otra visión”, encuentro que forma parte del programa realizado por la Fundación Alzheimer capítulo Lara durante todo el mes, donde tuvieron como objetivo concienciar a las personas sobre esta enfermedad.

“Nuestro programa está apuntalado para que las personas puedan conocer y empaparse de lo que es esta enfermedad, para acompañar a los pacientes que sufren de la misma, como dice el eslogan Juntos hacemos más”, señaló la licenciada Misvely Ramírez, presidenta de la Fundación Alzheimer, capítulo Lara.

Por su parte, el doctor Walter von Shoettler, quien estuvo presente en el encuentro señaló que esta enfermedad es de este siglo y se espera que para el año 2050 más de 100 mil millones de pacientes de alzheimer haya en el mundo, destacando que solo en Estados Unidos hoy en día existen 6 millones de personas con esta enfermedad.

“La idea de estar hoy es dar otra visión, no solo hablar de lo convencional de cómo se maneja a nivel nacional e internacional esta enfermedad con productos y medicamentos, sino que se pueden utilizar otros productos alternativos”, destacó von Shoettler.

Para el doctor, la enfermedad de Alzheimer tiene una explicación psíquica en la conducta y el comportamiento de las personas durante toda su vida, lo cual va relacionado con conflictos no resueltos uno tras otro.

“Parece ser que que las personas mayores tienen más alzheimer no solo por la edad, sino porque tienen muchísimos más conflictos no resueltos en su vida y eso al parecer es que depara esta holigamia en general”, agregó, añaldiendo que el secreto está en la eliminación factores que generen hábitos indeseados como no comer a tiempo, no evacuar seguido, tomar agua o no hacer alguna actividad física.

Para finalizar, hicieron una invitación para el próximo 6 de octubre para asistir a la 7ma edición del conversatorio “hablemos de alzheimer”, el cual se realizará en la UFT, sede El Ujano, donde contarán con la presencia de José Manuel Colmenares que hablará sobre el sueño, además, se tratarán otros temas como el post covid y como afecta al proceso cognitivo, al mismo tiempo que se hablará de familiares y cuidadores de pacientes de esta enfermedad.