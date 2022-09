Delsa Solorzano: Llegó la hora de que una mujer como yo sea la presidente #23Sep

- Publicidad -

Delsa Solorzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano estuvo, este jueves en el Táchira. Vino a promocionar su organización y también a hablar de su opción para buscar la nominación de la candidatura presidencial, con miras al 2024. También el encuentro con periodistas, sirvió para tratar temas en el tapete político, como el informe de la Organización Naciones Unidas (ONU) y la reapertura de la frontera.

La dirigente política de oposición y abogada de profesión, comentó que es preocupante la condición de las carreteras en el estado andino. “La vialidad ha desmejorado y no es excepción la falta de luz, el estado está lleno de pancartas por todos lados, ojalá esos recursos se invirtieran en mejorar la situación. Sabemos que Táchira está tomado por grupos irregulares y esto nos obliga a tener planes de acción concretos, para la reconstrucción necesaria”.

Recordó el caso Tarazona

En cuanto al informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, donde ratifica que en el país se cometen “crímenes de lesa humanidad”, Solorzano, habló en específico sobre el caso de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido en 2021, a su juicio él fue privado de libertad por defender los derechos de los venezolanos.

“Estamos siendo vigilados y perseguidos, hay encarcelamientos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución a los medios de comunicación social, a dirigentes políticos, a entes no gubernamentales y a los activistas de derechos humanos”, añadió Solórzano

Aunado a ello, la también activista de Derechos Humanos, argumentó que el informe habla de una crisis en Venezuela que va mucho más allá de los prisioneros políticos, indica que es una crisis señalada por la comisión de los crímenes de lesa humanidad. “A mí me está siguiendo el SEBIN, no es una denuncia, esto es parte de la cotidianidad y lo digo porque la gente tiende a pensar que ‘es normal’, pero no lo es”.

Solórzano, enfatizó la importancia de este informe, “por primera vez un organismo internacional ante la ausencia de justicia en Venezuela ha dicho quiénes son los responsables con nombre y apellido, de muchas situaciones injustas en el país”.

A pocos días para la reapertura fronteriza

“Están por reabrir la frontera ¿cuándo la cerraron? Si estuviera tan cerrada no habrían pasado casi 7 millones de personas. De lado Colombiano siempre han permitido el paso normal, pero en el lado venezolano, nos tenemos que someter a grupos irregulares para poder transitar”, señaló líder de Encuentro Ciudadano.

Desde su perspectiva, la frontera solo debe abrir completamente cuando se acaben con los grupos irregulares que hacen vida en la zona limítrofe con el país neogranadino.

“Mi otra preocupación es cómo vamos a competir con el comercio colombiano, con una economía que tiene años produciendo, acá no producimos nada esto es una economía bodegonica”, resaltó.

Encuentro Ciudadano en la ruta presidencial

“Vamos a una elección primaria, donde estamos participando las 10 organizaciones políticas que pertenecemos a la Unidad, nosotros no queremos que esta sea una primaria de la plataforma sino que sea de las fuerzas democráticas que nos oponemos al régimen, ese que hoy está acusado por crímenes de lesa humanidad”, planteó Solórzano.

Sobre el candidato del partido, ella manifestó que le han pedido que asuma la responsabilidad de poner su nombre al frente para representarlos en las primarias, aclaró que aún faltan algunos procesos internos para oficializar, pero que es la única persona candidata para asumir esa responsabilidad.

Sobre su postulación, expresó seriamente, que sin duda alguna quiere ganar las primarias, para que nuevamente una mujer sea candidata presidencial. ¡Llegó la hora de que una mujer, como yo, sea presidente de Venezuela!

La precandidata, considera que Encuentro Ciudadano si puede ser una plataforma presidencial, porque están enfocados en servir a la ciudadanía, para ellos es importante las acciones desde ya, por lo tanto desde el partido representan a más de 200 víctimas antes la Corte Penal Internacional, además de ofrecer talleres de capacitación alrededor del país.

“Pedimos explicaciones de Monómeros”

Hace pocos días el régimen venezolano, denunció el desmantelamiento de Monómeros por parte del líder político Juan Guaidó, entre otros funcionarios, sobre este tema, Solórzano enfatizó que su tolda política no tuvo participación en ninguna estructura de “gobierno interino” por lo tanto habían pedido destituir la junta directiva de la empresa petroquímica.

“Desde el año 2020 estoy pidiendo rendición de cuenta de que pasa con Monómeros, lo estamos pidiendo por escrito, queremos que se haga auditoría, tenemos derechos como ciudadanos de saber que sucedió ahí”, puntualizó.

