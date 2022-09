OPINIÓN Con voz propia: Niegan a EE. UU. pero le declaran guerra #23Sep

- Publicidad -

Acusan a EEUU de pegar gritos porque creen que sus amenazas se pierden en el fondo del mar del desprecio. Para el usurpador régimen se acabó el tiempo de los imperios dominantes. Nicolás Maduro, sostenido por cuestionadas

FAN, coacciona negociaciones en México con oposición legítima. Rechaza extradición de su testaferro paisano colombiano Álex Saab, quien le concedió la nacionalidad venezolana, además de la iraní.

«NM comete un error grave si piensa que nuestra paciencia es infinita. Estamos preparados para responder con sanciones», expresó ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

Sin “patadas de ahogado” tal NM, el juez federal de Miami, Robert M. Scola ordena a Fiscalía conceder ruego del testaferro de documentos no clasificados.

Revista Semana reconstruye ilicitud del testaferro y el título ¡Tiemblan! en su portada del 23/10/2021. Reseña que entre multimillonarios bienes de ÁS, cuenta mansión en Barranquilla avalada en 28 mil millones de pesos. Temblando tiene a NM y a políticos de Venezuela, Colombia, Irán, China, Turquía, Rusia, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Antigua y Barbuda, Panamá y Dominica.

Según magazine ÁS colaboraba con DEA. Su esposa Camilla Fabri e hijas de 2 y 4 años, terminarían controladas de NM. Ella es investigada por lavado de dinero en su Italia. Para colmo la ponen en lugar de ÁS en México.

Dichas ataduras vienen desde el tcnel Hugo Chávez, y siguieron con NM, su primera dama Cilita Flores y sus hijastros tenidos como vástagos: Walter Jacob Gavidia Flores; su hermano de crianza, Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron presos en Haití el 15 de noviembre de 2015. Portaban 800 kilos de cocaína de alta pureza que pretendían ingresar a EE.UU. Rafael Ramirez, mano derecha de HCh les acusa de apropiarse de $ 1.200 de PDVSA.

Continúa en lista el maldado Cabello Rondón, segundo del PUSV; vicepresidenta Delcy Rodríguez; el super ministro Tareck El Aissami, quien figura entre los 10 prófugos más buscados por narcotráfico y por cuya captura EEUU ofrece $10 millones. Fue impuesto como ministro petrolero por régimen Iraní. ÁS lo presenta como primo.

Siguen la lista dolarizada: Simón Alejandro Zerpa, en 2020 ministro de Economía y Finanzas, preso por caso AS; el exministro de alimentación y gobernador de Aragua, Rodolfo Clemente Marco; José Gregorio Vielma, exgobernador del Táchira; Illiana Josefa Ruzza. Directiva del BCV acusada por EEUU de herramienta de NM para corrupción.

Investigaciones aseguran que la ex senadora colombiana Piedad Córdoba fue la persona que llevó a ÁS a Miraflores. Gustavo Petro, que en balotaje mostró arrepentimiento de haberla incluido en coalición de izquierda. Entonces había sido retenida en Honduras por no declarar $68 mil. Ya en ejercicio de la Presidencia autorizó la extracción del hermano Álvaro Córdoba a EEUU, cuya Justicia lo requirió por pertenecer a una red de narcotráfico.

Para la revista Semana uno de los contratos que visibilizó a ÁS fueron chantajistas Clap (comités alimentos) En el entramado figura su hijo Shadi Nain.

La Venezuela que se consideraba el país más rico del continente con la dignidad por delante, está de segundo, después de Haití en los 10 países más pobres de América. ONU aprueba $ 8 millones en ayuda humanitaria.

El bolívar unidad monetaria se devalúa un 25 % frente al dólar en este septiembre. De allí que se conmueva el Imperio Yanqui frente a la hambruna a la que somete el régimen que por añadidura es procesado a la criminal lesa humanidad.

(IN) Memoria: Por si acaso ya no vuelvo/me despido a la llanera,/ despedirme yo quisiera,/pero no encuentro manera./ Sentido es que: Maracay tiene un encanto, Maracay tiene un secreto el que viene aquí se queda y cuando se va regresa. Las esperanzas no se pierden.

Alberto Jordán Hernández

