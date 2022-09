RETACITOS #25Sep

- Publicidad -

Definitivamente es verdaderamente demoledor, el contenido del tercer informe sobre la situación del país que presentó el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra (Suiza), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, el cual no tiene desperdicio porque no solamente llama las cosas por su nombre, sino que hace señalamientos precisos y concretos, sobre las actuaciones de los organismos a los que hace referencia, los cuales en lugar de resguardar y proteger a los ciudadanos de amenazas como el terrorismo, narcotráfico, el crimen organizado o la corrupción, se ocupan de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición, facilitándole así al régimen aferrarse al poder, como bien lo denuncia con mucha propiedad la ONG Acceso a la Justicia que dirige con gran tino Ali Daniels. Dice el documento que la información recabada indica que han existido esfuerzos concertados por mantener el poder acudiendo a medios que incluyen la comisión de delitos y violaciones contra personas opositoras al Gobierno o que son percibidas como tales. La instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos no se limitó a cuestionar las medidas del Ejecutivo, sino que también fustigó al sistema de administración de justicia. Este nuevo documento expone al mundo la gravedad de la situación que confrontan los venezolanos, quienes no solo son víctimas de la violencia criminal, sino también de una proveniente del Estado. Los organismos encargados de proteger a los ciudadanos y a sus derechos no ejercen esta función constitucional y legal, sino que más bien se dedican a proteger a los actuales gobernantes, de manera que es lo que queda para los demás.

*****

- Publicidad -

Al parecer la presencia de una Comisión de la Contraloría ha aterrizado en las instalaciones del ente emisor desde el pasado jueves 15 de septiembre, los funcionarios se presentaron sin hacer mucha bulla, pero al parecer trae información muy precisa sobre hechos anómalos tanto en Fiscalización como en Contribuyentes Especiales. Están tan bien dateados que saben que a los CE los invitaban a subir al cuartico del piso 8, allí les decían que tenían que dejar afuera sus celulares y comprometerse a que todo lo que se tratara en el sitio, debería permanecer como “Top Secret”, por supuesto en esta oportunidad dizque les prometían sacarlos de su condición de CE por un año, a cambio de US$ 1.000, lo que al final se convertía en un círculo vicioso, porque después que disfrutabas de los beneficios de no ser CE, ya no querías saber más nunca de esta figura. Recordamos que en estos momentos, la poca gente honesta que queda en el ente recaudador de Lara, es porque está tratando de cumplir con el tiempo reglamentario para pedir la jubilación; pero hay otros que en los últimos años se han mantenido en la Institución, porque están en la “pomada”, forman parte del entorno que aporta para el “Pote “ y por supuesto saben que solo por el hecho de conocer este secreto, es muy poco probable que los destituyan, por el temor a que después que estén fuera se pongan a cantar como “canarios” en torno a todos los negocios que se manejan internamente. Nos sabemos si es cierto, pero el Super parece haber ordenado una depuración en Lara y anda mucha gente pegando carreritas, ya que este escándalo puede explotar en cualquier momento.

*****

Pica y se extiende el caso de la construcción de un nuevo restaurante cerrado en el parque El Cardenalito, específicamente en el área de la tinaja, lo cual ha sido rechazado por la gran mayoría de la comunidad de Los Cardones, quienes acordaron acudir a la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU) con la finalidad de y solicitar al burgomaestre una explicación, sobre cómo y porqué se está llevando a cabo dicha construcción “que violenta el derecho a la recreación y esparcimiento de todos”. Carmen Linarez, presidenta de Asocardones, precisó que el cierre de esta área afectaría directamente a las actividades deportivas y de esparcimiento que se realizan diariamente en el parque, es decir que de entrada están afectando la calidad de vida de las personas que viven en la zona. Lo más preocupante de esta situación, es que esta obra se está realizando sin que se haya hecho ningún tipo de consulta con la comunidad, que al final del día resulta la principal afectada. Estiman los vecinos, de acuerdo a las denuncias en la prensa regional, que “es inconcebible” que la propia alcaldía, a través de la DPCU y Catastro, “estén violentando el derecho de esparcimiento de la comunidad” y todas las personas que visitan el lugar. Otra de las interrogantes que aún está en el aire y que no ha tenido respuestas, es que “se desconoce a quién se le entregó la concesión para esa construcción arbitraria e ilegal”. De acuerdo con las investigaciones realizadas, se comenta tras bastidores, que al parecer personas muy cercanas al Cocosette estarían vinculadas con el proyecto, y de allí que se haya levantado entre gallos y media noche. La comunidad debe declararse en emergencia e impedir que se permita la construcción de este restaurante que solo beneficiará a unos pocos, deben actuar unidos para impedir que les quiten sus lugares de esparcimiento.

- Publicidad -

*****

Un grupo de trabajadores de la Alcaldía de Iribarren con más de 25 años de servicios fueron puestos a la orden de personal, aun cuando ya estaban incapacitados por el IVSS, entregaron toda la documentación a Recursos Humanos para que realizara los trámites ante la Tesorería de Seguridad Social, ha pasado un año y la jefecita de personal al parecer, no ha procesado ni siquiera uno solo de estos casos; afirman que han acudido ante distintas instancias, desde las oficinas del burgomaestre, hasta el ministerio del Trabajo, Defensoría del Pueblo y Fiscalía y no han recibido ninguna respuesta positiva, por lo que han decidido hacer pública esta situación, decisiones que se tomaron en plena pandemia cuando nadie estaba laboran. En este oportunidad le están solicitando al Cocosette que se apegue a lo establecido en la Ley, ya que el Decreto 1.440 establece que una vez que los trabajadores son incapacitados, deben realizarse los trámites ante la TSS, mientras esto no ocurra, el patrono tienen que mantenerlos en la nómina, indicando que son alrededor de 40 trabajadores que se encuentran en esta situación, donde estarán percibiendo un ingreso como pensionados, sin ningún otro tipo de prestaciones sociales, afirmando que aquí actuaron en contra de lo que está establecido en la normativa legal vigente, estando ahora metidos en este vaporón por la actitud de ineficiencia de RRHH que no realizó los trámites en su debida oportunidad, ya que solo una vez que la Tesorería de Seguridad Social certifica que ya los trabajadores están bajo su protección es cuando los pueden sacar de nómina. Así que a ponerse los patines, porque están violentando la Ley en forma flagrante, a la vista de todo el mundo, por lo que perfectamente pueden estar expuestos a las sanciones previstas en la Ley.

*****

Grave la denuncia hecha en contra del conductor de una ambulancia del servicio público de salud, en Río Tocuyo, quien al parecer dejó el vehículo abandonado en un caso de traslado, de acuerdo con lo señalado por una médico, quien señaló que el pasado sábado el conductor asignado a la ambulancia de la zona se bajó del vehículo y no hizo el traslado de un paciente con diagnóstico de obstrucción intestinal quien tendría que ser llevado hasta el HCAMP en Barquisimeto. Dijo la galeno que la orden se impartió el día anterior a las 7:pm y al día siguiente a las /:00 am no había llegado la ambulancia, se le llamó y tras varias excusas dijo que estaría saliendo a las 9:00 am. La doctora señala que recibió una llamada anónima donde le informaban que la ambulancia a las 12:00 m se encontraba desde muy temprano en la población dando vueltas. Admite que se dirigió “hasta el lugar y lo encontró, le hice un llamado de atención y lo escolté hasta el sector de la Ceiba donde tuve que adelantarlo” Es allí donde supuestamente el conductor de la unidad la dejó abandonada y no dio ninguna razón para hacerlo. La doctora ES expresó “hago un llamado a las autoridades a quien le compete, para que se aboquen a esta terrible situación”, recoge un portal digital regional. Lo cierto es que este tipo de situaciones no solo no se debe volver a repetir, sino que el responsable debe ser sancionado, porque no solamente puso en peligro la vida de una persona, sino que fue de lo más “alegre y deportiva” su actitud cuando le llamaron la atención.

*****

Lo hemos denunciado hasta el cansancio. El deterioro de la vialidad en los distintos municipios del estado Lara, es como para coger palco, resultando la situación de tal gravedad, que mantiene incomunicados a varios pueblos y zonas, como es el caso de la vía entre Quebrada Arriba-Bariro, municipio Torres, donde los vecinos piden la urgente reparación de las vías. Asimismo, en la zona de Limoncito, en el municipio Crespo, donde una quebrada partió la carretera y si no se toman medidas urgentes va a eliminar el paso vial, impidiendo que la producción agrícola y pecuaria de Yaracuy, Falcón y parte de Lara llegue hasta los centros de consumo en Barquisimeto, San Felipe y poblaciones vecinas, alertando los vecinos que esta crisis se puede presentar en cualquier momento, si no hay una atención inmediata, emplazando al Gobernador Pereira, recordándole que #usted no ha vuelto a esta zona, advirtiendo que la reparación de la vía no solamente va a beneficiar a los habitantes de la zona, sino que va permitir la restitución del tránsito de productos alimenticios hacia los centros de consumo, le advierten que como soldado con experiencia debe conocer el dicho, que afirma que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. Ya el baquiano Lencho Monaterio había venido alertando en torno a esta situación irregular en las vías de Crespo.

*****

Los vecinos de Residencias Roca Dura, ubicadas en el parcelamiento Lagunita, Av. Lara con calle Ecuador y Perú, en Barquisimeto, denuncian que hace aproximadamente tres meses explotó un transformador, ya que tenía una fase dañada; hace dos meses Corpoelec sustituyó el transformador, instalando otro el 15 de septiembre de 2022, equipo que el mismo día en la tarde comenzó a echar humo, quedando nuevamente los vecinos sin el suministro de electricidad. En la primera oportunidad, señalan los vecinos que dizque les solicitaron como “colaboración” 20 cauchos para las camionetas de la empresa. El miércoles pasaron los técnicos de la empresa. Se compraron dos fusibles de bayonetas con un costo de $ 240 cada uno, casi 500$, pero luego dicen que las bobinas delanteras sufrieron daños, que es necesario rebobinarlas, a un costo de $ 8.000 o comprar un transformador nuevo, cuyos precios oscilan entre $ 6.000 y $8.000, pero lamentablemente la empresa no dispone de transformadores trifásicos, o sea que se montó la gata en la batea y no hay quien les dé una respuesta a estas familias, ya que esta reparación es responsabilidad de la empresa de servicios, no de los usuarios que pagan religiosamente por el suministro de la energía, así que en Roca Dura están lanzando un SOS urgente.

*****

Los Coordinadores de RRHH del IVSS-LARA, pelotean a sus trabajadores y no le dan respuestas a sus solicitudes. A la crisis por falta de insumos, falta de mantenimiento a los diferentes equipos médicos, ausencia de la prestación del servicio de laboratorio, RX, Ambulancias y una disminución del personal, se le suma la pésima gestión de los diferentes coordinadores de talento humano de los centros de salud los cuales arguyen que todos los problemas de nuestros trabajadores es por culpa de Caracas y capotean las exigencias del personal. Uno de los casos que más estamos recibiendo desde hace cierto tiempo, es la desincorporación de las nóminas de pago al personal que se encuentra de reposo continuo en espera de una Junta Médica Evaluadora, que emita una 1408 ( planilla de incapacidad) o su reincorporación parcial o total a su trabajo. Le recomendamos a los trabajadores que estén en esta lamentable situación, pasar por escrito ante la oficina de RRHH de su centro una solicitud de su estatus laboral y cómo se encuentra su relación laboral con el Instituto, basándose en el Art 51 de la CRBV, relacionada con respuesta a solicitudes, sino hay respuesta entonces el silencio administrativo prevalece. Hacemos un llamado, con todo respeto a las autoridades con competencia para evaluar al personal que está a cargo de esta área tan neurálgica como lo es el Talento Humano y actualizar, remover u orientar según sea el caso, denuncias que formula el dirigente sindical Alberto Domínguez.

*****

Sería interesante averiguar qué es lo que ha venido ocurriendo en PJ de Juan de Villegas, afirman que el parecer JT ex de organización, supuestamente hizo y deshizo con la ayuda (beca) que estaba destinada para los activistas. Aseguran que el personaje dizque el monto debía ser distribuido entre 10 activistas en la parroquia, pero el muy vivo solo repartió recursos a 4 activistas habría dispuesto de manera personal de los recursos para seis personas, dizque dispuso de dos para sus herederas, una para su progenitora, una para una tía cercana y la última para el segundo frente, según las malas lenguas de la esquina de los lamentos. Dicen que el personaje anda metido en tremendo lío, porque no ha podido presentar soportes de la militancia que indican que recibieron las cuatro ayudas. Además se conoce que el personaje tiene un ingreso como promotor especializado en la parroquia de Bs. 500; otro sueldo como profesor activo en el ME , pero los que verdaderamente hacen activismo por PJ en la parroquia no los tomó en cuenta para nada,, quienes están muy “arrechuchos” porque sus ollas permanecen vacías y boca abajo, las neveras llenas de telaraña, no tienen como pagar pasajes, andan con los zapatos rotos, dicen que con razón el profe siempre se la pasa solo como un fantasma, pero eso sí usa ropa, calzados, relojes y celulares de marcas reconocidas y en ocasiones se viste con guayaberas de las que elaboraba don (AD), con una figura llamativa, comiendo en buenos restaurantes, mientras que los activistas parecen esqueléticos, , afirman que no es el mismo del 2019 y el del 2020, afirmando que hasta la fecha el cambio ha sido brusco y notorio, pero le recuerdan que lo que “fácil llega, fácil se va” y que estarán esperándolo en la bajadita.

*****

CORTICOS

Monseñor Víctor Hugo Basabe, Obispo de San Felipe y Administrador Apostólico de Barquisimeto, acaba de dejar un reto a la Iglesia de El Tocuyo y a los tocuyanos, a quienes recomendó que se pongan a trabajar activamente y de inmediato, con la finalidad de lograr qne en un plazo relativamente corto, se pueda lograr que esa población se convierte en una nueva Diócesis del estado Lara, dejando atrás su condición de Parroquia. Les explicó durante la reunión extraordinaria que se produjo en la ciudad, que El Tocuyo cuenta con toda una trayectoria histórica que la acredita para convertirse en Diócesis, indicando que para ello tanto los integrantes de la Iglesia como los propios tocuyanos deben comenzar desde ya a realizar las gestiones, para alcanzar este objetivo, asegurando que tendrán todo su respaldo para asesorarlos y orientarlos sobre los trámites, diligencias y gestiones que deben realizar ante la Conferencia Episcopal para alcanzar este objetivo, que le daría una nueva dimensión a la Ciudad Madre con este nuevo rango dentro de la Iglesia venezolana.

Es indignante ver cómo a éstas alturas del partido y después de 22 años de dictadura, algunos dirigentes de oposición siguen cometiendo graves errores debido a su persistencia en prácticas políticas obsoletas y viciadas. No conseguimos a qué santo rogarle para que estos proceráticos entiendan que la política del mundo de hoy cambió y la democracia también. Su analfabetismo político les impide ver más allá de sus narices. Sepan y entérense que los ciudadanos ya no creen en cuentos de camino ni en demagogia barata. Por lo tanto, lo más recomendable si es que de verdad su objetivo es lograr la libertad de Venezuela, deben ajustarse a los nuevos conocimientos y prácticas de la política. Lo único que se les pide es un mínimo de inteligencia, coherencia y seriedad, así opina una conocida y dinámica dirigente política regional y con mucha razón.

Más de 15 días tiene circulando por las redes el caso de una investigación que estaría adelantando el MP, en contra de una muy conocida dama larense, quien se habría “bailado” a varios empresarios de la región, al parecer con altas sumas de dinero para el pago de servicios médicos en el exterior, los cuales nunca se realizaron, pero habrían montado un parapeto con una supuesta empresa de servicios, para redondear la operación y dejar a los ingenuos donantes con los ojos claros y sin vista, resultando lo más inquietante que los recursos se utilizaron para financiar excéntricos viajes, joyas y otros bienes durante sus estancias en el exterior. Las autoridades están solicitando a los afectados que presenten las denuncias, con los soportes correspondientes para poder actuar y determinar responsabilidades, pero hasta ahora no ha habido uno solo que dé el primer paso. Mientras que los larenses tratan de adivinar quién es esta cuaima, aun cuando al parecer ya está plenamente identificada.

Molestia y frustración en Morán, debido al presuntos guiso que se estaría cocinando con la finalidad de vender a particulares, a precio de gallina flaca un inmueble anexo a la Iglesia Concepción, construido con la finalidad de ser utilizado para la implementación y ejecución de los programas sociales, del cual supuestamente se pretendieron apropiar terceras personas a través de una cooperativa, según denuncia el diputado Guillermo Palacios. Afortunadamente, el alerta hecho por el legislador, encendieron las alarmas y los señores de la cooperativa “Liberación Popular” que opera en El Tocuyo, Morán llegaron a un entendimiento en el cual admiten que tanto el inmueble como el terreno son de la Arquidiócesis de Barquisimeto, lo cual fue certificado en reunión extraordinaria en la curia, donde estuvieron presentes las partes, se aclararon las interrogantes, y todo en sana paz.

El ciudadano común y corriente que habita en el municipio Palavecino se pregunta: ¿Cómo es eso que OFM, organización política que hace vida en Lara, quien siempre fue opuesto a participar en elecciones con el actual CNE, ahora como si las cosas hubiesen dado un vuelco de 180 grados en la composición del poder electoral, ahora si aparecer dispuesto a participar, pero además ha logrado “colarse por los palos” y hoy no solo forma parte de la plataforma unitaria, sino que en tiempo récord, sin tener voto en esa plataforma, pasa a ser el partido coordinador de la misma, la verdad que estas son las cosas que pasan en política, que no tienen explicación lógica, pero que ocurren y creemos que hasta el propio paisano perifoneador de Yaritagua, debe estar muy sorprendido, confío en que no salga a explicar que todo se debe a su trayectoria y al piso político que tiene en la región. Por favor.

Supuestamente según los voceros del oficialismo, la Feria Internacional de Barquisimeto habría sido todo un éxito; sin embargo en los videos que circularon lo que pudimos ver fue la “guerra de botellas”, también fue elevado el número de vehículos a los que les robaron baterías, cauchos y a los que les sacaron la gasolina. En todo caso, en función del “éxito” los larenses están a la espera de la presentación de cuentas por parte del Cocosette, porque las ganancias después de las erogaciones por los costos de montajes de escenarios, sonidos, pago a los artistas internacionales y los cultores nacionales, debe haber quedado una buena ganancia, cuyo monto se debe informar a la colectividad y luego explicar cual será el destino que se le dará a estos recursos, porque no irán a salir ahora que el evento “solo dejó pérdidas”, así que en estos momentos el burgomaestre tiene una “papa caliente “ en sus manos y los larenses quieren respuestas, no más cuentos de camino.

A comienzos del mes recibimos una denuncia que se nos había quedado en el tintero, pero que la hemos recuperado debido a su gravedad. Se trata de la actuación infeliz y desafortunada de un colector de la la línea “Unión Veintidos”, un hecho ocurrido el 11 de septiembre, en una buseta anaranjada con aproximadamente 18 pasajeros, Denuncia la pasajera que iba con sus dos hijos menores de edad, que al llegar a la altura del Big low center, luego que le habían garantizado que la unidad haría una escala en ese terminal, detuvieron la unidad a la altura de la Av: Centeno, le bajó las maletas, le cobró en dólares y le dijo “Ahí mismo está el terminal” y allí la dejaron abandonada en plena autopista frente a la Firestone, luego de tratar de bajar con los niños, las maletas al nivel inferior, una dama viendo este cuadro, les tendió una mano y los llevo hasta el terminal de Valencia. Pregunta inocente. ¿Cómo es que permiten que este tipo de irresponsables presten servicios, en una línea que le debe respeto a sus pasajeros?.

JBS