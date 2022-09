60 años de la UCLA engalanados con las artes plásticas #26Sep

- Publicidad -

Pese al obligado aislamiento impuesto por la pandemia de la COVID-19, este año 2022 suman 9 los eventos pictóricos realizados en Barquisimeto. De los mismos destacan 3 en la UCLA, los cuales hacen de la urbe crepuscular un epicentro artístico a tono con lo que ocurre en otras latitudes.

Otra vez la Dirección de Cultura de la UCLA ha tenido el acierto de organizar una pertinente exposición plástica con figuras de primera, con motivo de los 60 años de la fundación de nuestra principal casa de estudios superiores.

Si bien son creaciones conocidas mostradas anteriormente por formar parte de la colección de la UCLA, no dejan de ser interesantes. El arte pictórico no tiene fecha de vencimiento. Así pues, la exposición no deja de ser rememorativa o si se prefiere retrospectiva con 25 obras de 23 valores de la plástica regional, nacional e internacional.

Así participan los artistas: Leibe Liscano, Leonardo Durán, Miguel Hernández, Ángel Hurtado, Braulio Salazar, Beatriz Peñín, Alberto Candeo, Crisógeno Araujo, Esteban Castillo, Luis Alfredo Suárez, Ramón Lizardi, Ramón Chirinos, Edgar Sánchez, Víctor Parra, Humberto Mujica, María Fabiana Zapata, Manuel Rivero, Armando Villalón, Juan Jurado, Víctor Valera, Carlos Rivero, Héctor Poleo y Luis Guerra Franco.

La Curaduría es del pintor Henri Riera de cuerpo presente atendiendo y orientando gentilmente al público, descuidado en este tipo de eventos en la ciudad.

El evento se distingue por el predominio de la pluralidad y amplitud de los géneros pictóricos. De esa manera apreciamos: decantadas coloraciones, variedad de armonías, logrados retratos, atrapantes paisajes entre lo tradicional y expresionista, precisos dibujos, seductoras luces y sombras, oscilación entre el realismo y la abstracción. Son algunos de los elementos que conforman y enriquecen esta exposición.

Las 25 obras clasifican en los exigentes parámetros de la excelencia artística que realzan este evento pictórico, pocas veces visto por estos lares. Una loable iniciativa de la Dirección de Cultura de la UCLA como regalo a la urbe barquisimetana en sus 472 años de fundada.

En paralelo la entrada al Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales ha sido remodelada con obras de los artistas plásticos: Armando Villalón, Bernardo Nieves, Carlos Durán, Manuel Brito y Claudia Elena Riera.

Es una manera de aprovechar al máximo los componentes del entorno, entre estos las edificaciones generalmente infrausadas. La búsqueda del mejoramiento visual de los espacios en que se integran eficazmente arte y cultura del hombre transmutador.

Freddy Torrealba Z.

Twitter: @freddytorreal11