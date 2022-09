Doctor Leomagno Flores: Sin  planes de reactivación económica carece de sentido reapertura de la frontera #29Sep

- Publicidad -

La reapertura de la frontera requiere de planes de reactivación económica, especialmente en San Antonio del Táchira y Ureña, que actualmente parecen pueblos de casas muertas.

- Publicidad -

Así lo expresó el doctor Leomagno Flores, especialista en Derecho Internacional, al ser entrevistado por El Impulso.

Yo me cuento, dijo, entre las personas que celebramos la apertura de la frontera colombo-venezolana, especialmente en lo que respecta al Táchira, porque era innecesario someter a los habitantes de esta zona limítrofe a una limitación que no tiene, no ha tenido, ni podrá tener explicaciones y razón de ser.

Sin embargo, como una gran parte de la población tachirense, no soy optimista con la medida que se ha tomado.

- Publicidad -

Se ha generado una corriente binacional que ve la apertura de la frontera como la panacea del resurgir económico de uno y otro lado.

Yo considero que la problemática delictiva y violenta, existente en la frontera, se agravó durante tantos años de cierre, al punto de haber generado la mayor acción incorregible a uno y otro lado del río Táchira. Esa actividad violenta se verá perjudicada y golpeada por el libre tránsito y, por lo tanto, le va a hacer resistencia porque va a dejar de percibir las ilícitas ganancias que hasta ahora han disfrutado.

Como hijo de esta tierra y conocedor a fondo de la magnitud del problema porque lo he vivido, analizado y denunciado al ser diputado por el Circuito de la Frontera, no he dejado de insistir en que la zona fronteriza necesita un tratamiento especial.

Ese tratamiento especial no puede provenir de la euforia de un encuentro de partidarios de la misma ideología, sino que debe ser el resultado del análisis profundo de toda la problemática.

Nos sentimos complacidos porque ya miles de tachirenses, que exponían en todo momento su vida al transitar por las trochas, ya no podrán correr ese riesgo porque ahora podrán movilizarse por el puente internacional Simón Bolívar. Después por el puente internacional Francisco de Paula Santander.

En cuanto al empresariado tanto de Colombia como de Venezuela habrá que producir un período de readaptación, si se quiere el reencuentro de un comercio legal. En estos momentos es un tanto difícil.

Lo que veo más complicado de este proceso de abrir nuevamente la frontera fue con el cierre de la misma, vinieron, no de éste sector sino de todas partes, sujetos que se apoderaron de todo el intercambio subyacente que allí había. Controlaron por completo las trochas, el paso de los maleteros y todo lo que pasaba por ahí. Todo eso se va a resentir de una manera que, indudablemente, harán surgir nuevos mecanismos de control a quienes requieren hacer sus mercaditos o cualquier otra diligencia entre una y otra parte.

Estoy percibiendo en estos momentos que se está creando una falsa ilusión con la reapertura de la frontera, que no obedece, como tampoco obedeció el cierre, a razones de carácter económico o de seguridad nacional, sino a un problema geopolítico de intereses ideológicos contrapuestos entre uno y otro país.

Se espera que haya, no de inmediato, una reactivación económica y humana porque hay pueblos como San Antonio del Táchira que son de casas muertas, después que concluye la explotación minera.

Tanto San Antonio del Táchira como Ureña merecen un destino distinto, ya que en ambos hay una gran desolación, locales cerrados, miles de personas sin trabajo y sin que exista ningún plan para que pueda resurgir alguna actividad.

Voy a aprovechar la oportunidad que me brinda El Impulso para señalar que dentro de esa expectativa que se ha creado con las nuevas Zonas Económicas Especiales, en vez de declarar el ecosistema de La Tortuga u otra región, los organismos oficiales deben tomar en cuenta a San Antonio del Táchira y Ureña, que tienen toda la infraestructura necesaria y potencial para el desarrollo económico y sin embargo, han sido excluidas del programa piloto de las ZEE.

Si esta reapertura no va concatenada con la instrumentación económica de la región no tiene sentido, ni será favorable para nadie.