OPINIÓN Consideraciones para la reconstrucción democrática #3Oct

Por: Marisol Bustamante

Llegar a las metas deseadas en cualquier ámbito de la vida, es un proceso que requiere de un análisis -más o menos riguroso- y de un plan que permita evaluar el uso de las herramientas más adecuadas a la situación planteada. Muchas veces desestimamos el enfoque o visión de la situación que queremos resolver o cambiar, otorgando a las estrategias y a otros aspectos mayor relevancia; cuando lo cierto, es que si desde el principio no tenemos una línea de pensamiento clara y ajustada a las condiciones de esa situación particular, difícilmente podríamos llegar al objetivo deseado. Si lo que hacemos, no nos permite cambiar y avanzar a la meta, necesariamente debemos repensar y considerar otras alternativas. Esto no es muy distinto hoy, cuando pensamos en el escenario político venezolano. Más allá de los adjetivos calificativos y multiplicidad de indicadores que lo caracterizan, lo que vive el país tiene implicaciones históricas; entre otras, de un Estado que modeló a la sociedad desde la epica militarista y simplismo populista. Por lo que, abordar el problema del autoritarismo y la reconstrucción democrática debe pasar necesariamente por una reconstrucción también de la visión política, social, económica y cultural que desde la historia genere una propuesta clara del país que queremos y que podemos llegar a ser. Ser un país competitivo, comienza por tener una visión clara e integral de nuestras propias capacidades, las cuales revisten del diseño de un modelo de desarrollo propio.

«Los que no conocen su pasado están condenados a repetirlo», es así como cualquier proyecto de país democrático en Venezuela, deberá ser pensado desde las causas históricas que lo llevaron al foso económico. Sin duda alguna, el país necesita recuperar infraestructura, inversiones, empleo, servicios públicos, estado de derecho pero todo esto debe hacerse desde la óptica de una nueva cultura de la función pública, del ejercicio de prácticas políticas eficaces y del reconocimiento de la sociedad civil como otro actor del juego democrático. De modo que una de las tareas prioritarias por hacer en los próximos años y en la cual deben involucrarse todos los sectores, tiene que ver con transformar en esencia el enfoque de reconstrucción del país: desde la ciudadanía, desde las instituciones, desde la organización social y desde los partidos.

Marisol Bustamante

@_bustamante31

Politóloga/Miembro de Red de Derechos Humanos del Estado Lara REDHELARA/Miembro de Proyecto Creemos Alianza Ciudadana