Berastegui se coronó campeón del XVII Abierto de Golf Barquisimeto, copa Tubrica

- Publicidad -

El experimentado golfista, Juan Carlos Berastegui, se coronó ganador absoluto en el XVII Abierto de Golf Barquisimeto, copa Tubrica, con un score de 212.

“Vine a ganar y lo hice. Disfruté jugar de nuevo este torneo que no ganaba desde 2015. Jugué muy bien. Aunque al salir, no hice el mejor tiro, en el desarrollo del juego, las cosas mejoraron. Hice 5 birdies, algo que no lograba desde hace tiempo. En Barquisimeto me siento como en casa”, dijo, el maracayero, tras golpear en el hoyo 18.

- Publicidad -

Mientras tanto, Robert Debiase, sacando la cara por el Barquisimeto Golf Club, se llevó el trofeo como el mejor en la categoría Campeonato, con un score de 219. Lo secundó el valenciano Juan Guillermo Degwitz, pegando un score de 229.

En la primera categoría de caballeros, Henry Cristo, Eduardo Ferrari y Federico Hands, terminaron como primeros en la tabla. En segunda categoría, el trío de ganadores lo encabeza, Sebastián Pantich, lo sigue Jesús Saba y Rafael Herrera, primer neto.

Aníbal Rodríguez y Juan Carlos Valenzuela, se llevaron el primer y segundo gross de la tercera categoría, y el trofeo por el primer neto se lo llevó Luis García. La cuarta categoría la dominó Luis Cedeño y Luis Rondón, mientras que el primer neto fue para Aldo Ibarlucea. En la quinta, William Meza y Warner Martínez, acompañados de Andrés López, cerraron ronda en la cima.

- Publicidad -

En la categoría de las damas, Sofía Saavedra se destacó como primer gross con un score de 169, sorprendiendo a su compañera Daniela Álvarez, quien comenzó la segunda ronda de primera en la tabla, pero terminó quedando segunda con 171. El neto se lo llevó Dianora Otamendi con 157.

José Aponte, presidente del Barquisimeto Golf Club; Raúl Acevedo, presidente del comité de golf; acompañados de Rafael Barrios, presidente de la Federación Venezolana de Golf (FVG) y el presidente de Tubrica, Raúl Álvarez, entregaron los trofeos, que en esta oportunidad fueron obras de arte intervenidas por 33 artistas plásticos de la ciudad.

“El evento transcurrió como lo planeamos, o quizás mejor. Estamos complacidos de haber hecho otro Abierto de Barquisimeto. La participación de los golfistas fue muy buena y el desempeño de todos los trabajadores del club, estuvo a la altura”, apuntó Aponte.

Por su parte, Raúl Álvarez, manifestó su regocijo por el torneo. “Quedé muy contento con el trabajo que hicimos para que todo saliera tan bonito. Es deber de todos seguir manteniendo nuestro club, para que siga siendo la mejor cancha de Venezuela, cuenten conmigo. El golf para mi es una terapia para desestresarme, por eso decidí retomarlo y voy a seguir”.

Es de destacar que el Abierto de Barquisimeto, es un torneo federado, por lo que el presidente de la FVG y un par de jueces estuvieron presentes.

Barrios dijo estar contento de ver cómo el Barquisimeto Golf Club, ha recuperado su campo. “Tenía tiempo que no veía los greens parejos. Barquisimeto se para firme y le dice a toda Venezuela que aquí hay un club con mucha tradición, hay afición, una participación fabulosa, que nos permite decir que en Venezuela hay muy buen golf”.

Emotivo homenaje

El XVII Abierto de Barquisimeto homenajeó a José Antonio Zubillaga, quien se mostró muy emocionado por tal deferencia. “Estoy feliz de volver a este campo, en el que volví a jugar después unos cuantos años que no lo hacía por una lesión en la espalda. Di unos buenos tiros, y disfruté estar aquí jugando y como homenajeado, mención que me sorprendió de forma muy grata”.

Por: Gabriela Rodríguez H.

Redacción y comunicación BGC

Fotos. Gabriela Rodríguez