COLUMNA El rincón de los miércoles #5Oct

Los italianos van a elecciones, pero son pocos los aciertos que pueden celebrar porque sus decisiones, en la mayoría de los casos, no dejan satisfechos a los ciudadanos. Por ejemplo, han revivido a personajes como Silvio Berlusconi, compañero de la señora Giorgia Meloni, una ultraderechista cuya alianza con Forza Italia y Hermanos de Italia los ha llevado a desbancar a los partidos tradicionales. Meloni no es nueva en el ruedo electoral y será encargada de formar gobierno, no se sabe hasta cuándo, porque como saben, es una vieja costumbre de los elegidos renunciar a los cargos por la razón que sea. Meloni ha dado la sorpresa con Berlusconi que a pesar de su baja votación será uno de los protagonistas en los próximos meses. EN brasil fallaron las encuestas que daban una puntuación inalcanzable que favorecía a Lula da Silva para ganar mayoritariamente la primera vuelta de la consulta electoral, pero Jair Bolsonaro, el actual Presidente del país, casi le empata el juego, obligando a su rival a una segunda vuelta para fines de mes. La supuesta ventaja de Lula era un espejismo. En cuanto a la votación regional y parlamentaria, tuve la sensación de que Bolsonaro se almorzó a su rival. Así que no coman ansias y esperen.

II

Brasil, sepanlo es un gran país, el hermano mayor de nuestra América Latina, llamado a ser el gran líder, aunque, lamentablemente no tiene nuestro mismo idioma y esa circunstancia, le impide una mayor y mejor relación con el resto de la América hispanoparlante. Brasil no es sólo fútbol y hermosas garotas, es una nación que en el futuro está llamada a protagonizar grandes cosas que permitan superar problemas que le ha impedido crecer como esperan no solamente sus ciudadanos, también los países vecinos como el nuestro. Hacemos votos por el futuro que se merece su grandeza.

III

EVTV: Es un canal de televisión que transmite desde Miami, Y sus fundadores y el elenco de periodistas nos permiten estar bien informados sobre lo que ocurre o no pasa en esta Venezuela nuestra. Es un periodismo moderno, entretenido y hasta irreverente, con rostros hartamente conocidos en su país de origen, capaz de pelear con el mundo, si es necesario. Los hechos más relevantes en la información e interpretación de todo suceso que impacte a su creciente audiencia en Venezuela, constituye su agenda diaria. Enhorabuena, chicos, chicas.

IV

CURIOSO: 147 turistas rusos llegaron el sábado pasado a la Isla de Margarita. Uno presume que son huéspedes del Kremlin y de PUTIN, jefe de la brutal invasión a Ucrania, por que nadie creer que mientras hay una feroz recluta para enviar a la guerra a los ciudadanos rusos, Putin les pague un vuelo a la Isla a ese numeroso grupo de alegres viajeros. Si ustedes me explican, por favor…

V

NO TENEMOS ninguna objeción para que Venezuela envíe una ayuda para ayudar al pueblo cubano en su tragedia reciente con motivo de las inundaciones y daños a personas que sufren las inclemencias del tiempo. Se trata de seres humanos a quienes , incapaz hemos visto en los informativos intentar ponerse a salvo en sus destartaladas viviendas de Pinar del Río, con grupos de niños, víctimas inocentes de la fuerza de la naturaleza, incapaces de mejorar su situación.Pero también nos preocupa lo que sucede en los barrios más pobres de nuestro Barquisimeto, igualmente necesitados de la generosidad del estado venezolano con quienes han perdido lo poco que tenían a causa de las tormentas huracanadas. los auxilios deben ser iguales o mejores para decenas de víctimas en nuestros barrios, si me hacen el favor, gracias.

VI

Mi padre solía decir que es muy difícil convertir los otoños en primavera, la realidad se impone a los deseos. Siempre pensó que lo más duro de la vida es tener ilusiones sin consistencia. Tengo la sensación que los encargados de muchas instituciones públicas no han podido tener una franca comunicación con los que esperan de ellos las comunidades para arreglar, o al menos intentar, una solución a los problemas que nos aquejan. Así me parece cuando escucho en los medios promesas sobre cualquier problema que afecta la normal convivencia de los humanos. Por ejemplo, la falta de agua en una ciudad que sobrepasa ya el millón de personas que sufren esa carencia por razones nunca explicadas. Ha pasado mucho tiempo desde el día en que el capitán Juan de Villegas fundó esta villa cercana al riachuelo ceniza que la rodea, y todavía la escasez del preciado líquido sigue siendo solo asuntos no resueltos por quienes los reemplazaron. En las oficinas públicas siguen tratando de convertir los otoños en primavera y el agua sigue sin aparecer en las tuberías. Será posible…

LRM