¿Por qué propone un consenso? Eduardo Fernández en desacuerdo  con las primarias #5Oct

El doctor Eduardo Fernández, presidente del movimiento Unión y Progreso, y del Instituto de Formación de Políticas Públicas (Ifedec), expresa su desacuerdo con el proyecto que tienen factores de oposición, para elegir al candidato unitario, que se medirá al abanderado del régimen en las elecciones presidenciales del 2024.

En declaración hecha a El Impulso, quien fue candidato presidencial en 1988, se opone a ese tipo de proceso por varios motivos:

El primero es que el país está sumido en una profunda crisis política, económica y social, en la cual la mayor preocupación de la inmensa población es que sus ingresos se evaporan y no alcanzan para adquirir los alimentos esenciales. En estos momentos es una angustia para los padres y madres de familia adquirir los uniformes y útiles escolares de sus hijos que van a clases en el inicio del nuevo año lectivo. Mientras tanto, los políticos están discutiendo cómo se harán esas primarias.

Segundo, considera que será una etapa negativa, en la cual cada uno de los aspirantes descalificar a los demás, lo que traerá como consecuencia aún más desencanto en el electorado.

El tercero de los aspectos a tomar en cuenta es que si surgen treinta o cuarenta aspirantes y las primarias son abiertas, el régimen estará observando atentamente el desenvolvimiento de ese proceso. Como tiene un inmenso poder mediático, un inmenso poder económico y un inmenso poder burocrático podrá decidir cuál de los candidatos opositores es el que más le conviene. Entonces pondrá todo lo que dispone (Ejecutivo Nacional, gobernadores, alcaldes, etcétera) a apoyar al que le favorece y, al final, terminará ganando el régimen.

El doctor Fernández dice que los dirigentes de oposición deben entender que se trata de una cosa muy seria, porque es escoger a una persona que reúna las condiciones para ser presidente de la República.

No puede ser cualquiera, advierte. Podría ganar el más simpático, o el que tenga más real, o el que tenga una mayor estructura o maquinaria.

En este orden de ideas, manifiesta que un ejemplo a tomar en cuenta es la forma como se elige al papa de la iglesia Católica. No se escoge en el primer momento al santo padre. En el cónclave están los cardenales, los que tienen mayor experiencia, mayor sabiduría y mayor respeto. Y tras varias sesiones escogen al que conducirá la institución.

El liderazgo alternativo, porque no le gusta utilizar la palabra oposición, lo que debe hacer es reunirse y decir: un momentico, vamos a escoger a la persona más indicada. Y poner por delante la Constitución de la República.

Ésta dice quién puede ser presidente, explica. Tiene que ser el jefe del Estado, que debe tener condiciones para lograr la unidad de los venezolanos. Debe ser el jefe del gobierno, lo que quiere decir que debe convocar a personas capaces de atender los problemas del país. Y otra característica es que debe ser el comandante de las fuerzas armadas, no de éstas, sino de las que sean institucionalistas, modernas, bien equipadas y que vuelva a tener el prestigio que tuvieron los militares en el pasado.

Otro detalle importante es que el presidente es el responsable de la política exterior y el que venga ahora tendrá que jugar un papel muy significativo en la geopolítica mundial, porque Venezuela es un país productor de petróleo.

Igualmente la Constitución dice que el presidente es el jefe de la hacienda pública, lo que se traduce que es la persona llamada a la recuperación económica de Venezuela.

Ese liderazgo alternativo debe reunirse para ver quién es la persona que encarna las condiciones establecidas por la Constitución, la cual debe además tener la posibilidad de ganar, ganar el triunfo y gobernar con firmeza.

Por todas estas consideraciones, manifiesta el doctor Fernández no pueden los dirigentes políticos que adversan al régimen empeñarse en unas primarias, porque éstas serán un desgaste y al final, saldrá un candidato al que el que se encuentra en Miraflores le dirá: sus compañeros de oposición dijeron que usted es un ladrón. Porque los temas de las primarias serán Monómeros, Citgo y otras cosas más, en las cuales se dirán que unos se robaron tanto, que los otros también recibieron dinero y así, por el estilo, se descalifican mutuamente.

No entiendo cómo es que no puedan reunirse esos dirigentes y decir aquí, en Venezuela, hay cinco o diez venezolanos y venezolanas. ¿Por qué no escogemos a uno de ellos o de ellas para que sea el candidato y no exponernos al desgaste de unas primarias? Pienso que algunos líderes, en este momento, están pensando más en su partido que en Venezuela.

Pero, este no es momento de partidos, sino en el que se está jugando el alto interés nacional y, por lo tanto, escoger al candidato presidencial, porque en el 2025 si se puede pensar en las organizaciones porque habrá escogencia de la Asamblea Nacional y ya será distinto el panorama político.

Propongo un consenso, plantea. Pero, no un consenso de partidos, sino que se convoque al empresariado, con la dirigencia sindical, con los señores obispos de la Conferencia Episcopal, con los pastores evangélicos, con las academias, universidades, gremios, asociaciones y, en general, a quienes tienen interés por el país, entregarles la lista de los cinco o diez que hayan sido seleccionados como los más capaces, y, desde luego, que haya una decisión. Después, toda la gente que quiera el cambio se irá tras ese candidato. Esa es mi modesta opinión

El doctor Fernández, quien egresó como abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y realizó estudios en universidades de La Haya y Washington, fue profesor en la Universidad Central de Venezuela, tiene una amplia trayectoria política como dirigente político nacional e internacional en el socialcristianismo y es autor, entre otros libros, de Desafíos y beneficios de la modernización económica, Estrategias para superar la pobreza, Educación para el trabajo, Tiempo de cambio y Para rescatar la confianza.