PulsoEmpresarial Lara se convierte en Centro Empresarial del país los días 14, 16 y 16 de octubre con la ExpoCilara2022

El estado Lara será sede para el encuentro de distinguidos ponentes de altura y de talla nacional durante el desarrollo de dos importantes eventos que reunirán a ponentes de talla nacional en diversas áreas como economía, exportación, empresas, marketing, nuevas tendencias de liderazgo y otras interesantes áreas.

La Cumbre Venezuela en Perspectiva y la Jornada de Gerencia Empresarial se llevarán a cabo dentro de la ExpoCilara2022 en el Hotel Trinitarias Suites de Barquisimeto, los días 14 y 15 de octubre, en el marco de los 70 años de la Cámara de Industriales de Lara (Cilara).

Los ponentes que concurrirán el día viernes 14 de octubre a la “Cumbre Venezuela en Perspectiva” son, el reconocido economista José Manuel Puente, quien además es profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), profesor visitante en la Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford; en el IE University-Madrid Universidad de Salamanca y ostenta diversos títulos en el área de economía, entre ellos el de Ph.D en Economía Política (2005) de la Universidad de Oxford.

Junto a él estará el empresario y presidente de Fedecámaras Carlos Fernández, quien presentará las bases para la discusión de un nuevo modelo de desarrollo “Camino al Futuro. Venezuela 2035”.

Como un importante complemento de estos temas, estará el Presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, (AVEX), Ramón Goyo, quien ahondará acerca del panorama de exportación que tiene actualmente Venezuela, incluyendo la apertura del comercio hacia y desde Colombia.

Foro con líderes empresariales

Durante la tarde del viernes 14 se llevará a cabo el “Foro con líderes Empresariales”, en el Gran Salón del Hotel Trinitarias Suites, una vez que se haya inaugurado oficialmente la ExpoCilara 2022.

A este foro asistirán prestigiosos empresarios y representantes de gremios para conversar con los asistentes acerca del mundo empresarial y estarán a disposición para compartir experiencias que han tenido a lo largo de su carrera empresarial y gremial.

El panel está integrado por Luigi Pisella, Presidente de Conindustria, Adán Celiz, Primer Vicepresidente de Fedecámaras, Tiziana Polesel, Presidenta de Consecomercio y Joel Segura, Presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara.

Este evento será gratuito y está dirigido a Empresarios, representantes de Gremios y demás actores de la sociedad que estén interesados en este amplio tema.

Jornada de Gerencia Empresarial

El sábado 15 de octubre el tema será la empresa con abordaje en sus diversas áreas de importancia, en una jornada que se extenderá durante todo el día y cerrará el reconocido periodista Eduardo Rodríguez Giolitti.

El día iniciará a las 8:30 a.m. para el registro de participantes, seguido de Loendry Sánchez (9:00 .a.m.) y su ponencia titulada “La visión ágil del nuevo liderazgo». Sánchez es CEO de Business Hub 180. Consultora en desarrollo y bienestar organizacional. Certificada en Coaching Organizacional y en Psiconeuroinmunoendocrinología.

A las 9:50 a.m. el turno es para Lorena Camarán, quien hablará acerca de «Los costos en la gestión empresarial”. Camarán es docente del Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación (Chile). Asesora empresarial en el área de Gestión de Costos. Más de 22 años de experiencia a nivel académico y empresarial en el área de contabilidad de gestión.

A las 10:40 a.m. seguirá el profesor Milko González con “Pecados de la gerencia: la perdición en los negocios«. González es investigador del IESA, Doctor (PhD.) en Administración de Empresas (Tulane University. New Orleáns, EE. UU). Maestría in Management (Tulane University- New Orleáns, EE. UU), entre otros importantes títulos.

Seguidamente el tema será «De una publicación a una experiencia en el metaverso«, a cargo de Isbelt Venegas, Omnichannel Communication Manager, Fundadora y CEO de Untrio Agency, con Experiencia en creación de estrategias de comunicación, contenido, social media y en la conceptualización de campañas, activaciones, empaques y experiencias en trade marketing para más de 200 marcas a nivel global. Profesora en la Escuela de Creatividad (Panamá), entre otros importantes títulos.

De 12:20 a 2:20 p.m. será el descanso, para iniciar la tarde con Esteban Reyes y su ponencia «Hacer negocios hoy. ¿Qué está cambiando?«. Reyes es Cofundador y Director de Accede, Centro de incubación y lanzamiento de nuevas empresas con presencia en Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Fundador de Startcoaching, escuela Internacional de Coaching especializada en desarrollar mentalidad para los negocios innovadores. Una de sus empresas fue premio Nacional de Innovación del Conicit y Eureka y caso de éxito Venezolano por la organización Venezuela Competitiva.

Y para finalizar el evento estará Eduardo Rodríguez Giolitti, destacado y reconocido periodista nacional, quien presentará “Las letras pequeñas de la vida”. Actualmente Rodríguez conduce el programa «A Tiempo» y «De Cerca» en Unión Radio e IVC.

La Cámara de Industriales de Lara extiende la invitación al público en general para participar en este importante evento de talla nacional, al cual pueden acceder a través de accesibles paquetes de entradas.

Para mayor información, puede ingresar en https://www.expocilara.com/inicio en la pestaña de eventos o comunicarse al 0414-9549749