Rafael Quiroz: OPEP Plus no puede estar a la saga de lo que diga la Casa Blanca  #6Oct￼

La reducción de dos millones en su producción petrolera, adoptada por la OPEP Plus la tarde de este miércoles, llega en un momento en que los precios petroleros vienen en caída moderada en dos meses, y debe ser una exitosa respuesta para la estabilización del mercado, afirmó el economista Rafael Quiroz Serrano.

“La OPEP es defensora de los precios, actualmente en 84 U$/B, y tenía que actuar y tomar decisión sobre ello, como lo ha hecho en 60 años”, explicó.

En efecto, esta decisión de la OPEP Plus generó una enérgica respuesta del presidente de EEUU, Joe Biden, quien se mostró “decepcionado por esa decisión corta de miras” y anunció en respuesta la liberación de 10 millones de barriles de la reserva de ese país.

“Opep plus no puede estar a la saga de lo que diga la Casa Blanca. Sus decisiones no están sujetas a los intereses de EEUU y sus aliados”, señaló el economista petrolero.

Biden anunció que consultará al Congreso sobre herramientas y autoridades adicionales “para reducir el control de la Opep sobre los precios energéticos”.

Quiroz señaló que las funciones y los intereses de OPEP “nunca han coincidido ni podrán coincidir con los intereses de los países mayormente consumidores de petroleros como son los países desarrollados”.

El impacto de reducir 2 millones de barriles

Explica el especialista, que la decisión de la OPEP fue drástica al sacar dos millones de barriles diarios del mercado. Quiroz explicó que dada la caída del precio actual, y sobre todo por las expectativas que hay de recesión mundial que envían las agencias especializadas, que vislumbran un futuro obscuro.

“Se dará cierto oxígeno al precio para evitar que siga cayendo. Si lo logra será bueno, pero si además de eso logra una recuperación discreta del precio será éxito completo”, aseguró.

El encuentro OPEP Plus de la tarde del miércoles fue el primero presencial en Viena, desde que llegara la pandemia en 2020.

“En un mes se vuelve y se volverá a reunir la OPEP, y se verá cómo reaccionó el mercado, en términos de precios por este recorte de 2 millones de barriles diarios”, explicó Quiroz.

Se trata de la reunión de 23 de los 52 países que producen y exportan petróleo. Son 23 países con los 10 que se han anexado a la OPEP para formar OPEP Plus.

Estos controlan 42 millones de barriles diarios de los 98 millones que se vienen produciendo, en el mundo, cerca de 45% de la producción total.

Quiroz señaló que se verán las variables como tendencia a la recesión de la economía mundial. “La OPEP actúa en función de un mercado moderado y equilibrado entre oferta y demanda. Al controlar la ecuación oferta-demanda, la equilibra y así se conseguirá estabilidad y equilibrio de precios”, vaticinó.

Resaltó que los miembros de la OPEP salieron satisfechos de la reunión porque consideraron que tomaron una decisión acertada, que traerá consecuencia directa favorable al mercado petrolero.

“Los dos millones de barriles diarios no son otra cosa que reafirmación de la política petrolera de regulación de la producción que la OPEP viene poniendo en práctica desde 1982 hasta acá. Vuelve la OPEP a caminar sobre su política de regulación de producción OPEP, distante de la política tan divulgada por el mundo neoliberal de mercado y producción petrolera, sin tomar en cuenta los precios”, afirmó.

Caso Venezuela

En cuanto a Venezuela comentó que “no tiene otra opción que respaldar esta decisión de la OPEP, pero nada que aportar, igual como Libia e Irán”.

“Estos tres países están fuera del cumplimiento de recortes o aumentos de producción de la OPEP, por las razones de inconvenientes de su industria petrolera. Venezuela aún mantiene estancado su nivel de producción, muy remota a cumplir los 2 millones ofrecidos por el presidente Maduro para finales de año», precisó el economista.

