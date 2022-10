Nicmer Evans: Reclaman a la Plataforma Unitaria Baremo y transparencia para la Comisión Electoral de Primarias #7Oct

- Publicidad -

Un reclamo público este viernes a la Plataforma Unitaria Democrática a propósito de la falta de transparencia y celeridad en todo lo concerniente a la conformación de la Comisión Electoral que debe regir las primarias anunciadas por esta coalición opositora, hizo Nicmer Evans, presidente nacional del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y precandidato presidencial de esta organización.

El politólogo afirmó que después de haberse extendido el proceso de postulación de aspirantes, hasta la fecha no se conoce ningún nombre promovido por los aspirantes a medirse en este proceso comicial ni sus respectivas organizaciones políticas, más allá de los presentados por el MDI.

Por ello advirtió que no se conoce hasta ahora ningún tipo de baremo ni perfil específico sobre el cual se desarrollen estas postulaciones y futuras designaciones. Por eso dijo que solo les queda suponer que se trate de personas independientes y que tengan algún tipo de conocimiento en materia electoral, además del reconocimiento de la sociedad civil.

«Nosotros no estamos de acuerdo con que la Plataforma Unitaria establezca parámetros y norme totalmente el proceso de funcionamiento de esta Comisión Electoral. Lo que debe hacer es fijar las características y condiciones para la designación de la Comisión Electoral. Hasta ahora no sabemos si esta comisión es de tres o cinco miembros, si tendrá o no suplentes, ni la paridad», ejemplificó.

Haciendo especial hincapié que a la fecha debería estar delimitado el tiempo y roles de funcionamiento, Evans adelantó que no se debe limitar esta instancia electoral el método de la elección. Dijo que debe escucharse las propuestas de las diferentes voces para definir si será de una o dos vueltas o si es viable más de un voto, a fin de escoger a una dirección política y no solo a un candidato.

El dirigente político destacó que sólo logrando la confianza del electorado será posible una alta votación en este proceso electoral. Al respecto señaló que seguirá denunciando las irregularidades que puedan registrarse, así incluso, esto cueste su salida del juego.

