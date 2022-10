VIDEO Luis Arroyo: Deserción estudiantil en Lara se ubica en un 50% #7Oct

- Publicidad -

A propósito de que el pasado lunes 3 de octubre inició el periodo escolar 2022-2023, el presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, Luis Arroyo, aseguró a El Impulso que existe en la entidad una deserción estudiantil del 50%.

“La deserción estudiantil es de 50%, igual que el personal administrativo y obrero. Y dicho personal fue sustituido por personas que no tienen la capacidad académica y pedagógica”, alertó.

Arroyo también señaló que el 85% de las instituciones no se encuentran óptimas para el inicio del nuevo año escolar y destacó que la gran mayoría de los docentes han migrado o tiene otra ocupación.

“La infraestructura escolar no está en condiciones, no tienen material didáctico ni laboratorios. Ni siquiera el vital líquido como el agua o la electricidad. Es decir, que el diagnóstico es de más del 85% de las instituciones, y nos quedamos corto, no termina de iniciar el año escolar”, destacó.

“La mayoría de los profesionales de la docencia han emigrado o tiene otra ocupación para lograr el sustento de su familia y cubrir las necesidades básicas”, manifestó.

Por último, rechazó el esquema de pagos, en cuatro partes, implementado por la administración de Maduro, de las utilidades de fin de año.

“Cancelaron el aguinaldo del 25%. Es decir, vamos hacer las hallacas por parte, primero las hojas, luego los aliños y después la carne, etcétera. Esta situación es igual a la que sucedió en el mes de agosto cuando pagaron el bono vacacional”, expresó Arroyo.

