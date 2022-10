EntrevistaDominical Edgar Zambrano: El cambio político en Venezuela comenzará con las primarias #9Oct

- Publicidad -

Con la realización de elecciones primarias, las cuales deben tener una doble vuelta para que sea un proceso mayormente democrático y legítimo, que resuelva el problema del liderazgo político de la oposición y fortalezca al candidato único, comenzará el cambio en Venezuela.

Asi se desprende de las declaraciones del abogado Edgar Zambrano, vicepresidente de Acción Democrática en resistencia, quien al ser entrevistado por El Impulso, confesó sentirse optimista al estar recorriendo el país y enontrarse no sólo con sus compañeros de partido, sino de otros partidos y diversos sectores de la sociedad venezolana que están trabajando para que esas primarias puedan restablecer la democracia y aplicar políticas distintas a las de este régimen.

Liderazgo

¿Por qué su partido cree que las elecciones primarias constituyen el mejor método para escoger al candidato unitario que enfrentará al del gobierno en los comicios del 2024?

Las primaria van a permitir a la oposición democrática venezolana resolver el problema del liderazgo político. Éste será el que presentemos como opción en las elecciones presidenciales del 2024.

Estamos planteando que estas primarias deben estar acompañadas de una segunda vuelta, porque sería lo más democrático, lo que mayormente legitima y empodera al candidato en el escenario electoral.

Hemos insistido que las primarias, en el conflicto político que vive el país, es el mecanismo de resolución que tenemos más inmediato y, además de democrático, es el más participativo, en el cual la civilidad venezolana es protagonista cien por ciento.

Si el ciudadano participa abiertamente en el proceso estaríamos democratizando en un hecho público y notorio, la candidatura unitaria y ésta estaría siendo avalada por los venezolanos que creen en el cambio frente al fracaso del modelo de las políticas públicas que han sido impuestas en los últimos años.

En conclusión, las primarias son el mecanismo más expedito para resolver el conflicto político.

¿Podrán participar no sólo los partidos sino también sectores organizados de la sociedad?

-Lo más democrático sería la mayor participación. No podemos hacer de esto tampoco un circo, un Poliedro, porque en el fondo se le quitaría respetabilidad, seriedad, al proceso. Por supuesto, las puertas están abiertas. En el país nos conocemos todos. Sabemos quiénes son los actores de la sociedad civil, de los partidos y quienes, en definitiva, pueden tener opción con credibilidad y que tengan detrás de ellos una fuerza que los acompañe. Todos los que tengan esa posibilidad tienen derecho a participar. Lo que no se puede hacer es complacer vanidades, caprichos, a individualidades. Por lo tanto no hay nada que inventar.

Caribe

¿No teme, como ha anunciado el doctor Eduardo Fernández, que las primarias se convierta en un torneo de descalificaciones, insultos y acusaciones entre unos y otros aspirantes?

Nosotros estamos en el Caribe y nuestra política es Caribe. Por lo tanto, es imposible no entender que puedan presentarse réplicas y contraréplicas cuando alguien está haciendo una propuesta irrealizable y sea rechazada por otra que considere que la suya sí es realizable. La preocupación de mi amigo Fernández es válida, pero en una política Caribe como la que se da en esta parte del continente, es imposible que no se produzca. Pero, lo ideal sería que hubiera menos confrontación y más propuestas. Ojalá asi sea.

¿Tienen los partidos ya la gente preparada para llevar a cabo un proceso de esa naturaleza o acudirán al Consejo Nacional Electoral para que lo haga?

-Esas son cosas que están ahora en discusión en la comisión, que ya ha sido anunciada al país y la cual preside el cordial amigo, doctor Omar Barboza, y los demás miembros que la integran. Ellos están trabajando, oyendo las propuestas y ver hasta qué punto se puede avanzar con las distintas visiones que tienen los sectores que operan en la política venezolana.

Ahora hay que valorar realmente, en su exacta dimensión, el criterio acerca de las elecciones primarias para después ir a las presidenciales con el Poder Electoral. En ese aspecto se presentan contradicciones, pero en todo caso ese es un formato que será valorado y evaluado por la comisión de las primarias.

Votos

Si el CNE no participa en la organización de estas primarias ¿no se corre el riesgo de que no sean reconocidas?

Las primarias como cualquier evento electoral se ganan con votos. Nosotros hemos ganado elecciones con máquinas del Poder Electoral, pero también tenemos que reconocer haber perdido elecciones por las contradicciones y por la falta de unidad entre los factores de la sociedad venezolana. No porque se determine el resultado del árbitro electoral o el mecanismo electoral. Así ha quedado demostrado en los distintos eventos donde se ha concurrido.

Las elecciones regionales de este año en Barinas, por ejemplo, fue el resultado fehaciente de esa situación. También podemos señalar las elecciones del parlamento en el 2015. Y candidatos de oposición que ganaron alcaldías y gobernaciones. No busquemos a Dios por los rincones. Busquemos el voto de carne y hueso en cada uno de los espacios de la sociedad y hacer que esos votos participen en el proceso. Si hay una mayoría determinante, apabullante y absoluta como lo determinan los diversos trabajos de campo que hacen politólogos, distintas encuestadoras, investigadores, etcétera, pues se impondrá la impronta del voto acertivo de los que apoyan el cambio político y económico en Venezuela.

El factor importante para nosotros en este momento es empoderar la unidad, trazar una buena estrategia, tener un candidato único y una tarjeta única, que nos permita conjugar la esperanza de los venezolanos que quieren el cambio y no seguir en la desgracia que atormenta a la inmensa mayoría de la población.

Tarjeta

¿Con qué tarjeta participará AD en resistencia en las primarias si el partido blanco tiene otra autoridades nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia?

-Es que las tarjetas ahorita son inocuas, porque el proceso de las elecciones primarias es con nombres y apellidos. Y si vamos a las elecciones presidenciales, la tarjeta será única.

Con el formato de esa tarjeta única se despeja la criminalización de los partidos. Se dejan las tarjetas a un lado. Iremos a la contienda presidencial con una sola tarjeta.

Movilización

¿Cómo serán las movilizaciones para que no haya choques entre candidatos en una misma ciudad, pueblo o zona? Pongamos por ejemplo el de AD que tiene la directiva aprobada por el TSJ y el de AD en resistencia.

Es muy sencillo. AD en resistencia tiene militancia, electores y delegados. Lo otro no existe. Está plenamente demostrado en las distintas actividades que se han realizado en todo el país y en los últimos días. Sobre todo, nuestro estado Lara es ejemplo de ello. La celebración del 81 aniversario mostró la cara de alegría de la AD de carne y hueso, de la AD que tiene nicho, de la AD que tiene gente que se puede convocar y responder a las diversas actividades que organicen los liderazgos parroquiales, municipales y regionales. El país está claro que AD tiene plena y absoluta mayoría en lo que denominamos hoy AD en resistencia dada la judicialización de los símbolos del partido. Existen los mecanismos políticos que pueden dejar a un lado el tema de la tarjeta y demostrar la voluntad de los adecos a través de otra forma de expresión. Y así va a ser expresada la candidatura de Carlos Prosperi con la propuesta de ir a las primarias con segunda vuelta y la tarjeta única.

Medios

Si el estado tiene monopolizado los medios de comunicación, ¿cómo esperan llegar el mensaje de la oposición a la gente?

Nosotros estamos retomando la calle y recorriendo los caminos de Venezuela como lo hizo Rómulo Betancourt cuando comenzó la creación de AD y se enfrentó a las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez durante las cuales no existían los medios de comunicación que tenemos hoy. Nosotros vamos a buscar la gente. Vamos a abrazarnos, como siempre lo hemos hecho durante más de ocho décadas, con el pueblo que está sufriendo enormemente con el fracao del modelo de las políticas del régimen. Ese pueblo está esperando soluciones. Y vamos a plantearle las soluciones, a compartir con él sus esperanzas y expresarle nuestra fe en la democracia y lograr alcanzar sus esperanzas si nos acompaña en el proceso electoral.

¿Tienen ya los partidos, o su partido, un equipo de seguridad para proteger a su candidato en las movilizaciones y que no sea víctima, como lo fue Juan Guaidó, cuando estuvo en Cojedes y Zulia, donde los gobernadores son de oposición, pero fue zarandeado por los colectivos?

Como dice el dicho: mapurite sabe a quien orina. Nosotros que tenemos gente en todo el país, por supuesto, le vamos a brindar seguridad a nuestro candidato. Pero a nosotros no nos van a intimidar con acciones de fuerza, con abuso de poder, en lo absoluto. Recuerde que nosotros venimos de las catacumbas del pueblo y pueblo somos, de modo, pues, que sabemos entendernos. Nadie va a atropellar a nuestro candidato, ni impedirle su acercamiento a la gente.

Expediente

¿Si las primarias alcanzar un fuerte calor electoral, no teme que el régimen trate de enfriar el clima, procediendo, como en Nicaragua, a tomar medidas para inhabilitar a los candidatos opositores que tengan más chance?

Las fuerzas del Estado, el terrorismo que lo han convertido en institucional porque los poderes no tienen autonomía e independencia, se puede expresar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Todo eso es posible. Recordemos que quienes detentan el poder y desconocen los principios constitucionales, no respetan el Estado de Derecho, la legítima defensa, el debido proceso y los Derechos Humanos. Por lo tanto, esto no sería ninguna sorpresa. Pero, solamente contribuirían, de alguna manera, in crescendo el expediente como antidemócratas y exhibiendo sus debilidades ante la sociedad venezolana y el resto del mundo.

Petitorio

Si el régimen ha logrado conversar con el gobierno de los Estados Unidos y logrado acuerdos, ¿para qué va a sentarse a hablar con la oposición a los fines de que ésta tenga

¿Condiciones mínimas para unas elecciones?

-Eso forma parte del petitorio que se ha venido anunciando a los venezolanos: el tema de las elecciones libres, transparentes y supervisadas, así como la liberación de los presos políticos, la no judicialización de los partidos y el regreso de su status legal, asi como el de los líderes inhabilitados y dirigentes exiliados. Ese petitorio está siendo considerado por los diferentes componentes que han manifestado estar dispuestos a contribuir a resolver la crisis política venezolana. Ahí están la Unión Europea, los Estados Unidos, el reino de Noruega y distintos factores que bajo la hospitalidad en algunos casos, como México, se han unido para trabajar ese formato, que ahora debe darse nuevamente, porque nosotros creemos que la fuerza de la palabra debe imponerse sobre las balas. Creemos que el diálogo forma parte del libreto de resolución de conflictos y entonces hay que habilitar y fortalecer esos espacios que son los civilizados, ya que los otros son la confrontación, la violencia, la guerra civil. Nosotros, desde Acción Democratica, no auspiciamos, no favorecemos, ni le damos loas a acciones que vayan contra el derecho a la vida, que violente los Derechos Humanos y que vaya contra la gente. No debemos de olvidarnos que muchachas y muchachos, en años recientes, perdieron la vida cuando reclamaban democracia, justicia y libertad. No podemos estar encerrados en un formato de anarquía, de radicalismos y de enfrentamientos, que nunca ha tenido éxito en la humanidad y, por lo tanto, tenemos que buscar la racionalidad y la lógica. Ahí es donde está la fuerza de la palabra como el elemento de resolución civilizado, el más idóneo y al cual debe responder la sociedad. A quienes detentan el poder hay que hacerles entender que les hace falta voluntad para recomponer la política en Venezuela.

¿Qué ira a pasar con los siete o más millones de venezolanos que se han ido del país y ahora no se sabe si podrán votar desde el exterior?

Dentro del abanico de peticiones está el tema de las elecciones libres y transparentes, incluyendo el voto en el exterior, de nuestros exiliados y de nuestra migración. La ley establece los mecanismos expeditos para que ellos puedan ejercer el derecho del voto y eso hay que hacerlo efectivo. Ese es un punto que forma parte del reto de ese encuentro de quienes detentan el poder y la oposición.

Si el Registro Electoral está paralizado desde que su principal responsable pasó a ser magistrada del TSJ, ¿cómo se espera para actualizar esa situación?

El registro es una cosa expedita. Es convocar a los ciudadanos para que establezcan sus derechos políticos y garantías constitucionales. Por ejemplo, los nuevos electores en primer término y en segundo término, los cambios de residencia. Tercero, la depuración del propio Registro Electoral, para eliminar los fallecidos. Y de ahí hacia adelante todo lo que tenga que ver con la pulcritud del proceso.

Optimismo

¿Cuáles son sus expectativas en este momento?

Soy muy optimista. Yo he andado dando vueltas por todo el país, encontrándome con mis compañeros de partido y amigos de los partidos a todos los niveles, y en todos esos contactos siento un gran optimismo en la gente con discernimiento, con deseos de organizarse y de resolver con inteligencia política el drama que sufre la nación. Esa apreciación nos llena de entusiasmo y nos da más energía para seguir trabajando con tenacidad y coraje por la democracia en Venezuela. Hay un reclamo por el cambio, el cual tenemos que construirlo entre todos.Y tenemos que partir, precisamente, de las primarias.

