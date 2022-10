OPINIÓN La ingeniera psíquica o la psíquica de la Ingeniería (Parte XIV) #10Sep

- Publicidad -

“Al otro lado del río

…y entre los árboles”

Gabo

“Quien no castiga el mal…

…ordena que se haga”

L. Da Vinci

“En casa del hombre colgado

…no se habla de la soga”

Anónimo

“Todos vivimos en una casa en llamas,

…pero sin bomberos y sin salida de escape”

Tennessee Williams

“Los monstruos y los fantasmas son reales,

…existen dentro de nosotros y a veces ganan”

Stephen King

La Segunda Caminata y la Historia fabulada del Quijote Venezolano

DD siempre supo que entre bestias y humanos el humano era la más bestia de todas. El sapiens se coloca en la cima de la pirámide alimenticia, casi que por un asunto de franco poderío. Lo mismo sucede en la política. Ciertos hombres ansían estar en la pirámide franca del poder franqueando todo lo que esté al alcance, sobre todo si quien lo ostenta, ignora los términos de la sensatez y la moderación. Para los Madurovia, esos conceptos tenían otros significados. Era sensato retener el poderío a como dé lugar y para ello la moderación no es necesariamente el instrumento para conseguirlo.

Delante, la macro pantalla del aposento del hotel SiCi observaba atenta la comitiva del anillo como gustaba llamarla a los guardias de Rostov refiriéndose a la obra epónima de J. R. R. Tolkien, la saga del Señor de los Anillos. Anotaba la secuencia: Al frente el Sr. José Ocampo, como guía de grupo, al lado y arma al hombro TJ, con Percival a mano rastreando el lugar; luego DD y los físicos tomando muestras y datos del ambiente físico natural y más atrás los mozos de carga y marines americanos cubriendo la retaguardia. Los Drones y las minas falsas no lograron alterar la agenda de la comitiva.

Al volver a la planicie Lagunazo y del pico Naiguatá estaban listos para regresar por sus pasos y emprender la segunda caminata hasta la tumba de Knoche. No sin antes hablar de la experiencia en una especie de lunch merienda que tomaron como un piscolabis antes de continuar con el previsto recorrido en su segunda fase. Un sándwich de pavo magro con queso paisa y tomate margariteño y un toque de aceite de oliva con albahaca. De bebida un jugo de parcha con azúcar de baja caloría y bocadillos de guayaba para la energía necesaria del camino. Percival comía como una persona más. El adán de los canes igual era un sifrino de la culinaria. Nada de humano o carne podrida. Atila el can Rostov, tampoco comía carne podrida, pero sí que almorzaba personas, sin ton ni son.

En el lunch, la tertulia escoltó el paso a la vespertina, pues la matiné había quedado a cuatro horas de distancia y a 2470 m.s.n.m. al oeste del recorrido. DD fue informada por el Sr. Ocampo de las efemérides del Waraira R., en la parroquia Macuto del Edo. Vargas.

JO: ¿Ha oído hablar usted Doctora de la Historia de Antonio Andrea de Ledesma, llamado el Quijote Venezolano?

DD: ¡Pues no amigo Ocampo! alegó la Dama Dragón con un mordisco de sándwich que intentaba salirse de la boca como una llamarada de fuego.

JO: entre otras historias que aparecen en varias publicaciones conocidas sobre el antiguo camino usado por el Pirata Inglés Amyas Preston, como por ejemplo, en la Historia Fabulada de Francisco Herrera Luque, el bucanero criminal invadió la ciudad de Caracas en Mayo de 1595, usando un ardid para timar a las fuerzas defensoras de la ciudad de Caracas que se apresuraron a bajar a la Guiara por la vía usual mientras los secuaces del bandido corsario atacaban la ciudad por esa otra vía por la que hoy estamos transitando.

DD: ¡o sea una triquiñuela propia de gente tramposamente peligrosa!¿Por qué será que no me extraña?…

JO: Ja Ja Ja Ja…sonrió condescendiente el guía, no vaya a ser que comprometiera la chamba por hablar de héroes en tierras de usurpadores cobardes.

DD: ¿Por qué el Don Quijote Venezolano?

JO: Lo cierto, es que una partida de piratas al mando de Amias Preston se dirigió a Caracas para saquearla. Un traidor de apellido Villapando, ha enseñado un camino remoto para evadir los fuertes que guardan la ciudad. Pero un hidalgo octogenario llamado Alonso Andrea de Ledesma se les interpone vestido con su yelmo y coraza. A pesar de ser viejo y no tener posibilidad de refrenar la invasión, hace frente a medio centenar de adversarios y logra herir a unos antes de caer bajo los arcabuces corsarios. La historia del valiente hidalgo se conoció en toda España. Miguel de Cervantes, en aquellos días empezaba a escribir Don Quijote de la Mancha, quizás se haya inspirado -como piensan algunos historiadores- en esa anécdota para crear su obra maestra.

DD: ¡Increíble! pero no he visto un busto en el país de ese caballero adarga antigua y lanza en ristre…es vergonzoso el descuido de los gobernantes, y ni hablar de los relatores y cronistas de la academia nacional de la historia, en no ensalzar su heroica gesta en aquél Mayo de 1527.

Todo el grupo escuchó en un silencio sepulcral el relato que apenas los grillos y el viento fueron capaces de intervenir sin culpas. Solo Percival jadeaba al ritmo del guía que soltó un par de lágrimas emotivas al acabar su reseña y los restos de servilletas y platos de plástico fueron a parar a los mozos que igual se emocionaron a pesar de haber escuchado ya varias veces el bendito relato del anciano heroico de la época de la conquista.

Al fin partieron quedando muy pocas horas para el ocaso que deseaban pasarlo en la planicie Lagunazo a espaldas del Humboldt justo antes de retirarse para esperar el día “d” o día domingo, fecha de la reunión pautada para la firma del pacto entre gente que cree en la fuma de las pipas, pero jamás en los humos de la paz. Pero primero tendrían que visitar el picacho Galipán, llegar al museo de piedra (USB) y de vuelta ir a la hacienda Bella Vista de la familia Knocht donde quedaban las famosas mausoleos o tumbas vacías de la familia e incluso la tumba de la primera momia del soldado de la guerra de la federación José Pérez.

Percival el Marine K-9 del Tío Sam versus Atila el Homicida Hijo de Putin

El sándwich era un recuerdo cuando emprendimos camino a Picacho Galipán. Había que saborear la belleza de los caminos. Los árboles frondosos de todos los tamaños abrían el paso entre las malezas. El sol caía y el reloj pasaba de las tres de la tarde. La comitiva se divertía y ocupaba levantando datos. Todos iban al esquema incorporando sistemáticamente los datos a la Nube. Percival corría incesantemente alrededor con las orejas y el rabo como antenas parabólicas. DD y TJ e incluso los físicos de Marlow, tenían sus propias antenas, ellos desde el bunker secreto sondeando hasta la última ráfaga de viento y la Dama Dragón y sus perros guardianes, desplegando sus radares de orejas y olfatos.

Al mismo tiempo Rostov tramaba desde una base cubierta entre el pico Galipán y la Plaza de Piedra un equipo armado además de los cargueros de la casa de olvido donde Atila trataba de morder a sus estibadores. Atila fuerte y peligroso, nadie lo podía controlar. Por eso si se iba a usar, era un arma para un solo disparo. Tal vez ese disparo debía acabar con Percival y neutralizar a TJ a cambio de su objetivo. Secuestrar a DD y llevarla escondida a la sección oculta donde le extraerían con pentotal sódico la información del programa y con eso hacer hacker a la Nube desarticulando sus pronósticos inconvenientes para su fines de controlar el poder y revertir manipuladoramente la intención de voto en las elecciones por venir en un par de años, controlando el padrón electoral e interviniendo las máquinas de votación con los técnicos especiales del Kremlin, vale decir, de tramposos Hijos de Putin.

La vegetación variaba según subían o bajaban del piso altitudinal específico. Lo que hacía interesante tipificar cada zona arquetípica con su vegetación inherente y de esa forma diferenciarlas y clasificarlas. Según Rivas Martínez(1987) se entiende por piso bioclimático cada uno de los espacios que se suceden altitudinal-mente con las propias variaciones de temperatura; cada región representa una serie de pisos definidos por la temperatura y los taxones que los caracteriza. Y por piso de vegetación se entiende a la estratificación vegetal en función de la altura en los ecosistemas montañosos.

DD estaba informada que el recorrido a Galipán era de 25 a 30 minutos en carro propio, Jeep o a pie por vía de cotiza. El recorrido en caminata dura 2 y ½ horas y es en Boca de Tigre donde se encuentra la entrada hacia el Picacho. Queda claro que el teleférico era una opción desde Maripérez y luego bajar hasta Galipán a pie o en Jeep. Llegando a la prominencia pétrea está “Cruz del Ávila” (junto a otras antenas) en memoria de las víctimas de la tragedia de Vargas. Entendía como nunca la palabra de Junger sobre la lealtad de los soldados lo único que hacía tolerable el careo (o como se llame) a lo que estaba sucediendo. Además estaba advertida que en todo el camino hacia el Picacho no había toma de agua.

Rostov ordenó remover la caja del olvido y colocarla entre arbustos cortos a la vera del pasaje. El oficial infierno era de los desgraciados que creían que sólo valía la pena hacer algo si alguien como DD, preferiría que no lo hiciese. Para variar la humedad era tanta que empezó a llover con ese goteo que no moja pero empapa o como diría Pratchett llovía tanto que las gotas hacían cola o fila india. La historia acostumbra cambiar a las personas que creen que la cambian a ella. La filosofía de la trampa debía seguir un principio de Pratchett, una farsa puede dar la vuelta al mundo en ochenta días antes de que la verdad tenga tiempo para colocarse las botas. Le daba gracia Terry al escribir: Solía pensar que yo era estúpido, fue entonces cuando conocí a los filósofos. La risa de Pavel como venida del mismo averno puso la piel de gallina a los custodios portadores del palanquín del olvido. Atila tenía igual que Rostov una risita pintada en la comisura. Nunca confíes en la especie que sonríe todo el tiempo.. Está tramando algo. Terry parecía convivir en la punta de la lengua de Rostov.

DD cavilaba en los dioses olímpicos viendo aquella majestad que tenía el mirador del Picacho Galipán, pues los dioses necesitan humanos que crean en ellos, y lo humanos, dioses en quien creer. Aquél panorama no dejaba dudas de un creador más allá de un dios.

La Dama Dragón hizo su tarea revisando en la bitácora la nota de Hamal sobre pico Galipán. En la nota virtual se leía…El Picacho es un promontorio granítico en forma cónica con una especie de gruta que sirve de resguardo en el caso de lluvias o acaloramientos. Se ubica en la vertiente norte del parque y al oeste de Galipán. Es el quinto pinto más alto de la Cordillera de la Costa con una cota de 1.978 m.s.n.m. constituyéndose en un miembro de la idiosincrasia del galipanero, destacando a sus pies la hacienda Bella Vista propiedad de la familia Knoche y la casa-laboratorio del Dr. Gottfried Knocht: el momificador del Ávila. Los pobladores del pico Galipán atribuyen poderes magnéticos y esotéricos a la montaña. A pie de página; NOTA DE ADVERTENCIA: Fuerte ráfaga de viento. Evitar acercarse a las orillas con imprudencia. OJO. Y evitar la magia negra y los magos oscuros…Tara H.

Rostov dejó la jaula oculta con el control de la portilla en su bolsillo. La tarde cada vez iba acentuando el color melocotón del ocaso en ciernes. El tono bruñido del pelaje de Atila daba un toque de bestia maléfica en llamas. Los colmillos pelados escrutando carne fresca daban una sensación de demonio de Tasmania con Megalodón miniatura. Un mix de terror. Por esas cosas inesperadas de la vida el dispositivo repicó en vibrador en el mismo bolsillo de la casaca donde iba el control de Atila por obvias razones de camuflaje. Como si el mundo de pronto existiera no lo dejó vibrar y respondió…

RO: ¡Rostov al habla camarada! Respondió con esa gravedad de voz que parecía una extensión de la gravedad del peligro que significaba el sociópata hijo de Putin.XX: Mi coronel no tengo buenas noticias, dijo el militar. Tiene que presentarse de urgencia en el Humboldt por orden recibida del sargento mayor hijo de Putin. Rostov colgó sin pestañar. Colocó agua a Atila oculto entre unos arbustos pequeños pero fuertes. Y partió marcha redoblada a encontrarse con la mala nueva…

MAFC

