Presidente del Colegio Nacional de Profesores: Solo el 50% de las instituciones del país están en condiciones para recibir a los alumnos #11Oct

Euribiades Verdú, presidente del Colegio Nacional de Profesores, comentó a El Impulso este martes 11 de octubre durante su visita al estado Lara que desde su gerencia apoyan el inicio de las clases presenciales en Venezuela, pues considera que la educación virtual, la cual se implementó durante dos años por la pandemia de la COVID-19, no brinda los frutos necesarios para la formación de los niños y jóvenes del país.

El profesor mencionó que durante este inicio de las clases las instituciones del país recibieron a una gran cantidad de estudiantes, ya que los propios niños y jóvenes venezolanos tenían la firme intención de volver a las instituciones para formarse, convivir con sus profesores y compañeros de estudio.

En otro orden de ideas, Verdú hizo referencia a los problemas de infraestructura que se evidencian en los planteles de Venezuela. Mencionó que a nivel nacional existen 24.000 planteles y que la ministro de educación dijo que atendieron 7.500 de estas instituciones con pintados nuevos, reparación de los baños, los servicios y una remodelación plena.

«Si eso es así, a parte de esos 7.5000 planteles, hay unos 5.000 planteles que no fueron atendidos con esa rigurosidad, pero sí estaban en condiciones de atender a los niños«, comentó Verdú.

Con esto, el presidente del Colegio Nacional de Profesores indicó que «al menos 12.000 instituciones están en condiciones, podemos decir que el 50% puede recibir a los alumnos. De esos, hay 30% que no estaban bien, no fueron atendidos, y por ende no tienen condiciones adecuadas«.

Pese a la crítica situación de infraestructura en la que se encuentra el 30% de estos planteles, Verdú mencionó que están operativas. «Recibieron a los alumnos en esas condiciones porque los trabajadores y educadores ponen su mayor esfuerzo. Han estado trabajando de una forma interrumpida», agregó.

