COLUMNA El rincón de los miércoles #12Oct

- Publicidad -

Hemos tenido la suerte de escuchar un discurso excepcional pronunciado en 1984 por quien fuera Presidente de la República del Perú, Fernando Belaúnde Terry, esa comparecencia suya en las Naciones Unidas en la fecha anteriormente mencionada nos revela la distancia que existe entre su gobierno y el que actualmente rige los destinos del hermano País. Su exhorto a favor de la paz y la unidad de los pueblos en pleno desarrollo no dejó a nadie indiferente en el tiempo en que lo hizo, alertando, de una manera reiterativa,de los peligros representados por el terrorismo y el narcotráfico, a los que llamó un matrimonio perfecto, dedicado a acusar graves problemas en el futuro inmediato. No sabía Belaunde que él mismo iba a ser víctima del avance de los enemigos jurados de la democracia en nuestro continente. Les recomiendo, en consecuencia, escuchar esa intervención del ex presidente peruano en las redes para entender que esos, y otros sucesos empujados por la ambición, y ávidos de poder podían años después ser los protagonistas del futuro de nuestra américa latina… SÉPALO: La pobreza crítica amenaza a la humanidad, según un informe preparado por el Banco Mundial. No podrá ser eliminada hasta 2030 si no ocurre otra pandemia como el COVID-19 que provocó el mayor aumento, además de la guerra entre Moscú y Ucrania. Unas 70 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en 2020.

II

- Publicidad -

Miles de venezolanos esperan beneficiarse de la llamada Ley de Nietos en España para obtener la nacionalidad de sus abuelos y padres españoles. Solo se espera que la Ley sea ratificada que será por el Rey que será aplicada en todos los consulados españoles en el mundo. Estaremos pendientes para ampliarles otros detalles… PODER: Desde la semana pasada los Estados Unidos ha incorporado a sus flota el portaaviones más grande y letal del mundo, un buque de 350 metros que costó más de 13.000 millones de dólares. El USS fue bautizado con el nombre del expresidente Gerald Ford. Es capaz de llevar decenas de armas de última generación… El sucesor de los hermanos Fidel y Raúl Castro en Cuba amenazó con castigar a los que han participado en las protestas contra los apagones en la isla, en una demostración más de la represión que mantiene el gobierno, Los cubanos no tienen derecho a expresar su inconformidad por la inoperancia del régimen comunista… GUSTAVO PETRO: sigue despertando sospechas por su simpatía que despierta entre los grupos guerrilleros que actúan en Colombia. Igualmente se muestra de esa manera con el narcotráfico sin tomar en cuenta el daño que le han hecho al país y a sus jóvenes… Resulta muy difícil entender cómo se puede ser tan ingenuo para creer y darle confianza a un sujeto como José Luis Rodríguez Zapatero, hoy de nuevo en venezuela buscando no sé qué con su cara de payaso bien lavada… La semana pasada María Corina machado lo puso en el lugar que le corresponde, preguntándole qué busca en nuestro país.

III

Hace algunos años tuvimos la suerte de conocer a Jesús Quintero a través de un programa de la televisión española que se transmitía casi a la medianoche. Se auto nombraba como El loco de la colina, tenía una voz profunda y una mirada penetrante cuando entrevistaba a un invitado. Era un periodista muy especial, con un gran estilo, tal vez porque enlazaba su talento con sus propias vivencias,y le gustaba compartir los temas más difíciles. También era poeta y se divertía en una bohemia propiciada por quienes tenían la suerte de ingresar en su mundo. En un estudio con poca iluminación, Jesús Quintero creaba un ambiente ideal para hablar sin guión sus ocurrencias donde podía o no penetrar hasta los lugares más íntimos de sus invitados sin perder sus huellas como seres humanos. Una de esas entrevistas quedó grabada para siempre con la cantante Rocío Jurado, que merece ser repetida, donde ambos se pasearon por sus respectivas vidas en un singular juego de increíbles conceptos filosóficos que responden preguntas que siempre nos hacemos para saber por qué somos lo que somos.

- Publicidad -

IV

Faranduleando: Una chica venezolana llamada Joselin Parra se ha vuelto viral recientemente al publicar una fotografía acompañada nada menos que con Brad Pitt en su cuenta de Twitter. Ella trabajó como camarógrafa en una de las películas producidas por el actor. Ambos estaban en la República Dominicana cuando Joselin se hizo la foto con el exmarido de Angelina Jolie. Ya puedo decir que soy orgullo venezolano comentó la joven rubia, Los diarios, sin embargo, aseguran que Pitt está de novio con la actriz Emile Ratajkowsky… La Sonora Matancera, está preparando un disco para celebrar sus primeros 100 años de haber sido fundada en Cuba. Se llamará EL Regreso de la Sonora con nuevos y antiguos temas. y, como es de suponer, jóvenes cantantes. En dos años estará en manos de los admiradores de la banda que tuvo entre sus estrellas a la estupenda Celia Cruz, Celio González, Carlos Argentino, Bienvenido Granda, entre sus grandes intérpretes… Miles de mujeres en todo el mundo se están cortando un mechón de pelo en solidaridad con sus pares de Irán y en protesta por la feroz represión que sufren por el régimen de los ayatolas. me preguntan cuándo lo harán las venezolanas.

V

El país está profundamente conmovido por la tragedia ocurrida en Tejerías, cuando las fuertes lluvias caídas recientemente en esa zona del estado Aragua produjeron un gran deslave con el saldo trágico de más de 30 muertos y decenas de personas que perdieron casi la totalidad de sus pertenencias. Dicho esto, preguntamos por qué se tiene que esperar una situación de riesgo para evitar el peligro que representan las aguas cercanas a los centros poblados, como en el caso que nos ocupa. La naturaleza puede ser incontrolable en el momento en que los seres humanos violentan su estado normal, como ha sucedido en Aragua. Es necesario impedir que se construyan viviendas cerca de los ríos y quebradas sujetas a tragedias, como la que lamentamos hoy.

LRM

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí