Lorenzo Monasterios: Quedan pocos días para las postulaciones a la Comisión Electoral de la oposición #12Oct

- Publicidad -

Hasta el sábado de esta semana serán aceptadas las postulaciones de las personas que aspiran a integrar la Comisión Nacional Electoral de la Plataforma Unitaria.

Al respecto, Lorenzo Monasterios, presidente regional de Un Nuevo Tiempo, declaró a El Impulso que la Plataforma Unitaria aprobó que la escogencia del candidato presidencial que enfrentará al del régimen, se hara mediante elecciones primarias en el 2023.

- Publicidad -

Para ello habrá una Comisión Electoral Nacional conformada por personas de la sociedad civil, en la cual participen universidades, academias, gremios, sindicatos, Iglesia, sectores representativos y gente con experiencia electoral.

El proceso de postulaciones está por cerrarse, ya que la fecha límite ha sido fijada hasta el sábado 15 de este mes, manifestó el dirigente regional. Esta Comisión tendrá la responsabilidad, previo análisis, de decidir la fecha en que se realizarán las primarias y todo el proceso que ese proceso involucre. Además, podrá buscar asesoramiento internacional y nacional.

Al ser consultado en torno a las declaraciones del expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, de que más de nueve millones de electores corren el riesgo de no participar en las elecciones del 2024, Monasterios explicó que hay un aproximado de 6 millones de venezolanos que se fueron al exterior por no tener oportunidades de vivir y trabajar en el país, a los cuales habría que sumar aproximadamente dos millones de personas que se han movilizado internamente en Venezuela que no han actualizado su residencia en el Registro Electoral y un millón de jóvenes que no se han inscrito.

- Publicidad -

El régimen con su característica tramposa preferirá que no se abra el Registro Electoral para impedir que ese número de electores no vote, pero, nosotros, desde la oposición, tenemos que ejercer presión para que esos conciudadanos se inscriban como es su derecho y está contemplado en la ley respectiva.

En cuanto a un adelanto de las elecciones anunciado por Nicolás Maduro, sería un abuso; pero, ese planteamiento no sorprenderá a la Plataforma Unitaria, porque ésta está dispuesta a hacer valer el contenido de la Constitución en lo que respecta a la celebración de las elecciones presidenciales, porque no se puede permitir nuevamente que el representante del Ejecutivo Nacional haga lo que se le antoje, expresó Monasterios.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí