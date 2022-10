José Guerra: La producción petrolera venezolana no aumenta, sino que cae y se aleja de las metas oficiales #13Oct

- Publicidad -

Según fuentes del régimen y secundarias la producción petrolera de Venezuela no aumentan sino que cae y cada vez está más lejos del millón de barriles diarios que prometió Maduro, aseguro este jueves el economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra a través de su cuenta en Twitter.



Explicó que comparada con 2021 hay aumento, porque la base de producción de 2021 fue tan baja que cualquier cosa hoy se ve como crecimiento.

Advierte que es así como la economía crece en 2022 por ese factor. Asegura el experto: “Olvídense que un país puede crecer con el comercio de importación como palanca”.

Admite que eso ayuda algo. Pero a la vez advierte que mientras el petróleo, la construcción y la manufactura no se muevan con fuerza no habrá crecimiento sostenido y firme sino un mero rebote estadístico.

Ratifica que con esa producción petrolera repetida en 2023 no habrá ni crecimiento ni mejora en la entrada de divisas.



La mayoría de los expertos petroleros venezolanos, han advertido que la producción nacional de hidrocarburos no ha podido superar los 700 mil barriles diarios, lo que le impide aprovechar las alzas de precios que en estos momentos registran los crudos en los mercados internacionales, como consecuencia de la guerra Rusia/Ucrania, precios que podrían continuar creciendo con la última decisión de la OPEP de reducir su producción.

