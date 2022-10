Cada día es más dramática la situación de los servicios públicos en Coro #14Oct

- Publicidad -

«La incompetencia es cada día más evidente en materia de servicios públicos, el presidente de Hidro Falcón debería renunciar, así mismo no hay calle de Coro que no esté inundada de aguas negras, la imagen de las calles de la ciudad están cubiertas de cráteres, parece que sufrió un bombardeo», es la opinión del Diputado al Consejo Legislativo del estado Falcón Oscar García, y denuncia la complicidad de los diputados del oficialismo, al negarse a interpelar a estos funcionario incapaces, colocados allí para servirle al partido y no al pueblo, estos diputados están de espaldas al pueblo, recalcó García.

«El caso Cantv es patético, hemos denunciado reiteradamente el mal servicio de la telefónica y no hay de voluntad, de enmienda, tal parece que la política del gobierno es la de amargarle la vida a los ciudadanos. Igual ocurre con Corpoelec, empresa gerenciada por incompetentes. El llamado es al gobernador a qué no se haga parte de está calamidad».

