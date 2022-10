Rafael Narváez: Control migratorio que estableció EEUU en contra de los venezolanos es inhumano #15Oct

- Publicidad -

El abogado defensor por los derechos civiles Rafael Narváez se pronunció sobre la expulsión de migrantes venezolanos a México por parte del Gobierno de Estados Unidos, calificando este es acto de acto de «criminal y violador de los derechos humanos».

Aseguró que el «único responsable» del desplazamiento forzado de 7 millones de venezolanos a otros países es el Estado venezolano por «no garantizar el bienestar social y una mejor calidad de vida a nuestro pueblo».

Entre las causas de lo migración, manifiesta, se encuentran los «sueldos de hambre, pensiones miserables, sistema de salud ineficiente con hospitales sin las condiciones necesarias para prestar el servicio que garantice el derecho humano a la salud, servicios básicos colapsados, sistema de justicia sin autonomía e independencia».

De igual forma, el defensor por los derechos civiles rechazó la política de «indiferencia e indolencia por parte de ACNUR al no emitir ningún pronunciamiento en contra de la decisión irresponsable, reprochable e inhumana de control migratorio por parte de Estados Unidos contra los migrantes venezolanos».

«Estamos en presencia de la vulneración de la convención de Viena, del derecho internacional humanitario, derecho del desplazado, de refugiados y pactos internacionales en materia de derechos humanos», sentenció.

Para finalizar, el exparlamentario responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos y al Estado venezolano «de lo que le pueda ocurrir a los migrantes venezolanos».

Cabe resaltar que el Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, instó este jueves 13 de octubre a los venezolanos a no cruzar su frontera con México, o de lo contrario no serán elegibles a los beneficios que ofrecerá la administración de Joe Biden.

«Luego del anuncio oficial del programa, quienes crucen a Panamá o México no van a ser elegibles, los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden dónde están, que no entren a México y que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no serán elegibles a este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la habilidad para recibir la autorización de trabajo casi inmediatamente después de entrar a los Estados Unidos», indicó el funcionario.

