VIDEO Ledezma: Son insólitas las medidas adoptadas abruptamente por Estados Unidos #15Oct

El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, rechazó el plan migratorio para venezolanos, implementado por la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

«No conforme con el martirio al que someten a los venezolanos dentro del territorio nacional, mujeres y hombres que con sus niños y abuelos deben salir huyendo de esa tragedia, la dictadura de Maduro se ha encargado de querer desprestigiar a esos millones de desterrados haciendo ver que han salido hacia Estados Unidos integrantes de bandas peligrosas» manifestó Ledezma en un video difundido a través de su cuenta en Twitter.

«Esto ha traído como consecuencia una serie de medidas insólitas que deploramos. Estos seres humanos simplemente están tratando de buscar un lugar para vivir en paz con sus seres queridos», agregó.

En este sentido, afirmó que «es cruel e inhumano la manera como son tratados los venezolanos, especialmente en Estados Unidos».

Ante esto, el dirigente político hizo un llamado a los organismos internacionales a hacer seguimiento a la situación de los migrantes provenientes de Venezuela.

«Llamamos la atención de las instituciones encargadas de defender los derechos humanos para que se ocupen de este caso tan doloroso de venezolanos que están siendo sometidos a este véjame», sentenció Ledezma.

Miles de venezolanos son maltratos en medio de la desgracia que los acosa dentro de Venezuela, de donde se ven forzados a salir para evitar males mayores. Es cruel e inhumano la manera como son tratados, especialmente en EEUU, con las insólitas medidas adoptadas abruptamente. pic.twitter.com/01D4wJT8bY — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) October 14, 2022

El gobierno del presidente Joe Biden ha acordado aceptar a hasta 24.000 migrantes venezolanos en aeropuertos de Estados Unidos, de forma similar a como ha admitido a los ucranianos desde que empezó la guerra con Rusia, mientras que México acordó recibir a los venezolanos que lleguen ilegalmente a Estados Unidos vía terrestre, informaron ambas naciones norteamericanas el miércoles.

Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México en virtud de una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42, la cual suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo, con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.

En este contexto, el Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, instó el jueves a los venezolanos a no cruzar su frontera con México, o de lo contrario no serán elegibles a los beneficios que ofrecerá la administración de Joe Biden.

«Luego del anuncio oficial del programa, quienes crucen a Panamá o México no van a ser elegibles, los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México y que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no serán elegibles a este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la habilidad para recibir la autorización de trabajo casi inmediatamente después de entrar a los Estados Unidos», indicó el funcionario.

