VIDEO Marco Rubio: Maduro utiliza la migración para perjudicar a Estados Unidos #15Oct

El senador estadounidense Marco Rubio respaldó el viernes las restricciones implementadas a los migrantes venezolanos por parte de la administración del presidente Joe Biden, que deportará bajo el Título 42 a los venezolanos interceptados después de atravesar la frontera de forma irregular.

«Como todos los países del mundo, este es un país que tiene una frontera y hay que protegerla. Ningún país del mundo puede asumir a miles de personas que se presentan a diario», expresó Rubio durante una rueda de prensa.

«Aunque simpatizamos muchísimo con lo que están enfrentando en sus países, ningún país del mundo puede permitir que miles y miles de personas entren a diario al país de manera irregular e ilegal», añadió.

En este contexto, el senador aseguró que la crisis de migrantes venezolanos es una «estrategia creada por Nicolás Maduro para perjudicar a Estados Unidos».

«En el caso venezolano es una migración creada 100% por el régimen de Maduro que ha utilizado como estrategia, no simplemente para ayudarse a ellos, sino para perjudicar a este país», afirmó.

Cabe resaltar que el Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, instó este jueves 13 de octubre a los venezolanos a no cruzar su frontera con México, o de lo contrario no serán elegibles a los beneficios que ofrecerá la administración de Joe Biden.

«Luego del anuncio oficial del programa, quienes crucen a Panamá o México no van a ser elegibles, los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México y que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no serán elegibles a este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la habilidad para recibir la autorización de trabajo casi inmediatamente después de entrar a los Estados Unidos», indicó el funcionario.

