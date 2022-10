AN legítima debe enviar a Facebook y Twitter la posición histórica de Venezuela sobre el reclamo de la región del Esequibo #18Oct

- Publicidad -

Hacer llegar a Facebook y Twitter, la posición histórica de Venezuela en relación con el reclamo de la región del Esequibo y la Fachada Atlántica que en el mapa venezolano aparece como zona en controversia, porque todavía no se ha dilucidado, solicitó a la Directiva de la Comisión Delegada, que la Asamblea Nacional legítima, el Diputado por el estado Mérida, Williams Dávila Barrios.

El pronunciamiento del diputado merideño, se produjo durante la sesión ordinaria de la instancia parlamentaria este martes vía online, al referirse a la solicitud que hiciera el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Cooperativa de Guyana Robert Persaud, que Facebook y Twitter eliminen de sus redes los mapas venezolanos donde el Esequibo, un territorio administrado por Guyana, pero reclamado por Venezuela.

“Esto nosotros no lo podemos aceptar, públicamente ya dimos a conocer nuestra opinión y por eso es importante que esta Asamblea Nacional a través de los Canales correspondientes le hagamos llevar a Facebook y a Twitter la posición histórica de Venezuela en relación con el reclamo y por qué en el mapa venezolano aparece la zona en controversia del Esequibo, porque aún no se ha dilucidado”.

Reiteró que la soberanía no se negocia, se defiende, mantener la misma postura en defensa del territorio venezolano, por lo que la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano ha mantenido una posición muy clara en defensa del Esequibo y de la Fachada Atlántica que nunca ha estado en controversia.

“Guyana violando el acuerdo de Ginebra, ha dado autorización para que empresas petroleras explotan hidrocarburo en las aguas marinas que no están bajo ningún tipo de reclamación, pretendiendo que la situación ya está resuelta, cuando todavía no se ha solventado el tema fronterizo que es lo que ellos pretenden ahora en la Corte Internacional de Justicia, que les aprueben que el laudo arbitral de 1899 resolvió el conflicto territorial o los límites entre Guyana y Venezuela”.

Recordó que desde hace más de 100 años Venezuela ha manifestado a la comunidad internacional que el Laudo Arbitral de 1899 es írrito y nulo, porque ni siquiera hubo presencia de Venezuela en esa época y después en el transcurso del tiempo uno de los abogados que estuvo defendiendo la causa venezolana por parte de los Estados Unidos, Severo Mallet-Prevost, antes de morir sacó un memorándum donde la luz pública evidenció todas las irregularidades y la mala intención que existió en este laudo para despojar a Venezuela de 169 mil 400 kilómetros cuadrados de territorio.

“En los años 60 la democracia, cuando inició el periodo Rómulo Betancourt y después con el presidente Raúl Leoni, siempre se mantuvo una postura de rechazar el Laudo Arbitral y se llegó al acuerdo de Ginebra que es un mecanismo del derecho internacional público que nos permite resolver esta controversia de mutuo acuerdo, sin llegar al nivel de la judialización como después el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas ONU, violando el acuerdo de Ginebra elevó a la Corte Internacional de Justicia esta controversia.

Destacó que la Comisión Mixta en defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional Legítima, sacó un libro blanco de 750 páginas que se le hizo llegar a los magistrados de la CIJ, donde se argumentan las razones jurídicas, históricas y políticas que asisten en esta reclamación territorial.

“Eso trajo como consecuencia que 4 magistrados del alto tribunal internacional no aprobaran esa judialización de este reclamo venezolano y dos lo hicieron con observación, este es un logro de la AN legítima. Esto no lo ha hecho Maduro porque su política exterior está supeditada a los intereses geoestratégicos del castro-comunismo y vinculados con regímenes autoritarios y con grupos irregulares de la región”, aseguró el legislador.

