OPINIÓN Lectura: Resurección #18Oct

La resurrección es un fenómeno tan inexplicable como el fenómeno de por qué siendo la superficie de la Tierra, en un alto porcentaje, el líquido no se derrama. Contrariamente este fenómeno persistente como una cosa común para todos nosotros, en tanto que la resurrección es un hecho de una sola ocurrencia; es decir, solo ha habido una resurrección, la de nuestro Señor Jesucristo. De modo que como la resurrección no ha sido repetida, en tanto que la superficie líquida de la Tierra se mantiene siempre igual sin derramarse, pese a que la superficie de nuestro planeta Tierra es esférica. La unidad de la superficie esférica de la parte sólida con la parte líquida se mantiene. Este fenómeno supuestamente se debe a que el espacio del Universo es ingrávido. La ingravidez del Universo es la ingravidez de su espacio.

La superficie líquida de la Tierra en un elevado porcentaje es muy superior a la superficie sólida del planeta; razón por la cual podemos aceptar que la ingravidez del espacio es también la ingravidez de la parte líquida de nuestro planeta. Se ha demostrado que la figura geométrica de la esfera es la más perfecta entre todas las formas geométricas. De todos modos, la esfericidad de la forma tierra siendo una gran parte líquida se mantiene sin derramarse. La realidad de que esta situación se mantenga se la atribuimos a la ingravidez tanto del espacio como del cuerpo planetario.

La creación escogió la forma esférica para todos los cuerpos que orbitan el espacio del Universo. De modo que las estrellas que se cuentan por millones de millones, como los planetas que también se cuentan por cifras incalculables, son todos de forma esférica. El Sol, la Luna y la Tierra son respectivamente una estrella, un satélite y un planeta. De manera general, sean estrellas, satélites y planetas, todos son de forma esférica. El Sol, la Luna y la Tierra son para nosotros la demostración de que las estrellas, los satélites y los planetas son todos esféricos. Por extensión, podemos afirmar sin temor ni dudas que todos los cuerpos que orbitan el espacio del Universo son esféricos.

Y si la comba que conocemos como cielo, que recubre nuestro planeta es esférica, se puede suponer también que el espacio del Universo es esférico. Esta suposición es inobjetable porque a juzgar por lo que vemos, todo en el Universo es esférico. De cualquier manera, si entre mis lectores se maneja otra opinión que no sea la nuestra, me agradaría que me lo comunicaran. Espero por ustedes; muchas gracias.

Carlos Mujica

