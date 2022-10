OPINIÓN ¿Razas o Grupos étnicos? #18Oct

- Publicidad -

Todavía respirando el acontecimiento del 12 de octubre debemos decir, que existen argumentos históricos analizados suficientemente en relación al concepto de Día de la Raza, que para algunos, sobre todo líderes políticos con ideología comunista, connotan colonización y dominación, pero no vamos a entrar en controversia con ellos. Cualquier nombre que defina este histórico día va a tener una objeción por parte de los sesudos analistas salidos de la intelectualidad política en nuestro país. Llámese Día de la Raza, Encuentro entre dos mundos, Día de la hispanidad etc., siempre habrá una concepción personal argumentada que velará por contradecirla. Y todo el sistema educativo funciona como una maquinaria ideológica que busca controlar el desarrollo de las ideas de quien educa y nuestro país es un ejemplo viviente.

Sin embargo, la opinión mayoritaria entre los especialistas coincide en determinar inadecuado el uso del término raza para referirse a cada uno de los diversos grupos humanos y se considera que es más apropiado utilizar los términos etnia o población para definirlos, argumentan, que si vamos a hablar de raza, debemos hacerlo en función exclusivamente a una sola: La Raza Humana. De hecho, Dios lo deja claro cuando Adán dice “Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes”. Gen.30:20 Y precisamente a ella, (la raza humana), se refiere Dios cuando ésta cae por el pecado y la Deidad toma la decisión de enviar al Unigénito para salvarla de la perdición eterna. Es entonces la materialización de un amor, que humanamente no podemos comprender, solo aceptar. Así lo expone el propio DIOS en su Palabra “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga vida eterna” Juan 3:16. Nosotros agregaríamos “amó Dios a la raza humana”

“En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nosotros en esta vida. Todo el dinero del mundo no comprará el don de la paz, el descanso y el amor. Recibimos estos dones por la fe en Cristo. No podemos comprarlos de Dios: no tenemos nada con qué comprarlos. Entonces, ¿con qué se ha de comprar el tesoro eterno? Sencillamente, devolviéndole a Jesús lo que le pertenece, recibiéndolo en el corazón por fe. Significa cooperación con Dios. El Señor Jesús puso a un lado su corona real… revistió su divinidad con humanidad a fin de que por medio de la humanidad pudiera elevar a la raza humana. De tal modo apreció las posibilidades de la raza humana, que se convirtió en el sustituto y seguridad del hombre. Dejó la gloria del cielo, abandonó sus riquezas, puso a un lado su honra, no con el propósito de crear amor e interés para el hombre en el corazón de Dios, sino para ser un exponente del amor que existía en el corazón del Padre….” Libro CONFLICTO Y VALOR. HELEN WHITE. Para Dios, cada minuto, cada segundo, cada hálito de su vida es DIA DE LA RAZA, por ella murió en la cruz: para salvarnos. Sería una verdadera lástima para ésta, desperdiciar tan preciado tesoro. .!Hasta el próximo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

