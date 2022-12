OPINIÓN Lectura: Festival #20Dic

Recientemente terminó el “Festival Internacional de Piano de Barquisimeto” en la “Ciudad de los Crepúsculos.” Fue una semana de mucha actividad para este instrumento, que los concertistas invadieron con música de varios compositores. La actividad no se limitó a conciertos. El Festival contaba también con conferencias, talleres, clases magistrales. El teatro Juáres se vistió de gala para las presentaciones que fueron muy variadas, como muy variado fue el selecto grupo de ejecutantes que se dieron cita durante toda una semana en la cual se presentó un variado programa pianístico. Los concertistas ejecutantes de este instrumento se presentaron, sin exclusión, y la asistencia del espectador fue consecuente. Francamente, era un público melómano del piano. Como no hubo programa impreso, los propios ejecutantes se encargaban de anunciar la obra que ejecutarían. Por ejemplo, el director de la orquesta Municipal de la ciudad de Caracas y pianista Sadao Muráqui con su particular estilo de abordar la partitura dibujando con sus dedos en el espacio el desarrollo de la ejecución, fue toda una novedad. La interpretación con un particular estilo de abordar la partitura, el piano sumaba a la ejecución concertante, además de su originalidad, el sistema rígido clásico, queda superado por el impecable estilo de ejecución que Sadao Muráqui aplica en sus interpretaciones. El piano ahora ha encontrado un modo innovador para la ejecución. Por ejemplo, con el nuevo estilo, la obra suena como si la ejecución estuviera adornada de un novedoso virtuosismo. Las manos dibujaban con adornos de los dedos en la ejecución. La composición, de esa manera, con el noble rigor de un gran concertista. La habilidad con que el propio ejecutante anima su propia interpretación.

En pocas palabras, el Festival Internacional de Piano de Barquisimeto estuvo a la altura de los mejores festivales. Y el Teatro Juáres despertó de su silencioso letargo con la animación con que el pueblo melómano supo despertar también ante el espectáculo. El talento vivo, las ejecuciones que pudimos apreciar excelentes. Esperamos que se repita y que el Festival de Piano no se haga esperar y sea si no mejor por lo menos igual al que comentamos. El público melómano de Barquisimeto sabe apreciar y valorar y desea siempre que se le ofrezca buenos espectáculos.

Carlos Mujica