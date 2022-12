OPINIÓN Piedras hablando en Navidad #22Dic

“Bendito el rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria a Dios! Algunos de los fariseos que estaban en la multitud le dijeron:—Maestro, ¡diles a tus seguidores que no digan esas palabras! Jesús les dijo: Les aseguro que si ellos se callan, las piedras hablarán”. Luc.19:39-40.

El marco y el contexto cuando Jesús tiene esa conversación con los fariseos nos indica que si los cristianos no hablamos de las verdades que Dios tiene en el Libro Sagrado y aclaramos las tergiversaciones que hacen muchos religiosos sobre estas verdades y que la Santa Palabra expone con claridad, entonces, aquellos que no tienen responsabilidades espirituales. Que no son parte activa de la predicación del Evangelio de Salvación lo harán aún sin saber mucho de Biblia. Sin proponérselo. Y este es el caso del premio nóbel de literatura Gabriel García Márquez.

“Ya nadie se acuerda de Dios en Navidad. Hay tanto estruendo de cornetas y fuegos de artificio, tantas guirnaldas de focos de colores, tantos pavos inocentes degollados y tantas angustias de dinero para quedar bien por encima de nuestros recursos reales que uno se pregunta si a alguien le queda un instante para darse cuenta de que semejante despelote es para celebrar el cumpleaños de un niño que nació hace 2.000 años en una caballeriza de miseria, a poca distancia de donde había nacido, unos mil años antes, el rey David. 954 millones de cristianos creen que ese niño era Dios encarnado, pero muchos lo celebran como si en realidad no lo creyeran. Lo celebran además muchos millones que no lo han creído nunca, pero les gusta la parranda, y muchos otros que estarían dispuestos a voltear el mundo al revés para que nadie lo siguiera creyendo. Sería interesante averiguar cuántos de ellos creen también en el fondo de su alma que la Navidad de ahora es una fiesta abominable, y no se atreven a decirlo por un prejuicio que ya no es religioso sino social.”

Lo que más me llama la atención de estas opiniones de este escritor es el conjunto de crudas verdades que expone con franca inocencia. Noto como su verbo a pesar de ser frontal y hasta feroz, no percibo ferocidad en él, sino más bien un llamado. Un clamor y una súplica para que el hombre cambie y tome el camino que debe ser. Que llene su corazón de la esencia de una verdadera Navidad. Que rompa esos patrones mercantilistas, individualistas, materialistas e hipócritas y se incline de manera sincera hacia lo que es la Navidad.

Por ello creo, sin temor a equivocarme, que este hombre, a pesar de sus convicciones ideológicas como vivió, de alguna manera, es fácil blanco de la influencia del Espíritu Santo, cuando expone, de acuerdo al conocimiento que tiene, la situación que vive el mundo en relación a las festividades que celebra la cristiandad en estos tiempos.

Sin embargo esto no es nuevo. Cuando el Mesías Salvador nació en aquel pesebre, todas las profecías estaban frente a los ojos del pueblo que lo esperaba. A través de cientos de años anhelaban su llegada. Tenían delante de si las promesas en pleno cumplimiento. Las estudiaban diligentemente y no había razón para no verlas. Sin embargo, pudo más el orgullo, la arrogancia y la mezquindad de una nación que el mismo Dios había escogido y prosperado a lo largo de toda su historia, que la sinceridad y la entrega de corazón. Es por ello, que solo los contritos de corazón pudieron verlo, aceptarlo y seguir en obediencia. Hoy no es diferente. Vanidad, autosuficiencia, orgullo, etc., abrazan la mente del hombre cristiano o no cristiano y le impide ver la verdadera Navidad. Seguirla, en obediencia y entrega a su palabra que es CRISTO JESÚS. ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante”.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]