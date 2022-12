Palencia: Exigen información oficial sobre reapertura de la frontera terrestre entre Venezuela y Colombia #22Dic

Exigir las autoridades venezolanas y a las colombianas que se constituya una mesa de trabajo, donde estemos los alcaldes y autoridades, con los gobernadores del Norte de Santander del Táchira con el fin de clarificar cómo va a operatividad la plena apertura de la frontera binacional, propuso Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional 2020 y miembro de la Comisión de Frontera.

Advirtió que los anuncios que en ese sentido se han hecho solo han sido de vitrineo y de televisión. Tenemos que generar confianza en ambos lados para que se concrete la apertura y la integración.

Palencia, representante por el estado Táchira ante la instancia legislativa nacional, advirtió que el anuncio hecho por Nicolás Maduro de la apertura de la frontera para el primero de enero del año 2023 “no es un regalo sino un derecho constitucional que tenemos todos los tachirenses y los venezolanos el poder tener una frontera totalmente abierta sin ningún tipo de limitación u obstáculo, así que no vengan ahora a disfrazarse de héroes los responsables del cierre de la frontera, ya que todos los venezolanos recordamos el día 19 de agosto de 2015 cuando Nicolas Maduro y Vielma Mora la cerraron de la forma más inadecuada”.

El legislador considera ante la falta de información oficial , “hay enorme incertidumbre ya que no se encuentran claros los términos en los cuales se va a abrir la frontera, como por ejemplo, el paso vehicular, debido a que se han dado muchas fechas para la apertura, nosotros pensábamos que iba hacer 26 cuando estuvo el presidente Petro en el Puente Internacional Simón Bolívar”.

Expresó que “no debe haber más dilaciones pues Venezuela tiene relaciones diplomáticas y consulares con Colombia pero vemos que todavía siguen las limitaciones para el paso de vehículos, para el paso de mercancías y al día de hoy podemos observar que existan 26 alcabalas de los diferentes cuerpos de seguridad del lado venezolano desde San Antonio estado Táchira hasta San Cristóbal, por ende esto conspira con la apertura e integración fronteriza”.

Para el parlamentario, otra exigencia de los tachirenses es la reinstalación de misiones consulares en la frontera, “ya que nosotros como venezolanos podemos pasar al departamento Norte Santander y cruzar los puentes con la cédula venezolana, pero en cambio nuestros hermanos colombianos no pueden pasar al territorio tachirense y venezolano por los puentes, ya que les solicitan el pasaporte sellado, tiene que haber reciprocidad diplomática, debido a que si ellos nos permite a nosotros pasar al departamento Norte de Santander también debemos dejarlos pasar al estado Táchira, y hay temor y zozobra por parte de los hermanos colombianos”.

Otro punto por aclarar es el relativo al paso de vehículos entre ambas naciones “nos dijo el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez, que a pesar de los anuncios del pase de frontera el venezolano que no cumpla con la normativa legal para circular en Cúcuta su carro va a ser detenido o multado, vale decir que en Colombia para circular debe poseer un seguro que se llama SOA y una revisión tecno mecánica la cual es establecida por el ordenamiento, entonces hasta el momento todavía los tachirenses y los venezolanos no tenemos claro que va a pasar con este seguro SOA ¿Podemos en verdad pasar el primero de enero para allí sin ser multado y que no sea retenido nuestro vehículo por la policía nacional o por la cualquier otro cuerpo de seguridad, como tránsito del municipio de Villa Rosario en la parada Norte de Santander?, se preguntó el diputado Palencia.