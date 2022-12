VIDEO Ricardo Cuenci la voz de «Mi burrito sabanero» atraviesa una difícil situación #23Dic

Cada diciembre es ya una tradición escuchar el popular aguinaldo venezolano “Mi burrito sabanero”, considerada como la canción navideña más difundida en el mundo de habla hispana.

Ricardo Cuenci grabó ese tema en 1976, cuando solo tenía 8 años. Los niños que participaron en esta grabación fueron seleccionados del Coro Infantil de Venezuela, y luego este grupo de infantes pasó a llamarse “La Rondallita”.

La pista nació en 1976 de la mano del compositor y productor Hugo Blanco. Desde entonces obtuvo reconocimiento: la revista estadounidense Billboard la nombró en 2021 como uno de los 100 mejores villancicos de la historia, recordó el medio El Deber de Bolivia.

«Estaban grabando, pero el que estaba cantando no les servía. Me hicieron pasar y me pusieron a cantar. Yo no pronunciaba la ‘s’, decía ‘tabanero’«, contó en entrevista con el músico venezolano Cesar Muñóz, en su canal de Youtube La Cata Musical, recientemente.

También relató que tras horas de ensayar, le fue imposible pronunciar bien, pero los productores se rindieron y aceptaron que suene un poco raro, detalle que no impidió que el villancico sea un éxito, recordó el portal.

Un sueño que no pudo cumplir

Para aprovechar el éxito del tema, Cuenci viajó de gira por el continente y casi abandona Venezuela del todo por aventurarse con el grupo Menudo en Puerto Rico, sueño que se truncó porque sus padres rechazaron la propuesta.

“¿Se imaginan si yo hubiese estado con Menudo? Otro gallo hubiera cantado, no estaríamos con mi familia en esta situación. Lo que no fue, no fue”, aseguró con nostalgia.

Asimismo, comentó que por una disputa entre su padre y el compositor Hugo Blanco, él no recibió ninguna ganancia. Tras pertenecer a La Rondallita, trató de continuar en la música, pero todo se esfumó tan pronto fue creciendo.

Lo acusaron de hurto cuando cumplió la mayoría de edad, por lo que estuvo detenido durante varios años. “Mi refugio siempre fue la música, pero en la cárcel vi a psicólogos y psiquiatras, y entonces ya estoy bien”, le expresó a este diario en el 2006.

Para dicho año, se desempeñaba en el saneamiento de tuberías y en labores de herrería. Además, estaba esperando que el gobierno de Venezuela le entregará una casa para su familia, conformada por su esposa y cuatro hijos, recordó el medio colombiano El Tiempo.

Atraviesa difícil situación

El tema siguió sonando, pero no su intérprete, que hoy permanece en el olvido. «Nunca recibimos nada, ni el coro ni La Rondallita. Quisiera que se hiciera justicia conmigo porque tengo gente detrás que me necesita», señaló.

Ahora con 55 años, en la reciente entrevista pidió ayuda a todos aquellos que han escuchado el villancico, pues atraviesa difíciles momentos: ladrones ingresaron a su casa y se llevaron todas sus humildes pertenencias.

Por esta razón, el músico Cesar Muñoz, anunció en su canal que está abierta una cuenta en la plataforma GoFundMe para recolectar cinco mil dólares y ayudarlo.

«Nosotros, todos los que hemos crecido disfrutando del trabajo de Ricardo, hoy tenemos la oportunidad de tener un gesto de agradecimiento por su aporte invaluable a la cultura latinoamericana. Esta campaña tiene como objetivo brindarle a Ricardo Cuenci la oportunidad de rehacer su vida, además de compensar económicamente las alegrías que por más de cuatro décadas nos ha brindado gracias a su legendaria interpretación», dice la petición que en dos días cumplió su objetivo.

Con información de: El Tiempo / La República