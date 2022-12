Pensión del IVSS se ha devaluado 73% desde marzo #26Dic

Trabajo de: www.lanacionweb.com

El 20 de diciembre, los pensionados y jubilados registrados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), recibieron un monto de 130 bolívares, equivalente a un mes de salario mínimo, equivalente a 8,13 dólares al tipo de cambio oficial de 16 bolívares por dólar.

Desde que fue decretado en marzo, el salario mínimo nacional se ha devaluado 73,11 %, lo que significa que una población superior a 4,5 millones de pensionados y jubilados están cobrando un ingreso mensual que compra mucho menos bienes y servicios.

De acuerdo con una nota de Bloomberg Línea, en redes sociales hay en gran expectativa por el pago de un bono navideño que el Gobierno ha venido pagando desde 2018, pero ese beneficio ha venido disminuyendo, junto con el reparto de perniles, a través del sistema CLAP.

No hay noticias sobre un bono adicional y no parece muy probable que se produzca tal pago, justo cuando el Ejecutivo Nacional decidió pagar el aguinaldo a sus más de 5,5 millones de empleados en cuatro partes y, aun así, no ha podido evitar el efecto inflacionario de esa emisión de liquidez adicional.

El monto que fue pagado el pasado martes corresponde a la pensión del mes de enero de 2023.

Cabe destacar que el costo de la canasta alimentaria básica, según las instituciones que siguen diferentes cestas, ya supera los 400 dólares mensuales.

