VIDEO Guerra explica el porqué de que el BCV no tenga dólares y el bolívar se devalúe todos los días #26Dic

José Guerra, economista y político venezolano publicó un video explicando la razón, desde su perspectiva, de que el país no tenga dólares y el bolívar se devalúe «todos los días«.

Cortando un extracto de una entrevista de poco más de dos minutos, reveló el motivo por el que el Banco Central de Venezuela no «tenga dólares».

publicidad

Según él, la incapacidad del gobierno de Hugo Chávez y la administración de Maduro de ahorrar parte de los recursos obtenidos por las exportaciones petroleras representan un punto clave para dar respuesta a la debacle que se vive en la economía venezolana.

Añade que si los encargados de manejar los fondos hubieran ahorrado el 10% del dinero recibido desde 1999 hasta 2015, se tendrían suficientes recursos para «enfrentar la crisis».

«El Banco Central no tiene dólares por lo siguiente: entre 1999 y 2015, Chávez y Maduro, principalmente el de Chávez, recibieron por exportaciones petroleras un billón de dólares, no lo recibió ningún país de latinoamericano, de ese billón de dólares no ahorraron el 10%, si hubiesen ahorrado el 10%, Venezuela tuviera en reservas internacionales 100.000 millones de dólares, suficiente para enfrentar la crisis», acotó.

Aparte de no haber ahorrado, Chávez y Maduro endeudaron al país agregó Guerra, ya que la deuda pasó de 30 mil millones a 90 mil millones.

«Catar Arabia, Kuwait, Emiratos Árabes, todos flotando en dinero porque ahorraron… Y manejaron bien las riquezas petroleras», dijo para hacer un contraste con otras naciones exportadores de petróleo y su próspera actualidad.

Acá la explicación de por qué el BCV no tiene $ y el bolívar se devalúa todos los días. Vea este video corto y precioso pic.twitter.com/Dw481ZWMFv — Jose Guerra (@JoseAGuerra) December 26, 2022