«No tengo los 7 dólares semanales para llenar el tanque», vecinos de Andrés Eloy Blanco tienen casi 2 meses sin agua #28Dic

Más de un mes y medio tienen sin agua los habitantes de Andrés Eloy Blanco, sector Los Bomberos, al oeste de Barquisimeto. La falta de este servicio se convirtió en uno de los principales problemas de los barquisimetanos, específicamente en este sector de la ciudad, donde las denuncian suelen ser constantes por irregularidades similares.

En esta ocasión, Elsy Hurtado, vecina del sector Los Bomberos, comentó a El Impulso que desde hace casi dos meses están sin una gota de agua alrededor de 40 familias, quienes son las afectadas por esta situación. «El agua no llega hasta arriba, somos muchas familias que estamos sin el servicio y pasamos la Navidad sin nada de agua«, expresó.

La preocupación de estos habitantes es que el problema se extienda con el paso de los días, ya que según Hurtado, la hidrológica del estado Lara no atiende la irregularidad. «Ellos saben del problema que tenemos pero siempre nos dicen que hay una falla del motor o de cualquier cosa y no nos resuelven (…) ni siquiera nos mandan un tanque para repartirnos agua», dijo.

Con respecto a cómo hacen para sobrevivir pese a la falta del servicio, la señora Elsy comentó que deben comprar el agua a camiones cisternas para llenar los tanques, sin embargo, aseveró que no cuentan con los recursos necesarios para poder costear este servicio de manera regular.

«En mi caso, soy pensionada y solo vivo de eso. Ayer tuve que comprar para llenar un tanque de agua pequeño y me costó 7 dólares (…) el cual me rinde para aproximadamente semana y media, es decir que yo no tengo el dinero para pagar casi 7 dólares semanales, no puedo», comentó.

De esta manera, destacó que los vecinos del sector tienen pensado salir a protestar en los próximos días para exigirle a las autoridades que atiendan este problema, pues no quieren recibir el nuevo año sin una gota de agua.