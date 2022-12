Daniel Orellana: Voluntad Popular espera que última sesión de la legítima Asamblea sea diferida #29Dic

Podría haber, este 29 de diciembre, un diferimiento de la última sesión del presente año de la Asamblea Nacional del 2.015, asi como la aplicación de la votación secreta, según dio a conocer el ingeniero Daniel Orellana, máximo dirigente de Voluntad Popular en el estado Lara.

El diferimiento fue solicitado ayer miércoles por el parlamentario Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia.

Es de recordar que la semana pasada, en sesión zoom, fue planteada la terminación del gobierno interino de Juan Guaidó y la designación de tres comisiones que vendrían a cumplir funciones ejecutivas.

En esa ocasión el planteamiento recibió 72 votos de apoyo y el rechazo de 23 parlamentarios, mientras nueve se abstuvieron.

Tal hecho ocurrió cuando se trató la reforma del Estatuto de Transición, el cual permitió que Guaidó asumiera la presidencia de la República, tomando como basamento constitucional el artículo 233, que le permite al presidente de la Asamblea Nacional esa prerrogativa por vacío de poder, ya que se consideró que Nicolás Maduro había usurpado el poder.

Los diputados acordaron que en lugar de Guaidó se constituyeran tres comisiones: una para la administración de los bienes de la República en el exterior, una que se encargaría del Banco Central de Venezuela y otra para la empresa PDVSA.

No se puede despreciar la opinión pública y la de los abogados constitucionalistas, dijo el ingeniero Orellana. No consideran viable la constitución de un gobierno parlamentario en Venezuela, precisamente porque no está contemplado en la Constitución de la República.

Así lo sostienen los doctores Román Duque Corredor, Blanca Rosa Mármol de León, Alan Brewer Carías y otros profesionales del Derecho, quienes inmediatamente que surgió la propuesta parlamentaria expresaron sus puntos de vista jurídicos y constitucionales.

Además que la figura del gobierno parlamentario es inexistente, el pronunciamiento formulado por la Reserva Federal de los Estados Unidos en cuanto a la protección de los activos del Estado venezolano en el exterior, también ha influido en el estado de recomposición de lo que puede ocurrir, añadió el ingeniero Orellana. Hasta el momento, tanto los Estados Unidos como Canadá y gran parte de la Unión Europea reconoce la autoridad de Guaidó.

A las opiniones jurídicas se han sumado la Universidad Católica Andrés Bello y académicos del país, quienes reconocen la inconveniencia legal y política de la propuesta.

En Lara se ha hecho público el pronunciamiento del comité de Defensa de la Constitución y la Democracia.

Tenemos, entonces, una opinión casi unánime acerca de lo que debe ocurrir en el curso de los próximos días, manifestó. Nosotros siempre tenemos que creer que la sensatez y la sindéresis va a imponerse.

¿Y si eso no llega a ocurrir? se le preguntó.

Por lo menos, Voluntad Popular está preparada, como lo ha hecho siempre, a luchar por la defensa de los ciudadanos.