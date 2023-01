FOTOS Dan la bienvenida al Año Nuevo con el tradicional Desfile de las Rosas en California #2Ene

Carrozas cubiertas de flores, bandas de música y unidades ecuestres celebraron el Año Nuevo un lunes frío pero seco mientras el Desfile de las Rosas número 134 se deslizaba a través de una brecha en el asedio de tormentas torrenciales de California.

El espectáculo floral anual de Pasadena ofreció el tema optimista de «Doblar la esquina» para 2023, y la exrepresentante estadounidense Gabby Giffords de Arizona, quien sobrevivió a un tiroteo en 2011, se desempeñó como gran mariscal.

“El Año Nuevo es un momento de renovación, una oportunidad para un nuevo comienzo”, dijo la presidenta del Torneo de las Rosas, Amy Wainscott, a la audiencia televisiva.

El desfile, que por tradición se lleva a cabo el 2 de enero cuando el día de Año Nuevo cae en domingo, comenzó con la banda de Los Ángeles Fitz and the Tantrums. interpretando «Let Yourself Free» y un sobrevuelo de dos aviones B-1B de la Fuerza Aérea de EE. UU. que complació a la multitud.

La lluvia rara vez ha caído sobre el desfile, pero este año estuvo cerca. Los aguaceros azotaron el sur de California durante el fin de semana y se esperaba que la lluvia regresara el lunes por la noche, lo que posiblemente afecte el partido de fútbol americano universitario Rose Bowl entre Utah y Penn State.

Pero mientras tanto, miles de espectadores y los participantes del desfile evitaron empaparse.

Giffords recorrió la ruta de 5.5 millas (8.8 millas) en un convertible antiguo decorado con flores, acompañada por su esposo, el senador demócrata estadounidense Mark Kelly de Arizona.

Las bandas de música vinieron de todos los Estados Unidos y de todo el mundo.

La unidad montada del alguacil del condado de Riverside, California, fue dirigida por un caballo sin jinete en honor del diputado Isaiah Cordero, de 32 años, quien fue asesinado durante una parada de tráfico el 29 de diciembre.

Las carrozas ofrecían una belleza simple: pájaros, abejas, osos, insectos y jirafas cubiertos de flores u otros materiales naturales, así como mensajes como una entrada de las universidades de Cal Poly llamada «Camino a la recuperación» que muestra caracoles y hongos animados que viven en un rama de un árbol caído.

La carroza “Feed Your Soul” de la Oficina de Turismo de Luisiana, que representa un barco fluvial con ruedas de paletas, fue el escenario para la actuación de Lainey Wilson a mitad del desfile.

El dragón callejero chino de color rojo y naranja brillante de Donate Life que echa humo por la nariz recibió el trofeo del sorteo a la entrada más hermosa por parte de los jueces del Torneo de las Rosas.

La finalista de «American Idol» Grace Kinstler actuó a bordo de una carroza que promocionaba el turismo en su estado natal de Illinois, y la estrella de la música country Tanya Tucker cantó su sencillo actual, «Ready as I’ll Never Be», al final del desfile.