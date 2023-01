Luis Rodríguez López saludó a El Impulso en sus 119 años

Luis Rodríguez López, ex directivo del CNE en Lara, ex miembro de la junta regional de primarias 2012 – 2017, ex miembro del comité de postulaciones electorales 2020, y miembro de la coordinación larense por las primarias, se sumó a los saludos para El Impulso, a propósito de sus 119 años de labor comunicadora en la región larense.

«El Diario El Impulso se ha elevado valientemente por encima de las vicisitudes y avatares de los últimos años. Siempre ha encontrado la manera de hacer llegar la verdad de los hechos, destacándose por su persistencia y compromiso con la noticia», dijo Rodríguez López.

Su histórica trayectoria pudiéramos describirla con las palabras de Javier Darío Restrepo, autor de varios libros sobre ética periodística: “La naturaleza de la ética periodística está centrada en los valores del compromiso con la verdad, la independencia y desde su responsabilidad social que son los altos niveles de mejor periodismo”, concluyó el destacado.